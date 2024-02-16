https://sputniknews.com.tr/20240216/tff-duyurdu-var-kayitlari-aciklanacak-1080811913.html
TFF duyurdu: VAR kayıtları açıklanacak
TFF duyurdu: VAR kayıtları açıklanacak
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 26. haftasından itibaren VAR konuşmalarının kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı. 16.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-16T18:22+0300
2024-02-16T18:22+0300
2024-02-16T18:22+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
süper lig
trendyol süper lig
var
var
hakem
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Süper Lig'de VAR pozisyonlarındaki hakem konuşmaları bu hafta yayımlanmaya başlayacakTFF'den yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'de 26. haftadan itibaren maçın hakeminin VAR monitörüne çağrıldığı pozisyonların kayıtları sesli ve görüntülü olarak kamuoyu ile paylaşılacak. On Field Review (OFR), Sahada İnceleme olarak tanımlanan, yani sadece maçın hakeminin VAR monitörüne gidip izlediği pozisyonlar için bu uygulama geçerli olacak" denildi.Açıklamada, hakemin VAR monitörüne gittiği pozisyonla ilgili konuşmaların, haftanın tüm müsabakaları tamamlandıktan 1 gün sonra TFF'nin Youtube ve Facebook hesaplarından paylaşılacağı kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20240214/tff-ile-anlasildi-super-lig-maclarinin-yayinlanacagi-kanal-hangisi-olacak-1080710660.html
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türkiye futbol federasyonu (tff), süper lig, trendyol süper lig, var, var, hakem
türkiye futbol federasyonu (tff), süper lig, trendyol süper lig, var, var, hakem
TFF duyurdu: VAR kayıtları açıklanacak
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 26. haftasından itibaren VAR konuşmalarının kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.
Süper Lig'de VAR pozisyonlarındaki hakem konuşmaları bu hafta yayımlanmaya başlayacak
TFF'den yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'de 26. haftadan itibaren maçın hakeminin VAR monitörüne çağrıldığı pozisyonların kayıtları sesli ve görüntülü olarak kamuoyu ile paylaşılacak. On Field Review (OFR), Sahada İnceleme olarak tanımlanan, yani sadece maçın hakeminin VAR monitörüne gidip izlediği pozisyonlar için bu uygulama geçerli olacak" denildi.
Açıklamada, hakemin VAR monitörüne gittiği pozisyonla ilgili konuşmaların, haftanın tüm müsabakaları tamamlandıktan 1 gün sonra TFF'nin Youtube ve Facebook hesaplarından paylaşılacağı kaydedildi.