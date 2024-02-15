https://sputniknews.com.tr/20240215/bm-ukrayna-ekonomisi-icin-gereken-mali-yardim-miktarini-belirledi-1080768660.html
BM, Ukrayna ekonomisi için gereken mali yardım miktarını belirledi
BM, Ukrayna ekonomisi için gereken mali yardım miktarını belirledi
Sputnik Türkiye
Biden yönetiminin 60 milyar dolarlık mali destek konusunda ABD Kongresi’ni ikna edemediği, Avrupa Birliği’nin (AB) de yalnızca 50 milyar Euro yardım... 15.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-15T15:59+0300
2024-02-15T15:59+0300
2024-02-15T15:59+0300
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Birleşmiş Milletler (BM), Dünya Bankası, Avrupa Komisyonu ve Ukrayna hükümeti tarafından hazırlanan raporda, Ukrayna ekonomisinin Rusya ile süren çatışmalardan gördüğü zarara ilişkin tahminlere yer verildi.Ukrayna'nın gerilim nedeniyle 152 milyar dolar doğrudan zarara uğradığına işaret edilen raporda, hükümetin inşaat ve restorasyon gibi öncelikli görevler için bu yıl 15 milyar dolara ihtiyaç duyacağı belirtildi.Ülke ekonomisinin toparlanabilmesi için gelecek 10 yılda 486 milyar dolar gerektiği ifade edilen raporda, söz konusu miktarın yüzde 17’sinin konut inşaatı, yüzde 15’inin ulaşım, yüzde 14’ünün ticaret ve sanayi, yüzde 12’sinin tarım ve yüzde 10’unun enerji yatırımları için kullanılması tavsiye edildi.Raporda, savaştan en çok etkilenen alanların konut ve toplumsal hizmetler, ulaştırma, ticaret, sanayi, enerji ve tarım olduğu kaydedilerek, Kiev’in en fazla zarar gören bölgeler arasında olduğuna işaret edildi.Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, raporda yer alan açıklamasında, ülkesi için sağlanacak mali yardımın ana kaynağının, Batılı ülkelerde dondurulan Rus varlıkları olması gerektiğini bildirdi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı ülkelerin dondurduğu Rus varlıklarına el koyma girişimlerini haydutluk şeklinde tanımlamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240214/ebrd-abnin-ukraynaya-yonelik-mali-yardimi-marshall-planini-asiyor-1080734541.html
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ukrayna, avrupa birliği, birleşmiş milletler (bm), dünya bankası, rusya, vladimir putin
ukrayna, avrupa birliği, birleşmiş milletler (bm), dünya bankası, rusya, vladimir putin
BM, Ukrayna ekonomisi için gereken mali yardım miktarını belirledi
Biden yönetiminin 60 milyar dolarlık mali destek konusunda ABD Kongresi’ni ikna edemediği, Avrupa Birliği’nin (AB) de yalnızca 50 milyar Euro yardım yapabileceği Ukrayna ekonomisinin iki yılın ardından toparlanabilmesi için 486 milyar dolara ihtiyaç duyduğu bildirildi.
Birleşmiş Milletler (BM), Dünya Bankası, Avrupa Komisyonu ve Ukrayna hükümeti tarafından hazırlanan raporda, Ukrayna ekonomisinin Rusya ile süren çatışmalardan gördüğü zarara ilişkin tahminlere yer verildi.
Ukrayna'nın gerilim nedeniyle 152 milyar dolar doğrudan zarara uğradığına işaret edilen raporda, hükümetin inşaat ve restorasyon gibi öncelikli görevler için bu yıl 15 milyar dolara ihtiyaç duyacağı belirtildi.
Ülke ekonomisinin toparlanabilmesi için gelecek 10 yılda 486 milyar dolar gerektiği ifade edilen raporda, söz konusu miktarın yüzde 17’sinin konut inşaatı, yüzde 15’inin ulaşım, yüzde 14’ünün ticaret ve sanayi, yüzde 12’sinin tarım ve yüzde 10’unun enerji yatırımları için kullanılması tavsiye edildi.
Raporda, savaştan en çok etkilenen alanların konut ve toplumsal hizmetler, ulaştırma, ticaret, sanayi, enerji ve tarım olduğu kaydedilerek, Kiev’in en fazla zarar gören bölgeler arasında olduğuna işaret edildi.
Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, raporda yer alan açıklamasında, ülkesi için sağlanacak mali yardımın ana kaynağının, Batılı ülkelerde dondurulan Rus varlıkları olması gerektiğini bildirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı ülkelerin dondurduğu Rus varlıklarına el koyma girişimlerini haydutluk şeklinde tanımlamıştı.