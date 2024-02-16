https://sputniknews.com.tr/20240216/sislide-bakim-yaptigi-yuruyen-merdivene-sikisan-isci-oldu-1080816196.html
Şişli'de bakım yaptığı yürüyen merdivene sıkışan işçi öldü
Şişli'de bakım yaptığı yürüyen merdivene sıkışan işçi öldü
Sputnik Türkiye
İstanbul Şişli'de, metroya inen yürüyen merdivenin bakım çalışması sırasında yaşanan iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti. 16.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-16T20:53+0300
2024-02-16T20:53+0300
2024-02-16T20:53+0300
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şişli
zincirlikuyu
metrobüs
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yürüyen merdiven
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Zincirlikuyu Metrobüs Durağı'ndan metro istasyonuna inen yürüyen merdivende işçilerce bakım çalışması başlatıldı.Bakım yapan işçilerden 31 yaşındaji Buğrahan B., henüz belirlenemeyen nedenle mekanizmanın çalışmasıyla hareket eden yürüyen merdivene sıkıştı.Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Söz konusu işçi, itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı.Sağlık görevlilerince Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Buğrahan B. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Gayrettepe İstasyonu'nda saat 16.47’de yüklenici firma AKE Asansör tarafından yürütülen bakım çalışması sırasında talihsiz bir iş kazası yaşanmış, firma çalışanı bakım personeli kazada hayatını kaybetmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi, yakınları ve tüm AKE ailesine başsağlığı dileriz" ifadesine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20231230/yuruyen-merdiven-ters-yonde-hareket-edince-5-kisi-yaralandi-1079201138.html
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istanbul, şişli, zincirlikuyu, metrobüs, metro, metro, yürüyen merdiven
istanbul, şişli, zincirlikuyu, metrobüs, metro, metro, yürüyen merdiven
Şişli'de bakım yaptığı yürüyen merdivene sıkışan işçi öldü
İstanbul Şişli'de, metroya inen yürüyen merdivenin bakım çalışması sırasında yaşanan iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti.
Zincirlikuyu Metrobüs Durağı'ndan metro istasyonuna inen yürüyen merdivende işçilerce bakım çalışması başlatıldı.
Bakım yapan işçilerden 31 yaşındaji Buğrahan B., henüz belirlenemeyen nedenle mekanizmanın çalışmasıyla hareket eden yürüyen merdivene sıkıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Söz konusu işçi, itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Sağlık görevlilerince Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Buğrahan B. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Gayrettepe İstasyonu'nda saat 16.47’de yüklenici firma AKE Asansör tarafından yürütülen bakım çalışması sırasında talihsiz bir iş kazası yaşanmış, firma çalışanı bakım personeli kazada hayatını kaybetmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi, yakınları ve tüm AKE ailesine başsağlığı dileriz" ifadesine yer verildi.