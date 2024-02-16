https://sputniknews.com.tr/20240216/japonyanin-ardindan-ingiltere-resesyona-girdi-1080787864.html
Japonya'nın ardından İngiltere resesyona girdi
Japonya'nın ardından İngiltere resesyona girdi
Sputnik Türkiye
İngiltere ekonomisi 2023 yılının dördüncü çeyreğinde resesyona girdi. 16.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-16T10:05+0300
2024-02-16T10:05+0300
2024-02-16T10:25+0300
ekonomi
ingiltere
resesyon
resesyon
japonya
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İngiltere ekonomisi 2023 yılı dördüncü çeyreğinde yüzde 0.3 ile beklentilerin üzerinde daralırken, teknik olarak da resesyona girdi. Piyasalar, önceki çeyrekte yüzde 0.1 daralan ekonominin, son çeyrekte de yüzde 0.1 daralmasını bekliyordu.Ülke ekonomisinin art arda iki çeyreklik dönemde daralması, ekonominin teknik olarak resesyona girmesi olarak tanımlanıyor. Son çeyrekte yıllık bazda da yüzde 0.2 daralarak tahminleri yanıltan ekonominin, veri öncesinde yüzde 0.1 büyümesi bekleniyordu. Ülke ekonomisi önceki çeyrekte yüzde 0.2 büyüme kaydetmişti.Japonya Almanya'nın gerisine düşmüştüSon 8 yıldır sürekli nüfus kaybı yaşayan Japonya’da, geçen yılın son çeyreğinde zayıf iç talep nedeniyle beklenmedik bir şekilde resesyona girmesinin ardından dünyanın üçüncü büyük ekonomisi olma konumunu Almanya’ya kaptırmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240215/japonya-ekonomisi-resesyona-girdi-1080757367.html
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ingiltere, resesyon, resesyon, japonya
ingiltere, resesyon, resesyon, japonya
Japonya'nın ardından İngiltere resesyona girdi
10:05 16.02.2024 (güncellendi: 10:25 16.02.2024)
İngiltere ekonomisi 2023 yılının dördüncü çeyreğinde resesyona girdi.
İngiltere ekonomisi 2023 yılı dördüncü çeyreğinde yüzde 0.3 ile beklentilerin üzerinde daralırken, teknik olarak da resesyona girdi. Piyasalar, önceki çeyrekte yüzde 0.1 daralan ekonominin, son çeyrekte de yüzde 0.1 daralmasını bekliyordu.
Ülke ekonomisinin art arda iki çeyreklik dönemde daralması, ekonominin teknik olarak resesyona girmesi olarak tanımlanıyor. Son çeyrekte yıllık bazda da yüzde 0.2 daralarak tahminleri yanıltan ekonominin, veri öncesinde yüzde 0.1 büyümesi bekleniyordu. Ülke ekonomisi önceki çeyrekte yüzde 0.2 büyüme kaydetmişti.
Japonya Almanya'nın gerisine düşmüştü
Son 8 yıldır sürekli nüfus kaybı yaşayan Japonya’da, geçen yılın son çeyreğinde zayıf iç talep nedeniyle beklenmedik bir şekilde resesyona girmesinin ardından dünyanın üçüncü büyük ekonomisi olma konumunu Almanya’ya kaptırmıştı.