https://sputniknews.com.tr/20240216/uefa-ulke-puani-siralamasinda-son-durum-belli-oldu-turkiye-sampiyonlar-ligine-direkt-gidebilecek-1080785444.html

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum belli oldu: 'Türkiye Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidebilecek'

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum belli oldu: 'Türkiye Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidebilecek'

Sputnik Türkiye

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 play-off turu ilk maçları dün tamamlandı. Galatasaray'ın uzatma dakikalarında Sparta Prag'a karşı... 16.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-16T06:37+0300

2024-02-16T06:37+0300

2024-02-16T08:35+0300

spor

türkiye

türkiye futbol federasyonu (tff)

futbol

uefa şampiyonlar ligi

şampiyonlar ligi kupası

galatasaray

galatasaray sk

maç

sıralama

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/09/1072219612_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_68658606d3eed582f10c6823cbdbb2e1.jpg

Galatasaray'ın sahne aldığı gecede UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ilk maçların heyecanı yaşandı. Galatasaray'ın Sparta Prag'ı mağlup ettiği gece sonrası UEFA ülke puanı sıralamasında değişimler dikkat çekti.Türkiye'nin ülke puanı ne kadar oldu?Galatasaray'ın Sparta Prag'ı mağlup etmesi sonrası Türkiye'nin UEFA ülke puanı 37 bin 600'e yükseldi. Sparta Prag'ın mağlubiyetiyle birlikte Çekya 34 bin 550 puanda kaldı.Ülke sıralaması neden önemli?Ülke puanı sıralamasında ilk 10'da yer alan ülkeler, Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak takım gönderebiliyor. Şu an 9. sırada bulunan Türkiye, yerini korumayı başarırsa, 2024/25 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılım sağlayacak.UEFA ülke puanı sıralaması9 - Türkiye: 37 bin 6008 - Belçika: 46 bin 2007 - Portekiz: 53 bin 8166 - Hollanda: 60 bin 3005 - Fransa: 62 bin 8314 - Almanya: 81 bin 1953 - İtalya: 83 bin 9982 - İspanya: 86 bin 3641 - İngiltere: 100 bin 803

https://sputniknews.com.tr/20240216/okan-buruk-bosandi-mi-okan-burukun-esi-nihan-buruk-kimdir-kac-yasinda-nereli-ne-is-yapiyor--1080787135.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

galatasaray sparta prag, türkiye uefa sıralaması