https://sputniknews.com.tr/20240217/memleket-partisinin-istanbul-buyuksehir-belediye-baskan-adayi-belli-oldu-1080824152.html
Memleket Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı belli oldu
Memleket Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı belli oldu
Sputnik Türkiye
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı'nın Berk Hacıgüzeller olduğunu açıkladı. 17.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-17T12:16+0300
2024-02-17T12:16+0300
2024-02-17T12:24+0300
türkiye
memleket partisi
muharrem ince
belediye başkan adaylığı
büyükşehir belediye başkan adayı
istanbul
berk hacıgüzeller
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İstanbul'da katıldığı aday tanıtım toplantısında konuşan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı'nın Berk Hacıgüzeller olduğunu duyurdu.İllerdeki aday tanıtımlarını açıklamayı sürdüren İnce, partisinin Balıkesir adayı Mahir Bakan İzmir adayının ise Cüneyt Oğuz olduğunu paylaştı.Berk Hacıgüzeller kimdir?8 Kasım 1966 tarihinde İstanbul'da doğan Hacıgüzeller, eğitim kariyerini Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde lisans eğitimini ve Marmara Üniversitesi "yönetim ve organizasyon" dalında yüksek lisans eğitimini tamamlamış. Westminster Üniversitesi'nde Uluslararası İşletmecilik ve Londra Üniversitesi'nde Uluslararası Hukuk alanlarında yüksek lisans çalışmaları yaptı.Ernst & Young Uluslararası Bağımsız Denetim şirketinde çalışma hayatına başlayarak uluslararası denetim ve yönetim prensipleri kapsamında kamu ve özel sektör kurumlarında denetim faaliyetleri gerçekleştiren Hacıgüzeller, farklı sektörlerde faaliyet gösteren uluslararası şirketlerde Genel Müdür Yardımcılığı, Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Üyelikleri görevlerinde bulundu.Serbest mali müşavirlik, yatırım yönetimi ve kurumsal yönetim danışmanlığı yapmakta olup, Kamu Gözetim Kurumu Bağımsız Denetçisidir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu eğitimlerinin yanı sıra üniversitede "stratejik marka yönetimi" yüksek lisans programında "küreselleşme" dersi vermeyi sürdürüyor.Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi üyesi olan Hacıgüzeller Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde 2012 - 2018 yılları arasında yönetim kurulu üyeliği ve icra kurulu başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. Berk Hacıgüzeller, evli ve 1 çocuk babasıdır.
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memleket partisi, muharrem ince, belediye başkan adaylığı, büyükşehir belediye başkan adayı, istanbul, berk hacıgüzeller
memleket partisi, muharrem ince, belediye başkan adaylığı, büyükşehir belediye başkan adayı, istanbul, berk hacıgüzeller
Memleket Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı belli oldu
12:16 17.02.2024 (güncellendi: 12:24 17.02.2024)
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı'nın Berk Hacıgüzeller olduğunu açıkladı.
İstanbul'da katıldığı aday tanıtım toplantısında konuşan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı'nın Berk Hacıgüzeller olduğunu duyurdu.
İllerdeki aday tanıtımlarını açıklamayı sürdüren İnce, partisinin Balıkesir adayı Mahir Bakan İzmir adayının ise Cüneyt Oğuz olduğunu paylaştı.
Berk Hacıgüzeller kimdir?
8 Kasım 1966 tarihinde İstanbul'da doğan Hacıgüzeller, eğitim kariyerini Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde lisans eğitimini ve Marmara Üniversitesi "yönetim ve organizasyon" dalında yüksek lisans eğitimini tamamlamış. Westminster Üniversitesi'nde Uluslararası İşletmecilik ve Londra Üniversitesi'nde Uluslararası Hukuk alanlarında yüksek lisans çalışmaları yaptı.
Ernst & Young Uluslararası Bağımsız Denetim şirketinde çalışma hayatına başlayarak uluslararası denetim ve yönetim prensipleri kapsamında kamu ve özel sektör kurumlarında denetim faaliyetleri gerçekleştiren Hacıgüzeller, farklı sektörlerde faaliyet gösteren uluslararası şirketlerde Genel Müdür Yardımcılığı, Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Üyelikleri görevlerinde bulundu.
Serbest mali müşavirlik, yatırım yönetimi ve kurumsal yönetim danışmanlığı yapmakta olup, Kamu Gözetim Kurumu Bağımsız Denetçisidir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu eğitimlerinin yanı sıra üniversitede "stratejik marka yönetimi" yüksek lisans programında "küreselleşme" dersi vermeyi sürdürüyor.
Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi üyesi olan Hacıgüzeller Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde 2012 - 2018 yılları arasında yönetim kurulu üyeliği ve icra kurulu başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu.
Berk Hacıgüzeller, evli ve 1 çocuk babasıdır.