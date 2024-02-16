https://sputniknews.com.tr/20240216/rusya-savunma-bakanligindan-ozel-askeri-harekatin-son-bir-haftasina-iliskin-rapor-1080807048.html

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan özel askeri harekatın son bir haftasına ilişkin rapor

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan özel askeri harekatın son bir haftasına ilişkin rapor

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatta yaşanan gelişmeleri paylaştı. 16.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-16T17:03+0300

2024-02-16T17:03+0300

2024-02-16T17:04+0300

ukrayna krizi

savunma bakanlığı

rusya savunma bakanlığı

ukrayna

kriz

mig-29

mig-24

donetsk

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/0d/1080679635_0:199:2935:1850_1920x0_80_0_0_0eb0443c8f2bf8c11370f78a2fff6e3e.jpg

Savunma Bakanlığı'nı, özel harekata ilişkin son 1 haftasında öne çıkan bilgileri paylaştı. Kupyansk yönünde 1 haftalık süreçte 18 saldırı bastırıldı ve 775 asker öldürüldü.Krasnıy Liman yönünde püskürtülen 14 saldırı sonucunda 1585 asker ölü ve yaralı olarak ele geçirildi. Ayrıca Donetsk yönünde 14 saldırı akamete uğratılırken öldürülen asker sayısı 1820'nin üzerinde kaydedildi.Güney Donetsk yönünde 1060, Herson yönünde ise 310 Ukrayna askeri Rusya ordusunun başarılı silahlı faaliyetleri sonucunda etkisiz hale getirildi.Hafta boyunca Ukrayna'ya ait 1 MiG-29 savaş uçağı, 1 Mi-24 helikopteri imha edildi ve 405 İHA düşürüldü.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre 11-16 Şubat tarihlerinde yüksek hassasiyetli, uzun menzilli, hava ve kara bazlı silahlarla 30 grup atışı gerçekleştiren Rusya ordusu, Ukraynalı güçler için uçak motorları, elektronik harp ve haberleşme ekipmanı, havan mermileri imal eden savunma sanayi işletmeleri ile askeri teçhizat için yakıt üreten fabrikaları imha etti. Atışlar sonucunda Ukraynalı askerlerin ve aşırı milliyetçi oluşumların konuşlanma noktaları yerle bir edildi.

https://sputniknews.com.tr/20240216/rus-ordusunun-ilerleyisi-durdurmak-icin-avdeyevkadaya-gonderilen-tugay-kusatma-altinda-1080802960.html

ukrayna

donetsk

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

savunma bakanlığı, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, kriz, mig-29, mig-24 , donetsk