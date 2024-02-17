Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık Ayşeler, Fatmalar da uzaya gidecek
15:54 17.02.2024 (güncellendi: 16:20 17.02.2024)
© AA / Ali BalıkçıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de toplu açılış törenine katıldı.
© AA / Ali Balıkçı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda konuştu.
Erdoğan'ın Rize'deki konuşmasında öne çıkanlar:
Bizimle başa çıkamadılar. Teröristleri Gabar'a biz gömdük, Cudi'ye gömdük.
Dünyanın en iyi ilk 3 İHA ülkelerinden biriyiz.
Artık Ayşeler, Fatmalar da uzaya gidecek.
Bugünkü sorunları çözecek olan gene biziz.
Muhalefetin kendi içlerinde nasıl birbirine düştüklerini görüyorsunuz değil mi? Dünyada böyle bir muhalefet yok. Tembel, aciz ve tutucu. CHP'de gelen gideni hep aratır.
Muhalif vatandaşlarım, muhalefete bakıp ümitsizliğe kapılmayın, asla alternatifsiz değilsiniz. Hiç uzağa gitmeye gerek yok, biz buradayız.
Muhalefet, adaylarını halka değil, yapay zekaya soruyor
21 yılda Rize'ye 150 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık
Kentsel dönüşümde yaklaşık 4 bin yeni ve dayanıklı bina yaptı
30'dan fazla sağlık tesisi inşa ettik.