https://sputniknews.com.tr/20240214/yildiz-oyuncu-besiktasin-tarihine-gecti-satin-alma-opsiyonu-ile-en-pahali-futbolcu--1080708882.html

Yıldız oyuncu Beşiktaş'ın tarihine geçti: 'Satın alma opsiyonu ile en pahalı futbolcu'

Yıldız oyuncu Beşiktaş'ın tarihine geçti: 'Satın alma opsiyonu ile en pahalı futbolcu'

Sputnik Türkiye

Beşiktaş Kulübü, ara transfer döneminde Braga'dan kiraladığı Ali Mohamed Al Musrati'nin bonservisini alırken, 11 milyon euroluk bedelle klüp tarihinin en... 14.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-14T06:57+0300

2024-02-14T06:57+0300

2024-02-14T07:03+0300

spor

beşiktaş

beşiktaş jimnastik kulübü

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

transfer

kap

al-musrati

pahalı

euro

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104208/95/1042089566_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_d680e5c7c18857169243dd3f4bca14bf.jpg

Beşiktaş Kulübü, ara transfer döneminde Braga'dan kiraladığı Ali Mohamed Al Musrati'nin bonservisinin alındığını açıkladı.Beşiktaş, 1 milyon euro kiralama bedeli ödediği Al-Musrati'nin sözleşmesinde bulunan 11 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullandığını açıkladı. Siyah-beyazlılar Portekiz ekibi Braga'ya toplamda 12 milyon euro ödeyerek Al-Musrati'nin bonservisini aldı.Al-Musrati, 11 milyon euroluk transfer bedeliyle Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi oldu.Ali Mohamed Al Musrati kimdir? Ali Mohamed Al Musrati istatistikleriBeşiktaş’ın transfer gündeminde olan Al Musrati, 6 Nisan 1996 yılında Libya’da dünyaya geldi.27 yaşındaki oyuncu profesyonel futbol kariyerine Al-İttihad kulübünde başladı. Ardından Guimaraes B takımına transfer olan Musrati, Rio Ave ve Braga gibi takımlarda forma giydi.1,89 cm boyundaki oyuncu ön libero ve orta sahada görev yapabiliyor.Braga formasıyla 151 karşılaşmaya çıkan Al Musrati, 15 gol ve 8 asist katkısı yaptı. Oyuncu ayrıca Libya Milli takımında 42 maçta forma giydi.Oyuncunun Braga ile 30 Haziran 2026 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Al Musrati ve Ernest Muci için Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinde lisans kaydı açıldı.

https://sputniknews.com.tr/20240214/pfdkdan-fenerbahceye-para-cezasi-1080707848.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

al musrati beşiktaş, al musrati braga, al musrati kaç yaşında, al musrati kmdir, al musrati istatisitk, al musrati kariyer, al musrati nereli