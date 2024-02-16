https://sputniknews.com.tr/20240216/sariyerde-tartisma-sonrasi-denize-atlayan-2-kisi-hayatini-kaybetti-1080812032.html
Sarıyer'de tartışma sonrası denize atlayan 2 kişi hayatını kaybetti
Sarıyer'de tartışma sonrası denize atlayan 2 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
İstanbul Sarıyer'de tartışma sonrası denize atlayan 2 kişi hastanede yaşamını yitirdi. 16.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-16T18:33+0300
2024-02-16T18:33+0300
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İstanbul Sarıyer'de yaşanan olayda, Ramazan K. ile Aleyna S, dün sabah beraber geldikleri Emirgan sahilinde araç içinde tartıştı.Araçtan inen Aleyna S'nin denize atladığını gören Ramazan K. de arkadaşını kurtarmak için suya girdi.Olay yerine çağrılan sahil güvenlik ve deniz polisi ekiplerinin denizden çıkardığı Aleyna S. ve Ramazan K, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.Aleyna S. ve Ramazan K, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
https://sputniknews.com.tr/20240102/sariyerde-aracini-park-eden-surucuden-otopark-ucreti-ve-vale-tepkisi-1079258101.html
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Sarıyer'de tartışma sonrası denize atlayan 2 kişi hayatını kaybetti
18:33 16.02.2024 (güncellendi: 18:34 16.02.2024)
İstanbul Sarıyer'de tartışma sonrası denize atlayan 2 kişi hastanede yaşamını yitirdi.
İstanbul Sarıyer'de yaşanan olayda, Ramazan K. ile Aleyna S, dün sabah beraber geldikleri Emirgan sahilinde araç içinde tartıştı.
Araçtan inen Aleyna S'nin denize atladığını gören Ramazan K. de arkadaşını kurtarmak için suya girdi.
Olay yerine çağrılan sahil güvenlik ve deniz polisi ekiplerinin denizden çıkardığı Aleyna S. ve Ramazan K, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Aleyna S. ve Ramazan K, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.