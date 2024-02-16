Türkiye'nin yüzde 52.7'si mutlu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:01
5 dk
SEYİR HALİ
Kanal İstanbul projesi nedir?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:01
5 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’nın Genelkurmay Başkanı Sırskiy: Geri çekilebiliriz
09:12
1 dk
SESLİ HABER
Rusya: Batı’nın varlıklarımızın çalmasına karşılık vereceğiz
09:23
2 dk
SESLİ HABER
Amerikalı gazeteci Carlson: Putin uzlaşmaya hazır
09:33
2 dk
SESLİ HABER
Kırgızistan liderinden ABD’ye ‘İç işlerimize karışmayın’ uyarısı
09:41
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy itiraf etti: Orduda sorunlar var
09:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:01
6 dk
SESLİ HABER
Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi, Minsk 2 ve İstanbul Anlaşması'nın sabote edilmesinden Batıyı sorumlu tuttu
10:11
3 dk
SESLİ HABER
Amerika’da 148 yıl sonra bir ilk: Bakan hakkındaki azil maddeleri kabul edildi
10:22
2 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
İliç’teki maden şirketinden rüşvet alan savcı kim?
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: F-16 anlaşması, F-35 sözleşmesinin akıbetini yaşayabilir
11:24
3 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
SESLİ HABER
İran’a yatırımda Rusya birinci
11:42
2 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
GÜN ORTASI
Erdoğan, 2012'den sonra ilk kez Mısır’da
12:07
83 dk
SESLİ HABER
Polonyalı çiftçiler Ukrayna tırlarındaki tahılı yola döktüler
13:34
3 dk
SESLİ HABER
Rus Büyükelçi: Kanada, eski nazi Gunko davasında ek süre istedi
13:51
2 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:01
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yapay zekada parametre kavramı nedir? Ne işe yarar? Yapay zeka modellerinin parametreleri ne kadar?
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Murat Gezici: CHP’de ‘aday krizi’ AK Parti’ye yarıyor
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:01
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
SESLİ HABER
Rus uzmandan F-16 değerlendirmesi: Türkiye, ABD’yi kendine saydırdı
17:43
3 dk
SESLİ HABER
Avrupa ajansı açıkladı: Ukrayna’ya yapılan yardımlar, Marshall Planı’nı geçti
17:57
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:01
13 dk
SESLİ HABER
AB yetkilisi: Kendi nükleer silah programımızı oluşturmalıyız
18:19
2 dk
SESLİ HABER
Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson Biden’e rest çekti: Ukrayna’ya yardım içeren tasarıyı oylamaya sunmayacak
18:28
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Türkiye, Filistinliler için girişim başlatabilir
18:37
3 dk
SESLİ HABER
Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nden uyarı: Batı, Bakü ve Erivan arasındaki çözüm sürecine nüfuz etmeye çalışıyor
18:48
2 dk
SESLİ HABER
IMF’ye göre Rusya’nın ekonomisi beklenenden daha iyi
18:56
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:01
14 dk
SESLİ HABER
Putin’le röportaj yapan Carlson’dan Ukrayna açıklaması: Rusya’yı yenemez
19:21
2 dk
SESLİ HABER
Mariupol sakini bir kadın, Batılı ilaç şirketlerinin deneyleri sebebiyle hayatını kaybetti
19:30
3 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ABD silah sektörü zor günler yaşıyor
19:40
3 dk
SESLİ HABER
Peskov’dan Putin’in beklenen Türkiye ziyaretine ilişkin önemli açıklama
19:57
1 dk
SESLİ HABER
Putin açıkladı: Rusya, kanser aşısı geliştirmeye çok yakın
20:20
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:01
6 dk
SEYİR HALİ
'Dünyanın üçüncü büyük ekonomisi Japonya, dördüncü sıraya düştü'
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:01
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Süper Lig'de yabancı gözlemci dönemi
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:01
5 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:01
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:01
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
88 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:01
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:01
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun99.1
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20240216/turkiyenin-yuzde-527si-mutlu-1080792851.html
Türkiye'nin yüzde 52.7'si mutlu
Türkiye'nin yüzde 52.7'si mutlu
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin mutlu olan insan sayısı artış gösterdi. TÜİK araştırmasına göre mutlu olduğunu beyan edenlerin oranı 2023 yılında yüzde 49,7'den yüzde 52,7'ye... 16.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-16T11:47+0300
2024-02-16T11:47+0300
yaşam
türkiye istatistik kurumu (tüik)
tüik
mutluluk
evlilik
evli kadın
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/0b/1059798728_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_b954b3be59b7c7ed3447b8651d212899.jpg
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılına ilişkin "Yaşam Memnuniyeti Araştırması" sonuçlarını açıkladı.Buna göre, mutlu olduğunu beyan eden 18 ve üzeri yaştaki bireylerin oranı, 2022'de yüzde 49,7 iken 2023'te 3 puan artarak yüzde 52,7'ye yükseldi. Mutsuz olduğunu beyan edenlerin oranı ise 2022'ye göre 2,2 puan azalarak yüzde 15,9'dan yüzde 13,7'ye geriledi.Mutlu olduğunu beyan eden erkeklerin oranı, 2022'de yüzde 46,5 iken geçen yıl yüzde 50,3'e çıktı. Kadınlarda ise bu oranın söz konusu dönemde yüzde 52,7'den yüzde 55,1 yükseldiği belirlendi.Evliler daha mutluEvli bireylerin, evli olmayanlara göre daha mutlu olduğu tespit edildi. Mutlu olduğunu belirten evli bireylerin oranı, geçen yıl yüzde 56,4 iken evli olmayanlarda bu oran yüzde 45,8 olarak gerçekleşti.Evli olanların mutluluk düzeyi cinsiyete göre incelendiğinde, evli erkeklerin yüzde 53,2'sinin, evli kadınların ise yüzde 59,5'inin mutlu olduğu hesaplandı.Yaş gruplarına göre mutluluk düzeyi incelendiğinde, 18-24 yaş grubunda mutluluk oranı 2022'de yüzde 47,9 iken 2023'te 6,1 puan artarak yüzde 54 oldu. Mutluluk oranının 55 ve daha yukarı yaştaki bireylerde ise azaldığı gözlendi. Mutluluk oranının 55-64 yaş grubunda bir önceki yıla göre 2,8 puan azalarak 2023'te yüzde 49,7 olduğu belirlendi. 65 ve daha yukarı yaştaki bireylerde ise oran 2022'de yüzde 57,7 iken geçen yıl 1,7 puan azalışla yüzde 56'ya düştü.Bireylerin mutluluk kaynağı aileleriBireylerin mutluluk kaynağı olan kişiler incelendiğinde, kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini belirtenlerin oranı geçen yıl 69,9 olurken bunu yüzde 15 ile çocuklar, yüzde 5,4 ile kendisi, yüzde 3,8 ile eşi, yüzde 2,9 ile annesi/babası ve yüzde 1,8 ile torunları takip etti.Bireylerin mutluluk kaynağı olan değerler incelendiğinde, kendilerini en çok sağlıklı olmanın mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı, 2023'te yüzde 69,5 ile ilk sırada yer aldı. Bunu, yüzde 13,2 ile sevgi, yüzde 9,2 ile başarı, yüzde 5,3 ile para ve yüzde 2,6 ile iş izledi.En yüksek memnuniyet asayiş hizmetlerindeGeleceklerinden umutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı 2023'te yüzde 67,1 oldu. Erkeklerin geleceklerinden umutlu olma oranının yüzde 67,2 olduğu hesaplanırken kadınlarda bu oranın yüzde 67,1 olduğu görüldü.Bireylerin hayatlarını bir bütün olarak düşündüklerinde hissettikleri yaşam memnuniyet düzeyini hesaplamak amacı ile "hiç memnun olmayanlar için sıfır", "çok memnun olanlar için 10" arasında bir değer alınarak ortalama hesaplandı. Bireylerin ortalama yaşam memnuniyet düzeyi 2022'de 5,5 olurken 2023'te 0,2 puanlık artış ile 5,7'ye çıktı. Erkeklerde ortalama yaşam memnuniyet düzeyinin geçen yıl 5,6, kadınlarda ise 5,8 olduğu belirlendi.Kamu hizmetlerinden memnuniyet düzeyleri incelendiğinde, 2023'te asayiş hizmetlerinden memnun olduğunu beyan edenlerin oranı yüzde 74,6 ile ilk sırada yer alırken bunu yüzde 68,2 ile ulaştırma, yüzde 65,4 ile sağlık, yüzde 61 ile Sosyal Güvenlik Kurumu, yüzde 58,6 ile adli hizmetler ve yüzde 57,7 ile eğitim hizmetlerinden memnuniyet takip etti.Ülkenin en önemli sorunu incelendiğinde ise geçen yıl hayat pahalılığının yüzde 33,8 ile ilk sırada yer aldığı görüldü. Bunu yüzde 16,5 ile eğitim, yüzde 13,4 ile yoksulluk izledi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/0b/1059798728_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_4fda5c4fc53c145fc282163e176ec900.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye istatistik kurumu (tüik), tüik, mutluluk, evlilik, evli kadın
türkiye istatistik kurumu (tüik), tüik, mutluluk, evlilik, evli kadın

Türkiye'nin yüzde 52.7'si mutlu

11:47 16.02.2024
© AAİstanbul
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2024
© AA
Abone ol
Türkiye'nin mutlu olan insan sayısı artış gösterdi. TÜİK araştırmasına göre mutlu olduğunu beyan edenlerin oranı 2023 yılında yüzde 49,7'den yüzde 52,7'ye yükseldi. Evlilerin daha mutlu olduğunu ortaya koyan araştırmada en önemli sorunun hayat pahalılığı olduğu belirtildi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılına ilişkin "Yaşam Memnuniyeti Araştırması" sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, mutlu olduğunu beyan eden 18 ve üzeri yaştaki bireylerin oranı, 2022'de yüzde 49,7 iken 2023'te 3 puan artarak yüzde 52,7'ye yükseldi. Mutsuz olduğunu beyan edenlerin oranı ise 2022'ye göre 2,2 puan azalarak yüzde 15,9'dan yüzde 13,7'ye geriledi.
Mutlu olduğunu beyan eden erkeklerin oranı, 2022'de yüzde 46,5 iken geçen yıl yüzde 50,3'e çıktı. Kadınlarda ise bu oranın söz konusu dönemde yüzde 52,7'den yüzde 55,1 yükseldiği belirlendi.

Evliler daha mutlu

Evli bireylerin, evli olmayanlara göre daha mutlu olduğu tespit edildi. Mutlu olduğunu belirten evli bireylerin oranı, geçen yıl yüzde 56,4 iken evli olmayanlarda bu oran yüzde 45,8 olarak gerçekleşti.
Evli olanların mutluluk düzeyi cinsiyete göre incelendiğinde, evli erkeklerin yüzde 53,2'sinin, evli kadınların ise yüzde 59,5'inin mutlu olduğu hesaplandı.
Yaş gruplarına göre mutluluk düzeyi incelendiğinde, 18-24 yaş grubunda mutluluk oranı 2022'de yüzde 47,9 iken 2023'te 6,1 puan artarak yüzde 54 oldu. Mutluluk oranının 55 ve daha yukarı yaştaki bireylerde ise azaldığı gözlendi. Mutluluk oranının 55-64 yaş grubunda bir önceki yıla göre 2,8 puan azalarak 2023'te yüzde 49,7 olduğu belirlendi. 65 ve daha yukarı yaştaki bireylerde ise oran 2022'de yüzde 57,7 iken geçen yıl 1,7 puan azalışla yüzde 56'ya düştü.

Bireylerin mutluluk kaynağı aileleri

Bireylerin mutluluk kaynağı olan kişiler incelendiğinde, kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini belirtenlerin oranı geçen yıl 69,9 olurken bunu yüzde 15 ile çocuklar, yüzde 5,4 ile kendisi, yüzde 3,8 ile eşi, yüzde 2,9 ile annesi/babası ve yüzde 1,8 ile torunları takip etti.
Bireylerin mutluluk kaynağı olan değerler incelendiğinde, kendilerini en çok sağlıklı olmanın mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı, 2023'te yüzde 69,5 ile ilk sırada yer aldı. Bunu, yüzde 13,2 ile sevgi, yüzde 9,2 ile başarı, yüzde 5,3 ile para ve yüzde 2,6 ile iş izledi.

En yüksek memnuniyet asayiş hizmetlerinde

Geleceklerinden umutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı 2023'te yüzde 67,1 oldu. Erkeklerin geleceklerinden umutlu olma oranının yüzde 67,2 olduğu hesaplanırken kadınlarda bu oranın yüzde 67,1 olduğu görüldü.
Bireylerin hayatlarını bir bütün olarak düşündüklerinde hissettikleri yaşam memnuniyet düzeyini hesaplamak amacı ile "hiç memnun olmayanlar için sıfır", "çok memnun olanlar için 10" arasında bir değer alınarak ortalama hesaplandı. Bireylerin ortalama yaşam memnuniyet düzeyi 2022'de 5,5 olurken 2023'te 0,2 puanlık artış ile 5,7'ye çıktı. Erkeklerde ortalama yaşam memnuniyet düzeyinin geçen yıl 5,6, kadınlarda ise 5,8 olduğu belirlendi.
Kamu hizmetlerinden memnuniyet düzeyleri incelendiğinde, 2023'te asayiş hizmetlerinden memnun olduğunu beyan edenlerin oranı yüzde 74,6 ile ilk sırada yer alırken bunu yüzde 68,2 ile ulaştırma, yüzde 65,4 ile sağlık, yüzde 61 ile Sosyal Güvenlik Kurumu, yüzde 58,6 ile adli hizmetler ve yüzde 57,7 ile eğitim hizmetlerinden memnuniyet takip etti.
Ülkenin en önemli sorunu incelendiğinde ise geçen yıl hayat pahalılığının yüzde 33,8 ile ilk sırada yer aldığı görüldü. Bunu yüzde 16,5 ile eğitim, yüzde 13,4 ile yoksulluk izledi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала