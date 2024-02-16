https://sputniknews.com.tr/20240216/prof-dr-naci-gorurden-gaziantep-mesaji-1080814091.html
Prof. Dr. Naci Görür'den 'Gaziantep' mesajı
Prof. Dr. Naci Görür'den 'Gaziantep' mesajı
Sputnik Türkiye
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Gaziantep'in deprem hattı asıl batısında Doğu Anadolu sınır fayı, o kırıldı... 16.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-16T19:40+0300
2024-02-16T19:40+0300
2024-02-16T19:40+0300
gaziantep üniversitesi
deprem
deprem
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naci görür
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Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mühendislik Fakültesi tarafından düzenlenen Deprem Bölgesi Zirvesi, Türkiye’nin önde gelen uzmanlarını bir araya getirdi.GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen Zirve’de konuşan Prof. Dr. Naci Görür, depremlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Görür, Türkiye’nin deprem kuşağı üzerinde bulunduğunu söyleyerek, bu gerçeğin ciddi bir risk oluşturduğunu belirtti.Gaziantep’in bulunduğu deprem hattı ile ilgili konuşan Prof. Dr. Görür, “Gaziantep'in deprem hattı asıl batısında Doğu Anadolu sınır fayı, o kırıldı. Ondan artık uzun bir süre tehdit gelmeyecek. Fakat Gaziantep'e daha yakın olan Ölüdeniz Fayı’nın kolları var, onlar stresle yüklendi. Ne zaman deprem olacak bilmiyoruz. Onların deprem oluşturma periyotları kimi araştırmalara göre 500 sene deniliyor. Ama üzerinde depremin en son ne zaman olduğunu bilmiyoruz” dedi.Prof. Dr. Görür konuşmasının devamında, "Ben bir belediye başkanı olsam önce Gaziantep'in mikro bölgeleme çalışmasını yaparım. Bu da şu demek; Gaziantep'i mikro karelere bölmek. Kayaların direncini inceleyeceksiniz, ayrıca jeolojisini yapacaksınız. Bunları incelemeden, ne olduğunu anlamadan Gaziantep'i depreme dirençli yapamazsınız. Gaziantep'e kayma dalga hızının dağılımını bulacaksınız. Deprem sırasında Gaziantep'in neresi daha hızlı sallanıyor neresi daha az sallanıyor, bunu bilmeniz lazım” ifadelerini kullandı.Deprem dirençli kentler oluşturmanın önemini vurgulayan Prof. Dr. Görür, “Deprem dirençli kentlerin oluşturulması deprem riski altındaki bölgelerde yaşayan insanların ve gelecek nesillerin güvenliği için önem taşıyor. Ancak, uygun önlemler alındığında ve deprem dirençli yapılar inşa edildiğinde riskler en aza indirilebilir. Kent planlamasından altyapıya, bina inşaatından acil müdahale planlarına kadar birçok alanda deprem dirençli önlemler almalıyız” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240216/6-subat-depremlerinin-yasandigi-illerde-nufus-1-yilda-nasil-degisti-1080796598.html
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gaziantep üniversitesi, deprem, deprem, gaziantep, naci görür
gaziantep üniversitesi, deprem, deprem, gaziantep, naci görür
Prof. Dr. Naci Görür'den 'Gaziantep' mesajı
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Gaziantep'in deprem hattı asıl batısında Doğu Anadolu sınır fayı, o kırıldı. Ondan artık uzun bir süre tehdit gelmeyecek. Fakat Gaziantep'e daha yakın olan Ölüdeniz Fayı’nın kolları var, onlar stresle yüklendi. Ne zaman deprem olacak bilmiyoruz" dedi.
Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mühendislik Fakültesi tarafından düzenlenen Deprem Bölgesi Zirvesi, Türkiye’nin önde gelen uzmanlarını bir araya getirdi.
GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen Zirve’de konuşan Prof. Dr. Naci Görür, depremlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Görür, Türkiye’nin deprem kuşağı üzerinde bulunduğunu söyleyerek, bu gerçeğin ciddi bir risk oluşturduğunu belirtti.
Gaziantep’in bulunduğu deprem hattı ile ilgili konuşan Prof. Dr. Görür, “Gaziantep'in deprem hattı asıl batısında Doğu Anadolu sınır fayı, o kırıldı. Ondan artık uzun bir süre tehdit gelmeyecek. Fakat Gaziantep'e daha yakın olan Ölüdeniz Fayı’nın kolları var, onlar stresle yüklendi. Ne zaman deprem olacak bilmiyoruz. Onların deprem oluşturma periyotları kimi araştırmalara göre 500 sene deniliyor. Ama üzerinde depremin en son ne zaman olduğunu bilmiyoruz” dedi.
Prof. Dr. Görür konuşmasının devamında, "Ben bir belediye başkanı olsam önce Gaziantep'in mikro bölgeleme çalışmasını yaparım. Bu da şu demek; Gaziantep'i mikro karelere bölmek. Kayaların direncini inceleyeceksiniz, ayrıca jeolojisini yapacaksınız. Bunları incelemeden, ne olduğunu anlamadan Gaziantep'i depreme dirençli yapamazsınız. Gaziantep'e kayma dalga hızının dağılımını bulacaksınız. Deprem sırasında Gaziantep'in neresi daha hızlı sallanıyor neresi daha az sallanıyor, bunu bilmeniz lazım” ifadelerini kullandı.
Deprem dirençli kentler oluşturmanın önemini vurgulayan Prof. Dr. Görür, “Deprem dirençli kentlerin oluşturulması deprem riski altındaki bölgelerde yaşayan insanların ve gelecek nesillerin güvenliği için önem taşıyor. Ancak, uygun önlemler alındığında ve deprem dirençli yapılar inşa edildiğinde riskler en aza indirilebilir. Kent planlamasından altyapıya, bina inşaatından acil müdahale planlarına kadar birçok alanda deprem dirençli önlemler almalıyız” diye konuştu.