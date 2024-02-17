https://sputniknews.com.tr/20240217/alper-gezeravci-uzaydan-istanbulun-fotografini-paylasti-1080824599.html

Alper Gezeravcı, uzaydan İstanbul'un fotoğrafını paylaştı

Alper Gezeravcı, uzaydan İstanbul'un fotoğrafını paylaştı

Sputnik Türkiye

Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu üyesi Gezeravcı, sosyal medya hesabından İstanbul manzarasını başlattı. 17.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-17T12:16+0300

2024-02-17T12:16+0300

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Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 18 gün kalan Gezeravcı, 13 deney gerçekleştirdikten sonra 9 Şubat'ta Dünya'ya dönmüştü. Gezeravcı, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Yönetim Kurulu üyeliğine de atanmıştı.Son olarak Alper Gezeravcı'dan İstanbul paylaşımı geldi.Sosyal medya hesabından Uluslararası Uzay İstasyonu'ndayken İstanbul'un üzerinden geçtiği sırada çekilen bir fotoğraf paylaşan Gezeravcı, "Uzayın sonsuz derinliklerinden İstanbul'u seyretmek. Göğsümü kabartan, gözlerimi dolduran bir andı" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20240213/alper-gezeravci-turkiye-uzay-ajansi-yonetim-kurulu-uyeligine-atandi-1080667175.html

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türkiye uzay ajansı, türkiye uzay ajansı milli uzay çalıştayı, alper gezeravcı, uzay, istanbul