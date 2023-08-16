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https://sputniknews.com.tr/20230816/almanyada-esrarin-kismen-yasallasmasi-icin-adim-atildi-kenevir-sosyal-kulupleri-olusturulacak-1074697851.html
Almanya’da esrarın kısmen yasallaşması için adım atıldı: 'Kenevir sosyal kulüpleri' oluşturulacak
Almanya’da esrarın kısmen yasallaşması için adım atıldı: 'Kenevir sosyal kulüpleri' oluşturulacak
Almanya'da hükümet ülkede esrarın sınırlı yasallaşması için adım attı. 16.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-16T16:37+0300
2023-08-16T16:37+0300
dünya
alman federal meclisi (bundestag)
almanya
esrar
yasal izin
kenevir
sağlık bakanlığı
yasa tasarısı
onay
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Almanya’da Bakanlar Kurulu esrar kullanımının sınırlı yasallaşması konusunda Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı yasa tasarısını onayladı.Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında 'Esrarın kontrollü kullanımı' ismini taşıyan yasa tasarısının ayrıntılarını tanıttı.Tasarıya göre esrar, uyuşturucu maddeler listesinden çıkarılacak. Yetişkinlerin 25 grama kadar esrar bulundurmasına ve kişisel tüketim için 3 bitki yetiştirmesine izin verilecek.En fazla 500 üyeye sahip olacak 'kenevir sosyal kulüpleri' adı verilen dernekler, kenevir yetiştirebilecek ve dernek üyelerine esrar tedarik edebilecek. Bir üye bu dernekten ayda en fazla 50 gram esrar satın alabilecek.Okul, kreş, çocuk oyun parkları ve spor salonlarının 200 metre mesafede esrar kullanımına izin verilmeyecek. 18 yaşın altında olanların yanında da esrar tüketimi yasak olacak.'Amaç daha güvenli esrar kullanımı'Sağlık Bakanı Lauterbach, yasa tasarının geçmişte başarısız olan uyuşturucu politikası için bir dönüm noktası olduğunu belirterek, burada esrarın yasa dışı kullanımın ve suç oranlarının azaltılmasının hedeflendiğini ifade etti.Yasa tasarıyla esrar kullanımını 'kontrollü yasallaşmasına' yönelik bir plan sunduklarını aktaran Lauterbach, “Esrar tüketimi sınırlamak ve daha güvenli hale getirmek istiyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Lauterbach, çocuk ve gençlerin korunmasını ciddiye aldıklarını belirterek, “Esrar kullanımı çocuklar ve gençler için yasal olmayacak. Çocuklar ve gençler (esrar) tüketirse de bunlara yönelik kapsamlı önleyici programlar yapılacak. Çocuk ve gençlerin korunması daha da genişletiliyor” dedi.Gençlerin ve çocukların esrar tüketimine ilişkin sorunlara dikkat çekmek için bir kampanyanın da düzenleneceği bilgisini paylaşan Lauterbach, esrar tüketildiğine, 25 yaşa kadar büyüyen beynin çoğu zaman kalıcı zarar gördüğüne işaret edilmesi gerektiğini kaydetti.Yıl sonuna kadar yasalaşması planlanan tasarının Federal Meclis (Bundestag) tarafından da onaylanması gerekiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230803/abdnin-maryland-eyaletinde-yasallasan-esrar-satislarindan-ilk-ay-874-milyon-dolar-elde-edildi-1074314196.html
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alman federal meclisi (bundestag), almanya, esrar, yasal izin, kenevir, sağlık bakanlığı, yasa tasarısı, onay
alman federal meclisi (bundestag), almanya, esrar, yasal izin, kenevir, sağlık bakanlığı, yasa tasarısı, onay

Almanya’da esrarın kısmen yasallaşması için adım atıldı: 'Kenevir sosyal kulüpleri' oluşturulacak

16:37 16.08.2023
© AFP 2023 / LILLIAN SUWANRUMPHAEsrar
Esrar - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2023
© AFP 2023 / LILLIAN SUWANRUMPHA
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Almanya'da hükümet ülkede esrarın sınırlı yasallaşması için adım attı.
Almanya’da Bakanlar Kurulu esrar kullanımının sınırlı yasallaşması konusunda Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı yasa tasarısını onayladı.
Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında 'Esrarın kontrollü kullanımı' ismini taşıyan yasa tasarısının ayrıntılarını tanıttı.
Tasarıya göre esrar, uyuşturucu maddeler listesinden çıkarılacak. Yetişkinlerin 25 grama kadar esrar bulundurmasına ve kişisel tüketim için 3 bitki yetiştirmesine izin verilecek.
En fazla 500 üyeye sahip olacak 'kenevir sosyal kulüpleri' adı verilen dernekler, kenevir yetiştirebilecek ve dernek üyelerine esrar tedarik edebilecek. Bir üye bu dernekten ayda en fazla 50 gram esrar satın alabilecek.
Okul, kreş, çocuk oyun parkları ve spor salonlarının 200 metre mesafede esrar kullanımına izin verilmeyecek. 18 yaşın altında olanların yanında da esrar tüketimi yasak olacak.

'Amaç daha güvenli esrar kullanımı'

Sağlık Bakanı Lauterbach, yasa tasarının geçmişte başarısız olan uyuşturucu politikası için bir dönüm noktası olduğunu belirterek, burada esrarın yasa dışı kullanımın ve suç oranlarının azaltılmasının hedeflendiğini ifade etti.
Yasa tasarıyla esrar kullanımını 'kontrollü yasallaşmasına' yönelik bir plan sunduklarını aktaran Lauterbach, “Esrar tüketimi sınırlamak ve daha güvenli hale getirmek istiyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Lauterbach, çocuk ve gençlerin korunmasını ciddiye aldıklarını belirterek, “Esrar kullanımı çocuklar ve gençler için yasal olmayacak. Çocuklar ve gençler (esrar) tüketirse de bunlara yönelik kapsamlı önleyici programlar yapılacak. Çocuk ve gençlerin korunması daha da genişletiliyor” dedi.
Gençlerin ve çocukların esrar tüketimine ilişkin sorunlara dikkat çekmek için bir kampanyanın da düzenleneceği bilgisini paylaşan Lauterbach, esrar tüketildiğine, 25 yaşa kadar büyüyen beynin çoğu zaman kalıcı zarar gördüğüne işaret edilmesi gerektiğini kaydetti.
Yıl sonuna kadar yasalaşması planlanan tasarının Federal Meclis (Bundestag) tarafından da onaylanması gerekiyor.
Esrar- Marihuana - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2023
DÜNYA
ABD'nin Maryland eyaletinde yasallaşan esrar satışlarından ilk ay 87.4 milyon dolar elde edildi
3 Ağustos, 03:39
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