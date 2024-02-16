https://sputniknews.com.tr/20240216/ukraynaya-destek-tasarisini-oylamasi-bekleniyordu-abd-temsilciler-meclisi-tatile-girdi-1080811605.html
Ukrayna’ya destek tasarısını oylaması bekleniyordu: ABD Temsilciler Meclisi tatile girdi
Ukrayna’ya destek tasarısını oylaması bekleniyordu: ABD Temsilciler Meclisi tatile girdi
Sputnik Türkiye
ABD Temsilciler Meclisi, Senato’dan geçen ve Ukrayna, İsrail ve Tayvan’a yardımları da içeren 95.3 milyar dolarlık pakete ilişkin tasarıyı oylamaya almadan 28... 16.02.2024, Sputnik Türkiye
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ABD Kongresi’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi, programına uygun olarak 28 Şubata kadar tatile girdi. Ukrayna, İsrail ve Tayvan’a yardımları da içeren 95.3 milyar dolarlık pakete ilişkin tasarı, Beyaz Saray’ın tüm çağrılarına rağmen oylamaya almadı.ABD Senatosu, uzun süren tartışmaların ardından Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a yardımların da içinde yer aldığı toplam 95.3 milyar dolarlık destek paketine onay vermişti. Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, tasarıyı oylamaya sunmayacağını açıklamıştı.Henüz 2024 yılına ilişkin bütçenin kabul edilmediğine dikkat çeken Johnson, "Şu anda ödenekleri tahsis etme sürecindeyiz, acil teslim tarihlerimiz var ve Meclis'in dikkati şu anda bu konuya yoğunlaşmış durumda" ifadelerini kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240215/bm-ukrayna-ekonomisi-icin-gereken-mali-yardim-miktarini-belirledi-1080768660.html
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abd, abd, ukrayna, ukrayna krizi, abd temsilciler meclisi
Ukrayna’ya destek tasarısını oylaması bekleniyordu: ABD Temsilciler Meclisi tatile girdi
07:13 16.02.2024 (güncellendi: 18:16 16.02.2024)
ABD Temsilciler Meclisi, Senato’dan geçen ve Ukrayna, İsrail ve Tayvan’a yardımları da içeren 95.3 milyar dolarlık pakete ilişkin tasarıyı oylamaya almadan 28 Şubat’a kadar tatile girdi.
ABD Kongresi’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi, programına uygun olarak 28 Şubata kadar tatile girdi. Ukrayna, İsrail ve Tayvan’a yardımları da içeren 95.3 milyar dolarlık pakete ilişkin tasarı, Beyaz Saray’ın tüm çağrılarına rağmen oylamaya almadı.
ABD Senatosu, uzun süren tartışmaların ardından Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a yardımların da içinde yer aldığı toplam 95.3 milyar dolarlık destek paketine onay vermişti. Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, tasarıyı oylamaya sunmayacağını açıklamıştı.
Henüz 2024 yılına ilişkin bütçenin kabul edilmediğine dikkat çeken Johnson, "Şu anda ödenekleri tahsis etme sürecindeyiz, acil teslim tarihlerimiz var ve Meclis'in dikkati şu anda bu konuya yoğunlaşmış durumda" ifadelerini kullanmıştı.