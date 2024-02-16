https://sputniknews.com.tr/20240216/sariyerde-tartisma-sonrasi-denize-atlayan-2-kisi-hayatini-kaybetti-1080812032.html

Sarıyer'de tartışma sonrası denize atlayan 2 kişi hayatını kaybetti

Sarıyer'de tartışma sonrası denize atlayan 2 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

İstanbul Sarıyer'de tartışma sonrası denize atlayan 2 kişi hastanede yaşamını yitirdi. 16.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-16T18:33+0300

2024-02-16T18:33+0300

2024-02-16T18:34+0300

türkiye

istanbul

sarıyer

araç

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İstanbul Sarıyer'de yaşanan olayda, Ramazan K. ile Aleyna S, dün sabah beraber geldikleri Emirgan sahilinde araç içinde tartıştı.Araçtan inen Aleyna S'nin denize atladığını gören Ramazan K. de arkadaşını kurtarmak için suya girdi.Olay yerine çağrılan sahil güvenlik ve deniz polisi ekiplerinin denizden çıkardığı Aleyna S. ve Ramazan K, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.Aleyna S. ve Ramazan K, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

https://sputniknews.com.tr/20240102/sariyerde-aracini-park-eden-surucuden-otopark-ucreti-ve-vale-tepkisi-1079258101.html

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istanbul

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