https://sputniknews.com.tr/20240216/tff-duyurdu-var-kayitlari-aciklanacak-1080811913.html

TFF duyurdu: VAR kayıtları açıklanacak

TFF duyurdu: VAR kayıtları açıklanacak

Sputnik Türkiye

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 26. haftasından itibaren VAR konuşmalarının kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı. 16.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-16T18:22+0300

2024-02-16T18:22+0300

2024-02-16T18:22+0300

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

süper lig

trendyol süper lig

var

var

hakem

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Süper Lig'de VAR pozisyonlarındaki hakem konuşmaları bu hafta yayımlanmaya başlayacakTFF'den yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'de 26. haftadan itibaren maçın hakeminin VAR monitörüne çağrıldığı pozisyonların kayıtları sesli ve görüntülü olarak kamuoyu ile paylaşılacak. On Field Review (OFR), Sahada İnceleme olarak tanımlanan, yani sadece maçın hakeminin VAR monitörüne gidip izlediği pozisyonlar için bu uygulama geçerli olacak" denildi.Açıklamada, hakemin VAR monitörüne gittiği pozisyonla ilgili konuşmaların, haftanın tüm müsabakaları tamamlandıktan 1 gün sonra TFF'nin Youtube ve Facebook hesaplarından paylaşılacağı kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20240214/tff-ile-anlasildi-super-lig-maclarinin-yayinlanacagi-kanal-hangisi-olacak-1080710660.html

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türkiye futbol federasyonu (tff), süper lig, trendyol süper lig, var, var, hakem