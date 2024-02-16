https://sputniknews.com.tr/20240216/uefa-en-fazla-ticari-gelir-elde-eden-ilk-20-takimi-acikladi-bir-turk-takimidalistede-1080802263.html
UEFA, en fazla ticari gelir elde eden ilk 20 takımı açıkladı: Bir Türk takımı da listede
UEFA, en fazla ticari gelir elde eden ilk 20 takımı açıkladı: Bir Türk takımı da listede
Sputnik Türkiye
UEFA, Fenerbahçe'nin Avrupa'da 2023 yılında en fazla ticari gelir elde eden ilk 20 takım arasında yer aldığını duyurdu. 16.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-16T15:30+0300
2024-02-16T15:30+0300
2024-02-16T15:39+0300
spor
uefa
uefa avrupa ligi
fenerbahçe
fenerbahçe spor kulübü
gelir
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UEFA raporuna göre Fenerbahçe, geçen yıl 58 milyon Euro ile Avrupa'da en fazla ticari gelir elde eden 18'inci takım oldu. İlk 20 takım arasında 5 büyük Avrupa ligi takımları dışında sadece Türkiye'den Fenerbahçe, İskoçya'dan Celtic ve Hollanda'dan Ajax yer aldı.Raporda, ilk 20 kulübün ticari gelirlerinin, TV yayın gelirlerinin neredeyse iki katına (1,9 katı) çıktığı ifade edildi.İlk 20'de yer alan takımlardan sadece Napoli ve Inter'in 2023 yayın gelirinin ticari gelirinden daha yüksek olduğu belirtildi. Fenerbahçe, Paris Saint-Germain (PSG), Ajax ve Celtic'in ise ticari faaliyetlerden TV yayın gelirlerine kıyasla 5 ila 10 kat daha fazla gelir elde ettiği açıklandı.Listeye göre Avrupa'da en fazla ticari gelir üreten 20 takım şu şekilde:
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uefa, uefa avrupa ligi, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, gelir
uefa, uefa avrupa ligi, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, gelir
UEFA, en fazla ticari gelir elde eden ilk 20 takımı açıkladı: Bir Türk takımı da listede
15:30 16.02.2024 (güncellendi: 15:39 16.02.2024)
UEFA, Fenerbahçe'nin Avrupa'da 2023 yılında en fazla ticari gelir elde eden ilk 20 takım arasında yer aldığını duyurdu.
UEFA raporuna göre Fenerbahçe, geçen yıl 58 milyon Euro ile Avrupa'da en fazla ticari gelir elde eden 18'inci takım oldu. İlk 20 takım arasında 5 büyük Avrupa ligi takımları dışında sadece Türkiye'den Fenerbahçe, İskoçya'dan Celtic ve Hollanda'dan Ajax yer aldı.
Raporda, ilk 20 kulübün ticari gelirlerinin, TV yayın gelirlerinin neredeyse iki katına (1,9 katı) çıktığı ifade edildi.
İlk 20'de yer alan takımlardan sadece Napoli ve Inter'in 2023 yayın gelirinin ticari gelirinden daha yüksek olduğu belirtildi. Fenerbahçe, Paris Saint-Germain (PSG), Ajax ve Celtic'in ise ticari faaliyetlerden TV yayın gelirlerine kıyasla 5 ila 10 kat daha fazla gelir elde ettiği açıklandı.
Listeye göre Avrupa'da en fazla ticari gelir üreten 20 takım şu şekilde:
1.
Manchester City 401 milyon Euro
2.
Barcelona 396 milyon Euro
3.
Manchester United 377 milyon Euro
4.
Bayern Münih 368 milyon Euro
5.
Real Madrid 355 milyon Euro
7.
Liverpool 311 milyon Euro
8.
Tottenham 247 milyon Euro
9.
Borussia Dortmund 209 milyon Euro
10.
Arsenal 195 milyon Euro
11.
Juventus 194 milyon Euro
12.
Leipzig134 milyon Euro
13.
Milan 128 milyon Euro
14.
Atletico Madrid 123 milyon Euro
18.
Fenerbahçe 58 milyon Euro
19.
Union Berlin 57 milyon Euro