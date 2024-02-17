https://sputniknews.com.tr/20240217/rus-hava-savunma-sistemleri-dun-gece-ukraynaya-ait-33-iha-onledi-1080821775.html
Rus hava savunma sistemleri dün gece Ukrayna’ya ait 33 İHA önledi
Rus hava savunma sistemleri dün gece Ukrayna’ya ait 33 İHA önledi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma sistemlerinin dün gece Rusya’nın 5 bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait toplam 33 insansız hava aracını (İHA) önlediğini... 17.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-17T10:05+0300
2024-02-17T10:05+0300
2024-02-17T10:05+0300
ukrayna krizi
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rusya
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bryansk
belgorod
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kursk
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre hava savunma güçleri dün gece Kaluga, Voronej, Bryansk, Belgorod ve Kursk bölgelerinde Ukrayna’ya ait 33 İHA’yı düşürdü.“Dün gece Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere 33 adet uçak tipi İHA kullanarak terör saldırısı gerçekleştirme girişimi önlendi” denilen açıklamada, Belgorod ve Voronej bölgelerinde 4’er, Kursk bölgesinde 1, Bryansk bölgesinde 18 ve Kaluga bölgesinde 6 adet insansız hava aracının önlendiği bilgisi verildi.Saldırılar yerel yöneticiler tarafından da doğrulanırken, yerel sakinlerden yaralanan olmadığı belirtildi.Ukrayna ordusu sürekli olarak Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve füzelerle saldırılar düzenliyor. Başta Belgorod bölgesindeki altyapı tesislerini hedef alan Ukrayna’nın İHA ve füzelerinin çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor. Bryansk, Belgorod, Kursk bölgesinde ve Kırım’da terör saldırıları alarm durumu ‘sarı’ (en yüksek) seviyeye çıkarılmış durumda.
https://sputniknews.com.tr/20240210/rusya-savunma-bakanligi-kirima-dogru-ilerleyen-ukraynaya-ait-insansiz-bot-imha-edildi-1080589448.html
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rusya savunma bakanlığı, rusya, voronej, bryansk, belgorod, iha, insansız hava aracı (iha), kursk, kaluga bölgesi, kırım
rusya savunma bakanlığı, rusya, voronej, bryansk, belgorod, iha, insansız hava aracı (iha), kursk, kaluga bölgesi, kırım
Rus hava savunma sistemleri dün gece Ukrayna’ya ait 33 İHA önledi
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma sistemlerinin dün gece Rusya’nın 5 bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait toplam 33 insansız hava aracını (İHA) önlediğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre hava savunma güçleri dün gece Kaluga, Voronej, Bryansk, Belgorod ve Kursk bölgelerinde Ukrayna’ya ait 33 İHA’yı düşürdü.
“Dün gece Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere 33 adet uçak tipi İHA kullanarak terör saldırısı gerçekleştirme girişimi önlendi” denilen açıklamada, Belgorod ve Voronej bölgelerinde 4’er, Kursk bölgesinde 1, Bryansk bölgesinde 18 ve Kaluga bölgesinde 6 adet insansız hava aracının önlendiği bilgisi verildi.
Saldırılar yerel yöneticiler tarafından da doğrulanırken, yerel sakinlerden yaralanan olmadığı belirtildi.
Ukrayna ordusu sürekli olarak Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve füzelerle saldırılar düzenliyor. Başta Belgorod bölgesindeki altyapı tesislerini hedef alan Ukrayna’nın İHA ve füzelerinin çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor. Bryansk, Belgorod, Kursk bölgesinde ve Kırım’da terör saldırıları alarm durumu ‘sarı’ (en yüksek) seviyeye çıkarılmış durumda.