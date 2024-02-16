https://sputniknews.com.tr/20240216/japonyanin-ardindan-ingiltere-resesyona-girdi-1080787864.html

Japonya'nın ardından İngiltere resesyona girdi

Japonya'nın ardından İngiltere resesyona girdi

Sputnik Türkiye

İngiltere ekonomisi 2023 yılının dördüncü çeyreğinde resesyona girdi. 16.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-16T10:05+0300

2024-02-16T10:05+0300

2024-02-16T10:25+0300

ekonomi

ingiltere

resesyon

resesyon

japonya

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İngiltere ekonomisi 2023 yılı dördüncü çeyreğinde yüzde 0.3 ile beklentilerin üzerinde daralırken, teknik olarak da resesyona girdi. Piyasalar, önceki çeyrekte yüzde 0.1 daralan ekonominin, son çeyrekte de yüzde 0.1 daralmasını bekliyordu.Ülke ekonomisinin art arda iki çeyreklik dönemde daralması, ekonominin teknik olarak resesyona girmesi olarak tanımlanıyor. Son çeyrekte yıllık bazda da yüzde 0.2 daralarak tahminleri yanıltan ekonominin, veri öncesinde yüzde 0.1 büyümesi bekleniyordu. Ülke ekonomisi önceki çeyrekte yüzde 0.2 büyüme kaydetmişti.Japonya Almanya'nın gerisine düşmüştüSon 8 yıldır sürekli nüfus kaybı yaşayan Japonya’da, geçen yılın son çeyreğinde zayıf iç talep nedeniyle beklenmedik bir şekilde resesyona girmesinin ardından dünyanın üçüncü büyük ekonomisi olma konumunu Almanya’ya kaptırmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240215/japonya-ekonomisi-resesyona-girdi-1080757367.html

ingiltere

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ingiltere, resesyon, resesyon, japonya