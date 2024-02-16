https://sputniknews.com.tr/20240216/yuksekovada-5-metrelik-kar-tunelinde-calisma--1080785240.html

Yüksekova’da 5 metrelik kar tünelinde çalışma

Yüksekova’da 5 metrelik kar tünelinde çalışma

Sputnik Türkiye

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ekiplerin 5 metreyi aşan kar tünellerinde mücadelesi aralıksız sürüyor. 16.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-16T01:09+0300

2024-02-16T01:09+0300

2024-02-16T01:09+0300

türkiye

yüksekova

hakkari

kar

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Yoğun kar yağışı nedeniyle Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin İran sınırında bulunan Çobanpınar köyü yolunda ekiplerin karla mücadelesi devam ediyor.Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekipleri Çobanpınar köyü yolunda 5 metreyi bulan kar tünelleri arasında çalışma yapıyor. Ekipler, soğuk havalara rağmen Yüksekova’nın birçok bölgesinde karla mücadele çalışmasına devam ediyor.

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