https://sputniknews.com.tr/20240217/bakani-bayraktar-9-ayri-noktadan-olcum-alandi-olumsuz-bir-durum-yok-1080827421.html
Bakan Bayraktar: 9 ayrı noktadan ölçüm alandı, olumsuz bir durum yok
Bakan Bayraktar: 9 ayrı noktadan ölçüm alandı, olumsuz bir durum yok
Sputnik Türkiye
Bakanı Bayraktar Erzincan'ın İliç ilçesinde toprak kaymasının meydana geldiği maden sahasında incelemelerin devam ettiğini su kontaminasyonuna karşı 9 ayrı... 17.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-17T14:00+0300
2024-02-17T14:00+0300
2024-02-17T14:32+0300
türkiye
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı
maden tetkik ve arama genel müdürlüğü
maden ocağı
maden faciası
erzincan
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Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden sahasında meydana gelen heyelana ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte görsellerle son durumu açıklayan Bayraktar'ın sözlerinden öne çıkanlar:
https://sputniknews.com.tr/20240217/erzincanda-coken-altin-madeninin-lisansi-iptal-edildi--1080826089.html
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enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, maden tetkik ve arama genel müdürlüğü, maden ocağı, maden faciası, erzincan
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, maden tetkik ve arama genel müdürlüğü, maden ocağı, maden faciası, erzincan
Bakan Bayraktar: 9 ayrı noktadan ölçüm alandı, olumsuz bir durum yok
14:00 17.02.2024 (güncellendi: 14:32 17.02.2024)
Bakanı Bayraktar Erzincan'ın İliç ilçesinde toprak kaymasının meydana geldiği maden sahasında incelemelerin devam ettiğini su kontaminasyonuna karşı 9 ayrı noktadan ölçüm alındığını ve şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını söyledi.
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden sahasında meydana gelen heyelana ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte görsellerle son durumu açıklayan Bayraktar'ın sözlerinden öne çıkanlar:
Bugün yaklaşık 96. saate doğru ilerliyoruz. Dördüncü gün bitmek üzere. Çok büyük bir alan. Görmüş olduğunuz resimde buranın kaza öncesi, heyelan öncesi görüntüsünü görüyorsunuz.
Hemen sol tarafta da kaza sonra oluşan toprak kayması, heyelanın son durumunu görüyorsunuz
Olayın meydana geldiği yığının olduğu yeri gösteren Bayraktar, 'Bu heyelan sonrasında da çok büyük bir miktarda yaklaşık toplamı 10 milyon metreküplük. Ama bizim hesaplarımıza göre bu dere yatağına 5 milyon metreküpün üzerinde bir toprağın akması söz konusu.
Su kontaminasyonuna karşı 9 ayrı noktadan ölçüm alıyoruz. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlamış değiliz.