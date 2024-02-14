https://sputniknews.com.tr/20240214/tff-ile-anlasildi-super-lig-maclarinin-yayinlanacagi-kanal-hangisi-olacak-1080710660.html

'TFF ile anlaşıldı': Süper Lig maçlarının yayınlanacağı kanal hangisi olacak?

'TFF ile anlaşıldı': Süper Lig maçlarının yayınlanacağı kanal hangisi olacak?

Sputnik Türkiye

Üç sezonun yayın ihalesinde TFF ile anlaşma sağlanmak üzere olduğu bildirildi. beIN Medya'nın son teklifinin 120 milyon dolar olduğu ifade edilirken, TFF'nin... 14.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-14T08:39+0300

2024-02-14T08:39+0300

2024-02-14T08:43+0300

spor

bein sports

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

ihale

süper lig

trt

trt spor

trt 1

sadettin saran

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Süper Lig'in yeni döneminde yayıncı kuruluşun kim olacağı merak konusu. 4 kurumun ihale dosyasını aldığı öğrenilmişti. Mevcut yayıncı kuruluş beIN Sports, ihale dosyasını alan şirketler arasında yer alıyor. İhale şartnamesini alan şirket ve kurumlar ise şöyleydi:Süper Lig maçlarının yayınlanacağı kanal hangisi olacak?Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, iş insanı Sadettin Saran'ın sahibi olduğu Saran Medya, ihaleden çekilecek.Yayın ihalesine dair sorularını, şartname çerçevesinde TFF’ye ileten Saran Medya, bugüne dek hiç cevap alamadığı ve federasyonun yaklaşımından rahatsız olduğu ifade edildi.Kaynaklardan edinilen bilgiye göre ise beIN SPORTS, Süper Lig yayın ihalesini almaya artık çok yakın. Henüz net olarak belli olmasa da konunun uzmanları da ihalenin beIN SPORTS tarafından alınacağı yönünde. Habere göre; beIN Sports'un son teklifinin 120 milyon dolar olduğu fakat bu rakamı TFF'nin 150 milyon dolara çekmek istediği öğrenildi.beIN Medya'nın 120 ile 150 milyon dolarlık bir ödemeyi yapmaya sıcak baktığı ve anlaşmanın kısa süre içerisinde duyurulacağı ifade edildi.

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