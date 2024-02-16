https://sputniknews.com.tr/20240216/ukraynada-tartismalara-yol-acmisti-tibbiesrari-yasallastiran-yasa-yururluge-girdi-1080789385.html
Ukrayna’da tartışmalara yol açmıştı: Tıbbiesrarı yasallaştıran yasa yürürlüğe girdi
Ukrayna’da tartışmalara yol açmıştı: Tıbbiesrarı yasallaştıran yasa yürürlüğe girdi
Sputnik Türkiye
Ukrayna’da, parlamentoda reddedilmesine rağmen Bakanlar Kurulu’nun kabul ettiği ‘esrarın tıbbi, sanayi ve bilimsel amaçlarla kullanımıyla ilgili’ yasa... 16.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-16T10:20+0300
2024-02-16T10:20+0300
2024-02-16T10:20+0300
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Ukrayna parlamentosu Verkhovna Rada internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ülkede esrarın tıbbi, sanayi ve bilimsel amaçlarla kullanımıyla ilgili yasa yürürlüğe girdi.Verkhovna Rada’nın açıklamasında, “Kenevir cinsinden bitkilerin tıbbi, sanayi, bilimsel ve teknik amaçlarla kullanımını düzenleyen yasa Vladimir Zelenskiy tarafından imzalandı” ifadesi yer aldı.Yasa, Zelenskiy tarafından yürürlüğe alındı.Ukraynalı milletvekili Yaroslav Jeleznyak, 21 Aralık’ta parlamentonun tıbbi esrarın kullanımını yasallaştıran tasarıyı kabul ettiğini açıklamıştı. Daha sonra bir grup milletvekili, tasarıyı bloke etmişti. Lakin daha sonra bu gruptan bazı milletvekilleri dilekçeye attıkları imzalarını geri çekmişti.Zelenskiy'nin vaatlerinden biriydi Vladimir Zelenskiy, 2020’de hala devlet başkanı adayı iken seçim kampanyasının programına ‘esrar maddesini’ dahil etmişti. Eski komedyen, Devlet Başkanı olduktan sonra da ‘konuyu’ unutmamış, Nisan 2021'de Zelenskiy’in önerisi üzerine esrar Bakanlar Kurulu tarafından ‘yasallaştırılmıştı’.
https://sputniknews.com.tr/20230817/almanyada-esrar-tasarisi-kabul-edildi-18-yas-ustu-25-gram-esrar-bulundurup-yetistirebilecek-1074718526.html
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ukrayna, esrar, vladimir zelenskiy, parlamento, uyuşturucu
ukrayna, esrar, vladimir zelenskiy, parlamento, uyuşturucu
Ukrayna’da tartışmalara yol açmıştı: Tıbbiesrarı yasallaştıran yasa yürürlüğe girdi
Ukrayna’da, parlamentoda reddedilmesine rağmen Bakanlar Kurulu’nun kabul ettiği ‘esrarın tıbbi, sanayi ve bilimsel amaçlarla kullanımıyla ilgili’ yasa yürürlüğe girdi.
Ukrayna parlamentosu Verkhovna Rada internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ülkede esrarın tıbbi, sanayi ve bilimsel amaçlarla kullanımıyla ilgili yasa yürürlüğe girdi.
Verkhovna Rada’nın açıklamasında, “Kenevir cinsinden bitkilerin tıbbi, sanayi, bilimsel ve teknik amaçlarla kullanımını düzenleyen yasa Vladimir Zelenskiy tarafından imzalandı” ifadesi yer aldı.
Yasa, Zelenskiy tarafından yürürlüğe alındı.
Ukraynalı milletvekili Yaroslav Jeleznyak, 21 Aralık’ta parlamentonun tıbbi esrarın kullanımını yasallaştıran tasarıyı kabul ettiğini açıklamıştı. Daha sonra bir grup milletvekili, tasarıyı bloke etmişti. Lakin daha sonra bu gruptan bazı milletvekilleri dilekçeye attıkları imzalarını geri çekmişti.
Zelenskiy'nin vaatlerinden biriydi
Vladimir Zelenskiy, 2020’de hala devlet başkanı adayı iken seçim kampanyasının programına ‘esrar maddesini’ dahil etmişti. Eski komedyen, Devlet Başkanı olduktan sonra da ‘konuyu’ unutmamış, Nisan 2021'de Zelenskiy’in önerisi üzerine esrar Bakanlar Kurulu tarafından ‘yasallaştırılmıştı’.