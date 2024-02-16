https://sputniknews.com.tr/20240216/merkez-bankasindan-yil-sonu-enflasyon-ve-dolar-tahmini-1080789921.html
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı
Sputnik Türkiye
Merkez Bankası, piyasanın dolar, faiz, enflasyon ve büyüme beklentilerini içeren şubat ayı anketini yayımladı. Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD... 16.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-16T10:46+0300
2024-02-16T10:46+0300
2024-02-16T11:59+0300
ekonomi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketini yayımladı. Ankette katılımcıların yıl sonu Dolar/TL beklentisi 40.02 oldu. 12 ay sonrasına yönelik beklenti ise 40.64'ten 41.15 seviyesine çıktı.Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,04 iken, bu anket döneminde yüzde 42.96 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 39.09 iken, bu anket döneminde yüzde 37.78 olarak açıklandı.
https://sputniknews.com.tr/20240216/japonyanin-ardindan-ingiltere-resesyona-girdi-1080787864.html
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merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), para, son dakika
merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), para, son dakika
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı
10:46 16.02.2024 (güncellendi: 11:59 16.02.2024)
Merkez Bankası, piyasanın dolar, faiz, enflasyon ve büyüme beklentilerini içeren şubat ayı anketini yayımladı. Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 40 TL iken, bu anket döneminde 40.02 TL oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketini yayımladı. Ankette katılımcıların yıl sonu Dolar/TL beklentisi 40.02 oldu. 12 ay sonrasına yönelik beklenti ise 40.64'ten 41.15 seviyesine çıktı.
Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,04 iken, bu anket döneminde yüzde 42.96 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 39.09 iken, bu anket döneminde yüzde 37.78 olarak açıklandı.