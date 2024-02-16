https://sputniknews.com.tr/20240216/ukraynada-tartismalara-yol-acmisti-tibbiesrari-yasallastiran-yasa-yururluge-girdi-1080789385.html

Ukrayna’da tartışmalara yol açmıştı: Tıbbiesrarı yasallaştıran yasa yürürlüğe girdi

Ukrayna’da tartışmalara yol açmıştı: Tıbbiesrarı yasallaştıran yasa yürürlüğe girdi

Sputnik Türkiye

Ukrayna’da, parlamentoda reddedilmesine rağmen Bakanlar Kurulu’nun kabul ettiği ‘esrarın tıbbi, sanayi ve bilimsel amaçlarla kullanımıyla ilgili’ yasa... 16.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-16T10:20+0300

2024-02-16T10:20+0300

2024-02-16T10:20+0300

dünya

ukrayna

esrar

vladimir zelenskiy

parlamento

uyuşturucu

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/09/1063227500_0:26:3133:1788_1920x0_80_0_0_ca0f03c358ba715f94504ed63d5dfca9.jpg

Ukrayna parlamentosu Verkhovna Rada internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ülkede esrarın tıbbi, sanayi ve bilimsel amaçlarla kullanımıyla ilgili yasa yürürlüğe girdi.Verkhovna Rada’nın açıklamasında, “Kenevir cinsinden bitkilerin tıbbi, sanayi, bilimsel ve teknik amaçlarla kullanımını düzenleyen yasa Vladimir Zelenskiy tarafından imzalandı” ifadesi yer aldı.Yasa, Zelenskiy tarafından yürürlüğe alındı.Ukraynalı milletvekili Yaroslav Jeleznyak, 21 Aralık’ta parlamentonun tıbbi esrarın kullanımını yasallaştıran tasarıyı kabul ettiğini açıklamıştı. Daha sonra bir grup milletvekili, tasarıyı bloke etmişti. Lakin daha sonra bu gruptan bazı milletvekilleri dilekçeye attıkları imzalarını geri çekmişti.Zelenskiy'nin vaatlerinden biriydi Vladimir Zelenskiy, 2020’de hala devlet başkanı adayı iken seçim kampanyasının programına ‘esrar maddesini’ dahil etmişti. Eski komedyen, Devlet Başkanı olduktan sonra da ‘konuyu’ unutmamış, Nisan 2021'de Zelenskiy’in önerisi üzerine esrar Bakanlar Kurulu tarafından ‘yasallaştırılmıştı’.

https://sputniknews.com.tr/20230817/almanyada-esrar-tasarisi-kabul-edildi-18-yas-ustu-25-gram-esrar-bulundurup-yetistirebilecek-1074718526.html

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, esrar, vladimir zelenskiy, parlamento, uyuşturucu