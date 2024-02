https://sputniknews.com.tr/20240216/ruh-sagligi-en-bozuk-kusak-belli-oldu-90-99-yillari-arasinda-doganlar-iyilesemiyor-1080795570.html

Ruh sağlığı en bozuk kuşak belli oldu: 90-99 yılları arasında doğanlar iyileşemiyor

Ruh sağlığı en bozuk kuşak belli oldu: 90-99 yılları arasında doğanlar iyileşemiyor

Sidney Üniversitesi, 1950'den bu yana birbirini takip eden nesiller üzerinde araştırma yaptı. bunun sonunda araştırmacılar 1990-99 arası doğan Y kuşağının... 16.02.2024, Sputnik Türkiye

yaşam

psikoloji

kuşak

90 kuşağı

ruh sağlığı

sağlık

Geçen senenin sonuna doğru Avustralya'da yer alan Sydney Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırma tekrar gündmee geldi. bu araştırmaya göre en kötü ruh sağlığına sahip olan kuşağın 1990-1999 yılları arasında doğan kişiler olduğu ortaya çıkmıştı. Y kuşağı diğer kuşakların aksine yaşlandıkça iyileşmiyor1950'den bu yana birbirini takip eden nesilleri inceleyen araştırmacılar, her neslin ruh sağlığında gözle görülür bir bozulma olduğunu tespit etti. Araştırmanın başyazarı Dr. Richard Morris, Y kuşağının diğer kuşakların aksine yaşlandıkça gelişme göstermediğine dikkat çekiyor.ABD merkezli 'Proceedings of the National Academy of Sciences' dergisinde yayınlanan çalışmaya göre, “Bugüne kadar, bireylerin yetişkinliğe girdiklerinde ruh sağlıklarında iyileşme görmeleri beklendiğinden, çocukların ve gençlerin ruh sağlığındaki düşüşe odaklanıldı. Ancak çalışmamız, endişelenmemiz gerekenin sadece çocuklar olmadığını gösteriyor" ifadeleri geçerken; Morris ise şunları aktardı:Sebebi, sosyal medya ve ekran başında fazla vakit geçirmekUzmanlar sosyal medya platformlarını ve ekran başında geçirilen fazla zamanı kaygı, depresyon ve bağımlılık gibi sorunların artmasının kaynağı olarak görüyor. Ayrıca fiziksel aktivite eksikliği, yetersiz uyku ve iklim değişikliğinin de mevcut duruma katkıda bulunduğu düşünülüyor.

