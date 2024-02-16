https://sputniknews.com.tr/20240216/rusya-merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi-1080805394.html
Rusya Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Rusya Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Sputnik Türkiye
Rusya Merkez Bankası, bugün gerçekleştirilen toplantıda, politika faizini yüzde 16 düzeyinde tutma kararı aldı. 16.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-16T16:47+0300
2024-02-16T16:47+0300
2024-02-16T16:47+0300
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Rusya Merkez Bankası’nın yazılı açıklamasında, “Rusya Bankası Yönetim Kurulu, 16 Şubat 2024’te, politika faizini yıllık yüzde 16 düzeyinde tutma kararını aldı” ifadesine yer verildi.Üst üste beş kez faiz artırımı kararını alan Rusya Merkez Bankası bu kez faiz artırımına ara verdi.Banka, en son aralıkta, enflasyondaki artışın ve rubledeki değer kaybının önüne geçmek amacıyla politika faizini 100 puan artırarak yüzde 16'ya yükseltmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240216/merkez-bankasindan-yil-sonu-enflasyon-ve-dolar-tahmini-1080789921.html
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rusya, rusya merkez bankası, faiz, faiz indirimi, faiz oranı
rusya, rusya merkez bankası, faiz, faiz indirimi, faiz oranı
Rusya Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Rusya Merkez Bankası, bugün gerçekleştirilen toplantıda, politika faizini yüzde 16 düzeyinde tutma kararı aldı.
Rusya Merkez Bankası’nın yazılı açıklamasında, “Rusya Bankası Yönetim Kurulu, 16 Şubat 2024’te, politika faizini yıllık yüzde 16 düzeyinde tutma kararını aldı” ifadesine yer verildi.
Üst üste beş kez faiz artırımı kararını alan Rusya Merkez Bankası bu kez faiz artırımına ara verdi.Banka, en son aralıkta, enflasyondaki artışın ve rubledeki değer kaybının önüne geçmek amacıyla politika faizini 100 puan artırarak yüzde 16'ya yükseltmişti.