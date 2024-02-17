https://sputniknews.com.tr/20240217/elon-musk-abd-ve-abnin-ukrayna-ile-ilgili-baris-muzakerelerini-engelledigi-gorusune-katildi-1080833385.html

Elon Musk, ABD ve AB’nin Ukrayna ile ilgili barış müzakerelerini engellediği görüşüne katıldı

Elon Musk, ABD ve AB’nin Ukrayna ile ilgili barış müzakerelerini engellediği görüşüne katıldı

Sputnik Türkiye

X sosyal medya platformunun sahibi ABD'li girişimci Elon Musk, Ukrayna ihtilafının çözümüne yönelik barış müzakerelerinin başlamasının önündeki tek engelin ABD... 17.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-17T17:27+0300

2024-02-17T17:27+0300

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Wall Street Silver haber kanalı, X platformunda yaptığı paylaşımda, “Ukrayna savaşı bir çıkmazdır. Rusya sadece doğudaki Rusça konuşulan bölgeleri elinde tutmak istiyor. Ukrayna'nın Rus bölgelerini geri alacak insan gücü yok” ve “Barış görüşmelerini engelleyen tek şey, ABD ve Avrupa Birliği'nin savaşı (ve kara para aklamayı) finanse etmeye devam etmesidir.”Musk, söz konusu paylaşıma tek bir kelime ile katıldı: “Doğru.”ABD’li girişimci sıklıkla Ukrayna ihtilafı ile ilgili fikrini paylaşıyor. Rusya lideri Vladimir Putin’in hiçbir durumda yenilgiye uğramayacağına inanan Musk, ayrıca Batı’dan gelen finansal desteğin devam etmesinin ve çatışmaların uzamasının Ukrayna’ya hiçbir şekilde faydası olmadığını düşünüyor.

https://sputniknews.com.tr/20240217/rus-buyukelci-abdnin-navalniyin-olumune-iliskin-aciklamalari-rusyanin-ic-islerine-mudahaledir-1080830181.html

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elon musk, abd, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, ateşkes