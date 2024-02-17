https://sputniknews.com.tr/20240217/afrika-birligi-baskanindan-somurgecilige-karsi-afrika-milliyetciligi-cagrisi-1080834257.html

Afrika Birliği Başkanı'ndan sömürgeciliğe karşı Afrika milliyetçiliği çağrısı

Afrika Birliği Başkanı'ndan sömürgeciliğe karşı Afrika milliyetçiliği çağrısı

Sputnik Türkiye

Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat, kıta genelinde yaşanan zorluklara karşı Pan-Afrikanizm ve Afrika milliyetçiliği çağrısı yaptı. 17.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-17T18:50+0300

2024-02-17T18:50+0300

2024-02-17T18:50+0300

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musa faki muhammed

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Mahamat, Afrika Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi 37. Olağan Toplantısı açılış konuşmasında, Afrika ülkelerinin karşı karşıya kaldığı zorluklara değindi. Afrika ülkeleri arasında birlik ve beraberlik vurgusunu dile getiren Mahamat, Afrika ülkelerinin karşı karşıya kaldığı zorluklara karşı Pan-Afrikanizm ve Afrika milliyetçiliği çağrısında bulundu.Sömürgeciliğe karşı milliyetçilikMusa Faki Mahamat, Afrika dayanışmasında ve Pan-Afrikanizm düşüncesinde gerileme olduğuna dikkati çekerek, sömürgeciliğe ve Apartheid'e karşı mücadeleyi karakterize eden birlik ruhu ve ortak eylem düşüncesinin yeniden canlandırılması gerektiğini belirtti. Pan-Afrikanizm düşüncesinin daha önce de Afrikalı lider ve düşünürler tarafından dile getirildiğine dikkati çeken Mahamat, bu konuda Afrikalı liderlerin birlikte çözüm üretmesi gerektiğini ifade etti.Mahamat, Afrika Birliği olarak kıta genelinde siyasi ve ekonomik krizler, iklim değişikliği, yoksulluk, kadın ve gençlerin geleceğiyle ilgili derin endişe duyduklarının altını çizdi. Kıtadaki terörle mücadele faaliyetlerinin ve güvenlik sorunlarının arttığını vurgulayan Mahamat, "Afrika'daki güvenlik sorunları, siyasi iktidarları ve hukuki düzeni olumsuz etkiliyor." dedi.

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