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https://sputniknews.com.tr/20230817/almanyada-esrar-tasarisi-kabul-edildi-18-yas-ustu-25-gram-esrar-bulundurup-yetistirebilecek-1074718526.html
Almanya’da esrar tasarısı kabul edildi: 18 yaş üstü, 25 gram esrar bulundurup yetiştirebilecek
Almanya’da esrar tasarısı kabul edildi: 18 yaş üstü, 25 gram esrar bulundurup yetiştirebilecek
Almanya’da kabine esrarın kısmen yasalaşmasını öngören yasa tasarısını kabul etti. Tasarıya göre 18 yaşından büyükler 25 gram esrar bulundurabilecek ve evlerde... 17.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-17T15:47+0300
2023-08-17T15:47+0300
almanya
esrar
kenevir
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dünya
yasa
alman federal meclisi (bundestag)
bakanlar kurulu
uyuşturucu
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16 Ağustos'ta Berlin’de toplanan Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanı Karl Lauterbach’ın hazırladığı, yetişkinlerin sınırlı ölçüde esrar bulundurmasına ve yetiştirmesine izin verilmesini öngören yasa tasarısını kabul etti.Sosyal Demokrat Partili (SPD) Bakan Lauterbach, yasa tasarısının hayata geçmesiyle Alman uyuşturucu politikasında önemli bir dönüşüme imza atılacağını söyledi. Ülkede esrar tüketiminin, siyasetin çözüm arayışlarına rağmen artmaya devam ettiğini kaydeden Lauterbach, buna bağlı olarak uyuşturucu suçlarında da artış görüldüğünü belirterek, karaborsada satılan uyuşturucuların, denetlenmeyen karışımlar nedeniyle daha tehlikeli hale geldiğini vurguladı. Bakan bu sorunların önüne ‘kontrollü bir yasallaştırma’ ile geçilebileceğini söyledi.Evlerde kenevirTaslağa göre 18 yaşından büyükler 25 gram esrar bulundurabilecek. Esrar elde etmek için kişiler evlerinde en fazla üç adet kenevir bitkisi yetiştirilebilecek. Evlerinde uyuşturucu temini için bitki yetiştirenler bu amaçla kurulacak dernek veya kulüplere üye olabilecek ve bu dernek veya kulüplere üye olanlara ayda 50 grama kadar esrar dağıtılabilecek. Esrar kulüpleri olarak adlandırılan bu derneklerde üyelerin uyuşturucuyu toplu olarak yetiştirmelerine ve birbirlerine dağıtmalarına da izin verilecek.Mecliste onaylanmalıTaslağın yasalaşıp yürürlüğe girebilmesi için önce Federal Meclis, ardından da Eyaletler Meclisi’nde onaylanması gerekiyor.Muhalefet tepkiliMuhafazakar çizgideki Hristiyan Sosyal Birliği’nin (CSU) Bavyera Eyalet Grubu Başkanı Alexander Dobrindt, esrarın yasallaştırılmasına yönelik tasarının bakanlar kurulundan geçmesini ‘kesinlikle sorumsuzluk’ olarak nitelendirdi.Tasarıyı, 'Almanya’da gençliğe ve sağlığın korunmasına yönelik bir saldırı' olarak tanımlayan Dobrindt, “Muhtemelen daha önce hiçbir hükümet tıp, polis ve yargıdan neredeyse tüm uzmanların böylesine hassas bir konudaki uyarılarını bu kadar küstahça görmezden gelmemişti” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230816/almanyada-esrarin-kismen-yasallasmasi-icin-adim-atildi-kenevir-sosyal-kulupleri-olusturulacak-1074697851.html
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almanya, esrar, kenevir, tasarı, kabul, yasa, alman federal meclisi (bundestag), bakanlar kurulu, uyuşturucu
almanya, esrar, kenevir, tasarı, kabul, yasa, alman federal meclisi (bundestag), bakanlar kurulu, uyuşturucu

Almanya’da esrar tasarısı kabul edildi: 18 yaş üstü, 25 gram esrar bulundurup yetiştirebilecek

15:47 17.08.2023
© AFP 2023 / FADEL SENNAMarihuana- Esrar
Marihuana- Esrar - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2023
© AFP 2023 / FADEL SENNA
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Almanya’da kabine esrarın kısmen yasalaşmasını öngören yasa tasarısını kabul etti. Tasarıya göre 18 yaşından büyükler 25 gram esrar bulundurabilecek ve evlerde üç kök kenevir bitkisi yetiştirilebilecek.
16 Ağustos'ta Berlin’de toplanan Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanı Karl Lauterbach’ın hazırladığı, yetişkinlerin sınırlı ölçüde esrar bulundurmasına ve yetiştirmesine izin verilmesini öngören yasa tasarısını kabul etti.
Sosyal Demokrat Partili (SPD) Bakan Lauterbach, yasa tasarısının hayata geçmesiyle Alman uyuşturucu politikasında önemli bir dönüşüme imza atılacağını söyledi. Ülkede esrar tüketiminin, siyasetin çözüm arayışlarına rağmen artmaya devam ettiğini kaydeden Lauterbach, buna bağlı olarak uyuşturucu suçlarında da artış görüldüğünü belirterek, karaborsada satılan uyuşturucuların, denetlenmeyen karışımlar nedeniyle daha tehlikeli hale geldiğini vurguladı. Bakan bu sorunların önüne ‘kontrollü bir yasallaştırma’ ile geçilebileceğini söyledi.

Evlerde kenevir

Taslağa göre 18 yaşından büyükler 25 gram esrar bulundurabilecek. Esrar elde etmek için kişiler evlerinde en fazla üç adet kenevir bitkisi yetiştirilebilecek. Evlerinde uyuşturucu temini için bitki yetiştirenler bu amaçla kurulacak dernek veya kulüplere üye olabilecek ve bu dernek veya kulüplere üye olanlara ayda 50 grama kadar esrar dağıtılabilecek. Esrar kulüpleri olarak adlandırılan bu derneklerde üyelerin uyuşturucuyu toplu olarak yetiştirmelerine ve birbirlerine dağıtmalarına da izin verilecek.

Mecliste onaylanmalı

Taslağın yasalaşıp yürürlüğe girebilmesi için önce Federal Meclis, ardından da Eyaletler Meclisi’nde onaylanması gerekiyor.

Muhalefet tepkili

Muhafazakar çizgideki Hristiyan Sosyal Birliği’nin (CSU) Bavyera Eyalet Grubu Başkanı Alexander Dobrindt, esrarın yasallaştırılmasına yönelik tasarının bakanlar kurulundan geçmesini ‘kesinlikle sorumsuzluk’ olarak nitelendirdi.
Tasarıyı, 'Almanya’da gençliğe ve sağlığın korunmasına yönelik bir saldırı' olarak tanımlayan Dobrindt, “Muhtemelen daha önce hiçbir hükümet tıp, polis ve yargıdan neredeyse tüm uzmanların böylesine hassas bir konudaki uyarılarını bu kadar küstahça görmezden gelmemişti” dedi.
Esrar - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2023
DÜNYA
Almanya’da esrarın kısmen yasallaşması için adım atıldı: 'Kenevir sosyal kulüpleri' oluşturulacak
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