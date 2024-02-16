Rusya Savunma Bakanlığı'ndan özel askeri harekatın son bir haftasına ilişkin rapor
17:03 16.02.2024 (güncellendi: 17:04 16.02.2024)
© Sputnik / Станислав КрасильниковRus ordusu
© Sputnik / Станислав Красильников
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatta yaşanan gelişmeleri paylaştı.
Savunma Bakanlığı'nı, özel harekata ilişkin son 1 haftasında öne çıkan bilgileri paylaştı.
Kupyansk yönünde 1 haftalık süreçte 18 saldırı bastırıldı ve 775 asker öldürüldü.
Krasnıy Liman yönünde püskürtülen 14 saldırı sonucunda 1585 asker ölü ve yaralı olarak ele geçirildi. Ayrıca Donetsk yönünde 14 saldırı akamete uğratılırken öldürülen asker sayısı 1820'nin üzerinde kaydedildi.
Güney Donetsk yönünde 1060, Herson yönünde ise 310 Ukrayna askeri Rusya ordusunun başarılı silahlı faaliyetleri sonucunda etkisiz hale getirildi.
Hafta boyunca Ukrayna'ya ait 1 MiG-29 savaş uçağı, 1 Mi-24 helikopteri imha edildi ve 405 İHA düşürüldü.
Kupyansk yönünde 1 haftalık süreçte 18 saldırı bastırıldı ve 775 asker öldürüldü.
Krasnıy Liman yönünde püskürtülen 14 saldırı sonucunda 1585 asker ölü ve yaralı olarak ele geçirildi. Ayrıca Donetsk yönünde 14 saldırı akamete uğratılırken öldürülen asker sayısı 1820'nin üzerinde kaydedildi.
Güney Donetsk yönünde 1060, Herson yönünde ise 310 Ukrayna askeri Rusya ordusunun başarılı silahlı faaliyetleri sonucunda etkisiz hale getirildi.
Hafta boyunca Ukrayna'ya ait 1 MiG-29 savaş uçağı, 1 Mi-24 helikopteri imha edildi ve 405 İHA düşürüldü.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre 11-16 Şubat tarihlerinde yüksek hassasiyetli, uzun menzilli, hava ve kara bazlı silahlarla 30 grup atışı gerçekleştiren Rusya ordusu, Ukraynalı güçler için uçak motorları, elektronik harp ve haberleşme ekipmanı, havan mermileri imal eden savunma sanayi işletmeleri ile askeri teçhizat için yakıt üreten fabrikaları imha etti. Atışlar sonucunda Ukraynalı askerlerin ve aşırı milliyetçi oluşumların konuşlanma noktaları yerle bir edildi.