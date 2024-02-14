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Yıldız oyuncu Beşiktaş'ın tarihine geçti: 'Satın alma opsiyonu ile en pahalı futbolcu'
Yıldız oyuncu Beşiktaş'ın tarihine geçti: 'Satın alma opsiyonu ile en pahalı futbolcu'
Sputnik Türkiye
Beşiktaş Kulübü, ara transfer döneminde Braga'dan kiraladığı Ali Mohamed Al Musrati'nin bonservisini alırken, 11 milyon euroluk bedelle klüp tarihinin en... 14.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-14T06:57+0300
2024-02-14T07:03+0300
spor
beşiktaş
beşiktaş jimnastik kulübü
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
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kap
al-musrati
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euro
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Beşiktaş Kulübü, ara transfer döneminde Braga'dan kiraladığı Ali Mohamed Al Musrati'nin bonservisinin alındığını açıkladı.Beşiktaş, 1 milyon euro kiralama bedeli ödediği Al-Musrati'nin sözleşmesinde bulunan 11 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullandığını açıkladı. Siyah-beyazlılar Portekiz ekibi Braga'ya toplamda 12 milyon euro ödeyerek Al-Musrati'nin bonservisini aldı.Al-Musrati, 11 milyon euroluk transfer bedeliyle Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi oldu.Ali Mohamed Al Musrati kimdir? Ali Mohamed Al Musrati istatistikleriBeşiktaş’ın transfer gündeminde olan Al Musrati, 6 Nisan 1996 yılında Libya’da dünyaya geldi.27 yaşındaki oyuncu profesyonel futbol kariyerine Al-İttihad kulübünde başladı. Ardından Guimaraes B takımına transfer olan Musrati, Rio Ave ve Braga gibi takımlarda forma giydi.1,89 cm boyundaki oyuncu ön libero ve orta sahada görev yapabiliyor.Braga formasıyla 151 karşılaşmaya çıkan Al Musrati, 15 gol ve 8 asist katkısı yaptı. Oyuncu ayrıca Libya Milli takımında 42 maçta forma giydi.Oyuncunun Braga ile 30 Haziran 2026 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Al Musrati ve Ernest Muci için Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinde lisans kaydı açıldı.
https://sputniknews.com.tr/20240214/pfdkdan-fenerbahceye-para-cezasi-1080707848.html
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al musrati beşiktaş, al musrati braga, al musrati kaç yaşında, al musrati kmdir, al musrati istatisitk, al musrati kariyer, al musrati nereli

Yıldız oyuncu Beşiktaş'ın tarihine geçti: 'Satın alma opsiyonu ile en pahalı futbolcu'

06:57 14.02.2024 (güncellendi: 07:03 14.02.2024)
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Beşiktaş - forma- logo - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2024
© AA
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Beşiktaş Kulübü, ara transfer döneminde Braga'dan kiraladığı Ali Mohamed Al Musrati'nin bonservisini alırken, 11 milyon euroluk bedelle klüp tarihinin en yüksek ücretli transferi gerçekleştirildi. Al Musrati kimdir, kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?
Beşiktaş Kulübü, ara transfer döneminde Braga'dan kiraladığı Ali Mohamed Al Musrati'nin bonservisinin alındığını açıkladı.
Beşiktaş, 1 milyon euro kiralama bedeli ödediği Al-Musrati'nin sözleşmesinde bulunan 11 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullandığını açıkladı. Siyah-beyazlılar Portekiz ekibi Braga'ya toplamda 12 milyon euro ödeyerek Al-Musrati'nin bonservisini aldı.
Al-Musrati, 11 milyon euroluk transfer bedeliyle Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi oldu.

Ali Mohamed Al Musrati kimdir? Ali Mohamed Al Musrati istatistikleri

Beşiktaş’ın transfer gündeminde olan Al Musrati, 6 Nisan 1996 yılında Libya’da dünyaya geldi.

27 yaşındaki oyuncu profesyonel futbol kariyerine Al-İttihad kulübünde başladı. Ardından Guimaraes B takımına transfer olan Musrati, Rio Ave ve Braga gibi takımlarda forma giydi.

1,89 cm boyundaki oyuncu ön libero ve orta sahada görev yapabiliyor.

Braga formasıyla 151 karşılaşmaya çıkan Al Musrati, 15 gol ve 8 asist katkısı yaptı. Oyuncu ayrıca Libya Milli takımında 42 maçta forma giydi.

Oyuncunun Braga ile 30 Haziran 2026 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.
Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Al Musrati ve Ernest Muci için Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinde lisans kaydı açıldı.
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