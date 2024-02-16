https://sputniknews.com.tr/20240216/uefa-ulke-puani-siralamasinda-son-durum-belli-oldu-turkiye-sampiyonlar-ligine-direkt-gidebilecek-1080785444.html
UEFA ülke puanı sıralamasında son durum belli oldu: 'Türkiye Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidebilecek'
UEFA ülke puanı sıralamasında son durum belli oldu: 'Türkiye Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidebilecek'
Sputnik Türkiye
UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 play-off turu ilk maçları dün tamamlandı. Galatasaray'ın uzatma dakikalarında Sparta Prag'a karşı... 16.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-16T06:37+0300
2024-02-16T06:37+0300
2024-02-16T08:35+0300
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Galatasaray'ın sahne aldığı gecede UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ilk maçların heyecanı yaşandı. Galatasaray'ın Sparta Prag'ı mağlup ettiği gece sonrası UEFA ülke puanı sıralamasında değişimler dikkat çekti.Türkiye'nin ülke puanı ne kadar oldu?Galatasaray'ın Sparta Prag'ı mağlup etmesi sonrası Türkiye'nin UEFA ülke puanı 37 bin 600'e yükseldi. Sparta Prag'ın mağlubiyetiyle birlikte Çekya 34 bin 550 puanda kaldı.Ülke sıralaması neden önemli?Ülke puanı sıralamasında ilk 10'da yer alan ülkeler, Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak takım gönderebiliyor. Şu an 9. sırada bulunan Türkiye, yerini korumayı başarırsa, 2024/25 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılım sağlayacak.UEFA ülke puanı sıralaması9 - Türkiye: 37 bin 6008 - Belçika: 46 bin 2007 - Portekiz: 53 bin 8166 - Hollanda: 60 bin 3005 - Fransa: 62 bin 8314 - Almanya: 81 bin 1953 - İtalya: 83 bin 9982 - İspanya: 86 bin 3641 - İngiltere: 100 bin 803
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galatasaray sparta prag, türkiye uefa sıralaması
galatasaray sparta prag, türkiye uefa sıralaması
UEFA ülke puanı sıralamasında son durum belli oldu: 'Türkiye Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidebilecek'
06:37 16.02.2024 (güncellendi: 08:35 16.02.2024)
UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 play-off turu ilk maçları dün tamamlandı. Galatasaray'ın uzatma dakikalarında Sparta Prag'a karşı aldığı galibiyetinin ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. Peki bu sıralama neden bu kadar önemli, Türkiye Şampiyonlar Ligi'ne direkt bilet almak için kaçıncı olmak gerekiyor?
Galatasaray'ın sahne aldığı gecede UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ilk maçların heyecanı yaşandı. Galatasaray'ın Sparta Prag'ı mağlup ettiği gece sonrası UEFA ülke puanı sıralamasında değişimler dikkat çekti.
Türkiye'nin ülke puanı ne kadar oldu?
Galatasaray'ın Sparta Prag'ı mağlup etmesi sonrası Türkiye'nin UEFA ülke puanı 37 bin 600'e yükseldi. Sparta Prag'ın mağlubiyetiyle birlikte Çekya 34 bin 550 puanda kaldı.
Ülke sıralaması neden önemli?
Ülke puanı sıralamasında ilk 10'da yer alan ülkeler, Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak takım gönderebiliyor. Şu an 9. sırada bulunan Türkiye, yerini korumayı başarırsa, 2024/25 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılım sağlayacak.
UEFA ülke puanı sıralaması
9 - Türkiye: 37 bin 600
8 - Belçika: 46 bin 200
7 - Portekiz: 53 bin 816
6 - Hollanda: 60 bin 300
5 - Fransa: 62 bin 831
4 - Almanya: 81 bin 195
3 - İtalya: 83 bin 998
2 - İspanya: 86 bin 364
1 - İngiltere: 100 bin 803