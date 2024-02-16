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6 Şubat depremlerinin yaşandığı illerde nüfus 1 yılda nasıl değişti?
6 Şubat depremlerinin yaşandığı illerde nüfus 1 yılda nasıl değişti?
Sputnik Türkiye
TÜİK'in Şubat ayı raporu depremin yaşandığı Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa'daki... 16.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-16T18:10+0300
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun 6 Şubat 2024 tarihinde açıkladığı TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2023 yılı sonuçlarına göre 53 bin 537 kişinin hayatını kaybettiği 11 ili kapsayan Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra afet bölgesindeki toplam nüfusun 1 milyon 220 bin 450 azaldığı ortaya çıktı.6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilde nüfus 2022 yılında 14 milyon 13 bin 196 olarak kaydedilirken, 2023 yılında bu sayının 1 milyon 220 bin 450 gerileyerek 13 milyon 792 bin 746'ya düştüğü açıklandı.En fazla düşüş Hatay'da yaşandıTÜİK'in 2022 yılı ve 2023 yılı nüfus verilerine göre, depremin en çok etkilediği illerin başında yer alan Hatay'ın nüfusu 141 bin 403 kişi azalarak 1 milyon 686 bin 43'den 1 milyon 544 bin 640'a düştü.Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 6 Şubat depremlerin sonucu Hatay'da 24 bine yakın kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.Nüfus artış hızının en çok düştüğü il Malatya oldu2022 yılında 812 bin 580 olan Malatya'nın nüfusu 2023 yılında 69 bin 855 azalışla 742 bin 725'e düştü.6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta nüfus bir önceki yıla göre 608 bin 18 kişi azaldıKahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan ilçesi merkezli depremler sonrası 11 ilçede AFAD koordinesinde depremzedeler için 16 bin 664 konteynerin ve 8 bin 867 duş ile tuvaletin kurulduğu belirtildi.AFAD'a göre, Kahramanmaraş'ta 534 bina arasından 50'sinin yıkık, 244'ünün ağır hasarlı, 113'ünün orta hasarlı, 65'inin az hasarlı, 62'sinin hasarsız olduğu açıklandı.2022 yılında depremden en fazla etkilenen 11 ilde nüfusun cinsiyete göre dağılımı Sputnik'in grafiğinde:2022'deki veriler, Adana'da kadın nüfusu 874 bin 5, erkek nüfusu 860 bin 854, Adıyaman'da kadın nüfusu 228 bin 331, erkek nüfusu 229 bin 221, Diyarbakır'da kadın nüfusu 615 bin 467 erkek nüfusu 617 bin 731, Elazığ'da 238 bin 181 kadın nüfusu, 227 bin 844 erkek nüfusu, Gaziantep'te kadın nüfusu 741 bin 810, erkek nüfusu 748 bin 778, Hatay'da kadın nüfusu 622 bin 15, erkek nüfusu 618 bin 248, Kahramanmaraş'ta kadın nüfusu 429 bin 340, erkek nüfusu 440 bin 115, Kilis'te kadın nüfusu 53 bin 572, erkek nüfusu 53 bin 466, Malatya'da kadın nüfusu 321 bin 9, erkek nüfusu 314 bin 843, Osmaniye'de kadın nüfusu 209 bin 714, erkek nüfusu 209 bin 181, Şanlıurfa'da kadın nüfusu 668 bin 874, erkek nüfusu 667 bin 345 olarak ortaya koydu.2023 yılına göre depremden en fazla etkilenen 11 ilin cinsiyete göre dağılımı:Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa'da cinsiyet dağılımına göre 2022 ve 2023 yılında en fazla fark Hatay'da yaşandı.6 Şubat deprem felaketiKahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, Türkiye’nin 11 şehri, 101 ilçesi 7 bin 967 köy ve mahallesini vurarak 14 milyon kişiyi etkiledi.İlk olarak Pazarcık ilçesinde yaşanan 7.7 büyüklüğündeki deprem, aynı büyüklükteki 1939 Erzincan depreminden bu yana Türkiye'de meydana gelen en büyük deprem olarak kayıtlara geçti.11 ilde yaklaşık 850 bin bağımsız yapı 170 bin ticari ve 680 bin konut binası kullanılamaz hale geldi6 Şubat depremlerinde 50 binden fazla kişi hayatını kaybederken 110 binden fazla kişi de yaralandı.
https://sputniknews.com.tr/20240206/6-subat-depremlerinin-1yilinda-hatayin-son-hali-boyle-goruntulendi-1080443943.html
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deprem bölgesi nüfusu ne kadar, deprem bölgesi nüfus azaldı, deprem bölgesi 11 il
deprem bölgesi nüfusu ne kadar, deprem bölgesi nüfus azaldı, deprem bölgesi 11 il

6 Şubat depremlerinin yaşandığı illerde nüfus 1 yılda nasıl değişti?

18:10 16.02.2024 (güncellendi: 18:11 16.02.2024)
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TÜİK'in Şubat ayı raporu depremin yaşandığı Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa'daki nüfus değişim istatistiğini ortaya koydu. Rapor bir önceki yıla göre bölgedeki nüfusun 1 milyon 220 bin 450 azaldığını ortaya koydu.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun 6 Şubat 2024 tarihinde açıkladığı TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2023 yılı sonuçlarına göre 53 bin 537 kişinin hayatını kaybettiği 11 ili kapsayan Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra afet bölgesindeki toplam nüfusun 1 milyon 220 bin 450 azaldığı ortaya çıktı.
6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilde nüfus 2022 yılında 14 milyon 13 bin 196 olarak kaydedilirken, 2023 yılında bu sayının 1 milyon 220 bin 450 gerileyerek 13 milyon 792 bin 746'ya düştüğü açıklandı.
© Sputnik / Kerimcan Malaz6 Şubat depremlerinin yaşandığı illerde nüfus değişimi
6 Şubat depremlerinin yaşandığı illerde nüfus değişimi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2024
© Sputnik / Kerimcan Malaz

En fazla düşüş Hatay'da yaşandı

TÜİK'in 2022 yılı ve 2023 yılı nüfus verilerine göre, depremin en çok etkilediği illerin başında yer alan Hatay'ın nüfusu 141 bin 403 kişi azalarak 1 milyon 686 bin 43'den 1 milyon 544 bin 640'a düştü.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 6 Şubat depremlerin sonucu Hatay'da 24 bine yakın kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Nüfus artış hızının en çok düştüğü il Malatya oldu

2022 yılında 812 bin 580 olan Malatya'nın nüfusu 2023 yılında 69 bin 855 azalışla 742 bin 725'e düştü.

6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta nüfus bir önceki yıla göre 608 bin 18 kişi azaldı

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan ilçesi merkezli depremler sonrası 11 ilçede AFAD koordinesinde depremzedeler için 16 bin 664 konteynerin ve 8 bin 867 duş ile tuvaletin kurulduğu belirtildi.
AFAD'a göre, Kahramanmaraş'ta 534 bina arasından 50'sinin yıkık, 244'ünün ağır hasarlı, 113'ünün orta hasarlı, 65'inin az hasarlı, 62'sinin hasarsız olduğu açıklandı.
© Sputnik / Kerimcan Malaz6 Şubat depremlerinin yaşandığı illerde nüfus değişimi
6 Şubat depremlerinin yaşandığı illerde nüfus değişimi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2024
© Sputnik / Kerimcan Malaz

2022 yılında depremden en fazla etkilenen 11 ilde nüfusun cinsiyete göre dağılımı Sputnik'in grafiğinde:

2022'deki veriler, Adana'da kadın nüfusu 874 bin 5, erkek nüfusu 860 bin 854, Adıyaman'da kadın nüfusu 228 bin 331, erkek nüfusu 229 bin 221, Diyarbakır'da kadın nüfusu 615 bin 467 erkek nüfusu 617 bin 731, Elazığ'da 238 bin 181 kadın nüfusu, 227 bin 844 erkek nüfusu, Gaziantep'te kadın nüfusu 741 bin 810, erkek nüfusu 748 bin 778, Hatay'da kadın nüfusu 622 bin 15, erkek nüfusu 618 bin 248, Kahramanmaraş'ta kadın nüfusu 429 bin 340, erkek nüfusu 440 bin 115, Kilis'te kadın nüfusu 53 bin 572, erkek nüfusu 53 bin 466, Malatya'da kadın nüfusu 321 bin 9, erkek nüfusu 314 bin 843, Osmaniye'de kadın nüfusu 209 bin 714, erkek nüfusu 209 bin 181, Şanlıurfa'da kadın nüfusu 668 bin 874, erkek nüfusu 667 bin 345 olarak ortaya koydu.
© Sputnik / Kerimcan Malaz6 Şubat depremlerinin yaşandığı illerde nüfus değişimi
6 Şubat depremlerinin yaşandığı illerde nüfus değişimi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2024
© Sputnik / Kerimcan Malaz

2023 yılına göre depremden en fazla etkilenen 11 ilin cinsiyete göre dağılımı:

Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa'da cinsiyet dağılımına göre 2022 ve 2023 yılında en fazla fark Hatay'da yaşandı.
© Sputnik / Kerimcan Malaz6 Şubat depremlerinin yaşandığı illerde nüfus değişimi
6 Şubat depremlerinin yaşandığı illerde nüfus değişimi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2024
© Sputnik / Kerimcan Malaz

6 Şubat deprem felaketi

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, Türkiye’nin 11 şehri, 101 ilçesi 7 bin 967 köy ve mahallesini vurarak 14 milyon kişiyi etkiledi.
İlk olarak Pazarcık ilçesinde yaşanan 7.7 büyüklüğündeki deprem, aynı büyüklükteki 1939 Erzincan depreminden bu yana Türkiye'de meydana gelen en büyük deprem olarak kayıtlara geçti.

11 ilde yaklaşık 850 bin bağımsız yapı 170 bin ticari ve 680 bin konut binası kullanılamaz hale geldi

6 Şubat depremlerinde 50 binden fazla kişi hayatını kaybederken 110 binden fazla kişi de yaralandı.
Hatay genel görüntüler - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2024
6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN 1. YILI
6 Şubat depremlerinin 1.yılında Hatay'ın son hali böyle görüntülendi
6 Şubat, 10:15
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