Bakan Bayraktar: 9 ayrı noktadan ölçüm alandı, olumsuz bir durum yok

Olayın meydana geldiği yığının olduğu yeri gösteren Bayraktar, 'Bu heyelan sonrasında da çok büyük bir miktarda yaklaşık toplamı 10 milyon metreküplük. Ama bizim hesaplarımıza göre bu dere yatağına 5 milyon metreküpün üzerinde bir toprağın akması söz konusu.