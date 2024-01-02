https://sputniknews.com.tr/20240102/sariyerde-aracini-park-eden-surucuden-otopark-ucreti-ve-vale-tepkisi-1079258101.html
Sarıyer'de aracını park eden sürücüden 'otopark ücreti ve vale' tepkisi
Sarıyer'de aracını park eden sürücüden 'otopark ücreti ve vale' tepkisi
Sarıyer Kireçburnu Sahili’ne aracını park eden bir sürücü, karşı taraftaki restoranın valesi 100 lira otopark ücreti talep etti. Alanın restoran tarafından... 02.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-02T15:54+0300
2024-01-02T15:54+0300
2024-01-02T15:54+0300
yaşam
video
sarıyer
vale
otopark
değnekçi
sarıyer belediyesi
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İstanbul Sarıyer'de Kireçburnu Sahili’ndeki fener mevkiine aracını park eden sürücüden karşı taraftaki restoranın valesi 100 lira otopark ücreti istedi.Ödemeyi yapan kadın, alanın restoran tarafından otopark olarak işgal edildiğini iddia ederek Sarıyer Belediyesi’nden çözüm bulmasını istediği o anları sosyal medyada paylaştı.
sarıyer
sarıyer belediyesi
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Sarıyer'de kadın sürücüden "otopark ücreti ve vale" tepkisi
Sarıyer'de kadın sürücüden "otopark ücreti ve vale" tepkisi
2024-01-02T15:54+0300
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Sputnik Türkiye
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video, sarıyer, vale, otopark, видео, değnekçi, sarıyer belediyesi
video, sarıyer, vale, otopark, видео, değnekçi, sarıyer belediyesi
Sarıyer'de aracını park eden sürücüden 'otopark ücreti ve vale' tepkisi
Sarıyer Kireçburnu Sahili’ne aracını park eden bir sürücü, karşı taraftaki restoranın valesi 100 lira otopark ücreti talep etti. Alanın restoran tarafından otopark olarak işgal edildiğini iddia eden sürücü kadın, Sarıyer Belediyesi’nden otopark işgaline karşı çözüm bulmasını istediği o anları paylaştı.
İstanbul Sarıyer'de Kireçburnu Sahili’ndeki fener mevkiine aracını park eden sürücüden karşı taraftaki restoranın valesi 100 lira otopark ücreti istedi.
Ödemeyi yapan kadın, alanın restoran tarafından otopark olarak işgal edildiğini iddia ederek Sarıyer Belediyesi’nden çözüm bulmasını istediği o anları sosyal medyada paylaştı.