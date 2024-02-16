https://sputniknews.com.tr/20240216/yuksekovada-5-metrelik-kar-tunelinde-calisma--1080785240.html
Yüksekova’da 5 metrelik kar tünelinde çalışma
Yüksekova’da 5 metrelik kar tünelinde çalışma
Sputnik Türkiye
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ekiplerin 5 metreyi aşan kar tünellerinde mücadelesi aralıksız sürüyor. 16.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-16T01:09+0300
2024-02-16T01:09+0300
2024-02-16T01:09+0300
türkiye
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Yoğun kar yağışı nedeniyle Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin İran sınırında bulunan Çobanpınar köyü yolunda ekiplerin karla mücadelesi devam ediyor.Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekipleri Çobanpınar köyü yolunda 5 metreyi bulan kar tünelleri arasında çalışma yapıyor. Ekipler, soğuk havalara rağmen Yüksekova’nın birçok bölgesinde karla mücadele çalışmasına devam ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20240207/55-yilin-kar-rekoru-kirildi-kar-kalinligi-96-santimetre-olculdu-1080506918.html
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yüksekova, hakkari, kar
Yüksekova’da 5 metrelik kar tünelinde çalışma
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ekiplerin 5 metreyi aşan kar tünellerinde mücadelesi aralıksız sürüyor.
Yoğun kar yağışı nedeniyle Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin İran sınırında bulunan Çobanpınar köyü yolunda ekiplerin karla mücadelesi devam ediyor.
Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekipleri Çobanpınar köyü yolunda 5 metreyi bulan kar tünelleri arasında çalışma yapıyor.
Ekipler, soğuk havalara rağmen Yüksekova’nın birçok bölgesinde karla mücadele çalışmasına devam ediyor.