https://sputniknews.com.tr/20240215/bm-ukrayna-ekonomisi-icin-gereken-mali-yardim-miktarini-belirledi-1080768660.html

BM, Ukrayna ekonomisi için gereken mali yardım miktarını belirledi

BM, Ukrayna ekonomisi için gereken mali yardım miktarını belirledi

Sputnik Türkiye

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2024-02-15T15:59+0300

2024-02-15T15:59+0300

2024-02-15T15:59+0300

ukrayna krizi

ukrayna

avrupa birliği

birleşmiş milletler (bm)

dünya bankası

rusya

vladimir putin

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Birleşmiş Milletler (BM), Dünya Bankası, Avrupa Komisyonu ve Ukrayna hükümeti tarafından hazırlanan raporda, Ukrayna ekonomisinin Rusya ile süren çatışmalardan gördüğü zarara ilişkin tahminlere yer verildi.Ukrayna'nın gerilim nedeniyle 152 milyar dolar doğrudan zarara uğradığına işaret edilen raporda, hükümetin inşaat ve restorasyon gibi öncelikli görevler için bu yıl 15 milyar dolara ihtiyaç duyacağı belirtildi.Ülke ekonomisinin toparlanabilmesi için gelecek 10 yılda 486 milyar dolar gerektiği ifade edilen raporda, söz konusu miktarın yüzde 17’sinin konut inşaatı, yüzde 15’inin ulaşım, yüzde 14’ünün ticaret ve sanayi, yüzde 12’sinin tarım ve yüzde 10’unun enerji yatırımları için kullanılması tavsiye edildi.Raporda, savaştan en çok etkilenen alanların konut ve toplumsal hizmetler, ulaştırma, ticaret, sanayi, enerji ve tarım olduğu kaydedilerek, Kiev’in en fazla zarar gören bölgeler arasında olduğuna işaret edildi.Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, raporda yer alan açıklamasında, ülkesi için sağlanacak mali yardımın ana kaynağının, Batılı ülkelerde dondurulan Rus varlıkları olması gerektiğini bildirdi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı ülkelerin dondurduğu Rus varlıklarına el koyma girişimlerini haydutluk şeklinde tanımlamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240214/ebrd-abnin-ukraynaya-yonelik-mali-yardimi-marshall-planini-asiyor-1080734541.html

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ukrayna, avrupa birliği, birleşmiş milletler (bm), dünya bankası, rusya, vladimir putin