https://sputniknews.com.tr/20240217/bodrum-aciklarinda-suruklenen-71-yolcunun-bulundugu-feribot-kurtarildi-1080836525.html
Bodrum açıklarında sürüklenen 71 yolcunun bulunduğu feribot kurtarıldı
Bodrum açıklarında sürüklenen 71 yolcunun bulunduğu feribot kurtarıldı
Sputnik Türkiye
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen yolcu feribotu kurtarıldı. 17.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-17T21:31+0300
2024-02-17T21:31+0300
2024-02-17T21:31+0300
türkiye
bodrum
feribot
yolcu
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, içinde 71 yolcu bulunan Sea Star Makrı isimli yolcu feribotunun İstanköy-Bodrum seferi sırasında makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.İçerisinde 71 kişi bulunan feribot, KIYEM-6 hızlı tahlisiye botunca yedeklenerek Bodrum Cruise Limanı'na emniyetle yanaştırıldı.
https://sputniknews.com.tr/20240217/batik-gemiden-cikarilan-ilk-cesedin-asci-zeynep-kilinca-ait-oldugu-ortaya-cikti-1080833683.html
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bodrum, feribot, yolcu
Bodrum açıklarında sürüklenen 71 yolcunun bulunduğu feribot kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen yolcu feribotu kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, içinde 71 yolcu bulunan Sea Star Makrı isimli yolcu feribotunun İstanköy-Bodrum seferi sırasında makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
İçerisinde 71 kişi bulunan feribot, KIYEM-6 hızlı tahlisiye botunca yedeklenerek Bodrum Cruise Limanı'na emniyetle yanaştırıldı.