https://sputniknews.com.tr/20240217/ab-komisyonu-baskani-von-der-leyen-guclu-bir-avrupa-natosuz-olmaz-1080830008.html
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Güçlü bir Avrupa NATO'suz olmaz
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Güçlü bir Avrupa NATO'suz olmaz
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa'nın savunma yeteneklerini güçlendirmesi gerektiğini, ancak bunun NATO müttefikleriyle el ele... 17.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-17T15:15+0300
2024-02-17T15:15+0300
2024-02-17T15:15+0300
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Von der Leyen, Almanya'da düzenlenen 60. Münih Güvenlik Konferansı'nda bir panele katılarak, Avrupa'nın savunmaya daha fazla yatırım yapması, NATO'dan bağımsız, 'stratejik otonomiye sahip olmasıyla' ilgili son günlerdeki tartışmalara yanıt verdi.AB'nin, savunma sanayisi tabanını güçlendirmesi gerektiğinin su götürmez bir gerçek olduğunu belirten von der Leyen, bu hedefle 3 hafta içinde yeni bir savunma stratejisi sunacağını duyurdu.Ursula von der Leyen, "Hiç tartışmasız savunmaya daha fazla harcamak zorundayız ve doğru yoldayız. Rakamlara baktığımda geçen yıldan bu yıla yüzde 20'lik artış var ama yine de yeterli değil. Bunun sürdürülmesi gerektiğini biliyoruz" diye konuştu.Aynı zamanda ortak satın alma ölçeğinin de büyütülmesi ve hızlandırılması gerektiğini vurgulayan von der Leyen, Avrupa'nın savunma sanayisi üretiminin artırılması gerektiğini belirtti.Von der Leyen, Almanya'nın Bavyera bölgesinde Patriot füzesi üretimine başlayacak tesisten söz ederek, "Üretimin, istihdamın Avrupa'da olmasını istiyoruz" dedi.Ursula von der Leyen, bu nedenle AB'nin Ukrayna'yı savunma programlarına entegre edeceğini dile getirerek, başkent Kiev'de Savunma İnovasyonu Ofisi açacaklarını bildirdi.AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, "Şimdiye kadar çok 'Avrupacı' konuştum ama ben aynı zamanda bir 'trans-Atlantikçi'yim. Güçlü bir Avrupa inşa etmemiz gerektiğini düşünüyorum, ama bu ancak ABD ve Kanada ile el ele yürür" görüşünü paylaştı.
https://sputniknews.com.tr/20240217/nato-avrupanin-kendisine-ait-nukleer-caydiriciliginin-olmasi-natoyu-baltalar--1080828962.html
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ursula von der leyen, avrupa birliği komisyonu, nato, avrupa birliği, abd, kanada, transatlantik paktı
ursula von der leyen, avrupa birliği komisyonu, nato, avrupa birliği, abd, kanada, transatlantik paktı
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Güçlü bir Avrupa NATO'suz olmaz
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa'nın savunma yeteneklerini güçlendirmesi gerektiğini, ancak bunun NATO müttefikleriyle el ele gerçekleşebileceğini söyledi.
Von der Leyen, Almanya'da düzenlenen 60. Münih Güvenlik Konferansı'nda bir panele katılarak, Avrupa'nın savunmaya daha fazla yatırım yapması, NATO'dan bağımsız, 'stratejik otonomiye sahip olmasıyla' ilgili son günlerdeki tartışmalara yanıt verdi.
AB'nin, savunma sanayisi tabanını güçlendirmesi gerektiğinin su götürmez bir gerçek olduğunu belirten von der Leyen, bu hedefle 3 hafta içinde yeni bir savunma stratejisi sunacağını duyurdu.
Ursula von der Leyen, "Hiç tartışmasız savunmaya daha fazla harcamak zorundayız ve doğru yoldayız. Rakamlara baktığımda geçen yıldan bu yıla yüzde 20'lik artış var ama yine de yeterli değil. Bunun sürdürülmesi gerektiğini biliyoruz" diye konuştu.
Aynı zamanda ortak satın alma ölçeğinin de büyütülmesi ve hızlandırılması gerektiğini vurgulayan von der Leyen, Avrupa'nın savunma sanayisi üretiminin artırılması gerektiğini belirtti.
Von der Leyen, Almanya'nın Bavyera bölgesinde Patriot füzesi üretimine başlayacak tesisten söz ederek, "Üretimin, istihdamın Avrupa'da olmasını istiyoruz" dedi.
Ursula von der Leyen, bu nedenle AB'nin Ukrayna'yı savunma programlarına entegre edeceğini dile getirerek, başkent Kiev'de Savunma İnovasyonu Ofisi açacaklarını bildirdi.
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, "Şimdiye kadar çok 'Avrupacı' konuştum ama ben aynı zamanda bir 'trans-Atlantikçi'yim. Güçlü bir Avrupa inşa etmemiz gerektiğini düşünüyorum, ama bu ancak ABD ve Kanada ile el ele yürür" görüşünü paylaştı.