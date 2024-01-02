https://sputniknews.com.tr/20240102/sariyerde-aracini-park-eden-surucuden-otopark-ucreti-ve-vale-tepkisi-1079258101.html

Sarıyer'de aracını park eden sürücüden 'otopark ücreti ve vale' tepkisi

Sarıyer'de aracını park eden sürücüden 'otopark ücreti ve vale' tepkisi

Sarıyer Kireçburnu Sahili’ne aracını park eden bir sürücü, karşı taraftaki restoranın valesi 100 lira otopark ücreti talep etti. Alanın restoran tarafından... 02.01.2024, Sputnik Türkiye

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yaşam

video

sarıyer

vale

otopark

değnekçi

sarıyer belediyesi

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İstanbul Sarıyer'de Kireçburnu Sahili’ndeki fener mevkiine aracını park eden sürücüden karşı taraftaki restoranın valesi 100 lira otopark ücreti istedi.Ödemeyi yapan kadın, alanın restoran tarafından otopark olarak işgal edildiğini iddia ederek Sarıyer Belediyesi’nden çözüm bulmasını istediği o anları sosyal medyada paylaştı.

sarıyer

sarıyer belediyesi

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Sarıyer'de kadın sürücüden "otopark ücreti ve vale" tepkisi Sarıyer'de kadın sürücüden "otopark ücreti ve vale" tepkisi 2024-01-02T15:54+0300 true PT0M31S

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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video, sarıyer, vale, otopark, видео, değnekçi, sarıyer belediyesi