https://sputniknews.com.tr/20240216/merkez-bankasindan-yil-sonu-enflasyon-ve-dolar-tahmini-1080789921.html

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı

Sputnik Türkiye

Merkez Bankası, piyasanın dolar, faiz, enflasyon ve büyüme beklentilerini içeren şubat ayı anketini yayımladı. Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD... 16.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-16T10:46+0300

2024-02-16T10:46+0300

2024-02-16T11:59+0300

ekonomi

merkez bankası

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

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son dakika

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketini yayımladı. Ankette katılımcıların yıl sonu Dolar/TL beklentisi 40.02 oldu. 12 ay sonrasına yönelik beklenti ise 40.64'ten 41.15 seviyesine çıktı.Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,04 iken, bu anket döneminde yüzde 42.96 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 39.09 iken, bu anket döneminde yüzde 37.78 olarak açıklandı.

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merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), para, son dakika