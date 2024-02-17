https://sputniknews.com.tr/20240217/ingiltereden-cine-cagri-iran-uzerindeki-nufuzunuzu-kullanarak-husilere-baski-yapin-1080828410.html

İngiltere'den Çin'e çağrı: 'İran üzerindeki nüfuzunuzu kullanarak Husilere baskı yapın'

İngiltere'den Çin'e çağrı: 'İran üzerindeki nüfuzunuzu kullanarak Husilere baskı yapın'

Sputnik Türkiye

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile yaptığı görüşmede, Çin'i, İran üzerindeki nüfuzunu kullanarak 'Husilere... 17.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-17T14:32+0300

2024-02-17T14:32+0300

2024-02-17T14:32+0300

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david cameron

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kızıldeniz

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İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cameron, Almanya'da düzenlenen 60. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2024) kapsamında Çinli mevkidaşı Wang'la bir araya geldi.Görüşmede, iki ülke arasındaki ticari bağlantılar, halklar arasındaki kültürel bağlantıların geliştirilmesi ve iklim değişikliğiyle mücadelede birlikte çalışılması konularında mevcut angajmanın sürdürülmesi gerektiği üzerinde mutabık kalındı.Öte yandan, İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron, Çin'i, İran üzerindeki nüfuzunu kullanarak Husilere Kızıldeniz'deki eylemleri konusunda baskı yapmaya çağırdı.Ayrıca, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile Hong Kong'taki insan hakları dahil bir dizi anlaşmazlıkta İngiltere'nin tutumunu ortaya koyan Cameron, Çin'in yaptırıma tabi tuttuğu İngiliz parlamenterlerin durumunu gündeme getirdi ve Hong Kong'daki muhalif medya patronu Jimmy Lai'nin serbest bırakılması çağrısını yineledi.

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ingiltere, çin, david cameron, wang yi, iran, husiler, husiler hareketi, kızıldeniz, sincan uygur özerk bölgesi, jimmy lai