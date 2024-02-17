https://sputniknews.com.tr/20240217/disisleri-bakani-fidan-alman-mevkidasi-baerbock-ile-gorustu----1080835874.html
Dışişleri Bakanı Fidan, Alman mevkidaşı Baerbock ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Alman mevkidaşı Baerbock ile görüştü
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya’nın Münih kentinde Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir araya geldi. 17.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-17T21:13+0300
2024-02-17T21:13+0300
2024-02-17T21:13+0300
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hakan fidan
almanya
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 60. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere bulunduğu Almanya’da yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. Fidan, Münih’te Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile görüştü. Fidan, bugün erken saatlerde, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic, Kosova Dışişleri Bakanı Donika Gervalla-Schwarz, Karadağ Dışişleri Bakanı Filip Ivanovic, İzlanda Dışişleri Bakanı Bjarni Benediktsson, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcısı Karim Ahmad Khan ile bir araya gelmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240213/abdulkadir-selvi-hakan-fidan-hem-ozbeke-hem-koca-siz-benden-daha-mi-ataturkcusunuz-diye-soruyor-1080678675.html
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hakan fidan, almanya, annalena baerbock
hakan fidan, almanya, annalena baerbock
Dışişleri Bakanı Fidan, Alman mevkidaşı Baerbock ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya’nın Münih kentinde Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 60. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere bulunduğu Almanya’da yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. Fidan, Münih’te Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile görüştü.
Fidan, bugün erken saatlerde, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic, Kosova Dışişleri Bakanı Donika Gervalla-Schwarz, Karadağ Dışişleri Bakanı Filip Ivanovic, İzlanda Dışişleri Bakanı Bjarni Benediktsson, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcısı Karim Ahmad Khan ile bir araya gelmişti.