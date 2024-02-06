https://sputniknews.com.tr/20240206/6-subat-depremlerinin-1yilinda-hatayin-son-hali-boyle-goruntulendi-1080443943.html

6 Şubat depremlerinin 1.yılında Hatay'ın son hali böyle görüntülendi

6 Şubat depremlerinin 1.yılında Hatay'ın son hali böyle görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok etkilenen illerin başında olan Hatay, deprem öncesi en kalabalık nüfusa sahip ilçelerinin bugünkü son durumu 2... 06.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-06T10:15+0300

2024-02-06T10:15+0300

2024-02-06T10:15+0300

6 şubat depremlerinin 1. yili

video

hatay

antakya

iskenderun

arsuz

deprem

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Toplam 11 ili ve 14 milyon kişiyi doğrudan etkileyen Asrın felaketinde Hatay'ın son durumu Sputnik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde Hatay'ın İskenderun ve Antakya ilçesi, Ekinci mahallesi, Kuzeytepe mahallesi, Güzelburç mahallesi, İskenderun Arsuz yolunun son hali yer aldı. Şehir merkezindeki enkaz görüntülerinin yanı sıra kırsal kesimin büyük bir kısmında konteyner kentin bulunduğu dikkati çekti. Hatay Valiliği'nin açıkladığı Hatay Faaliyet Raporu'na göre, şehrin 205 farklı noktasına yapılan konteyner kentlerde 169 bin 848 kişi kentlerde, 45 bin 459 kişi ise kırsaldaki konteynerlerde barınma ihtiyacını karşılıyor.102 bin 772 yerinde dönüşüm başvurusuÇevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 3 bin 205 köy evinin inşasının devam ettiğini, 19 bin bağımsız bölümün çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Hatay'ın yeniden ihya ve inşa çalışmaları kapsamında 6 Şubat 2023 tarihinden itibaren 10.6 milyar TL'lik nakdi yardımı yapıldı.78 bin 463 depremzedeye 832 milyon TL nakdi destekÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hatay'da 18 bin 694 yeni istihdam sağlandığını, 37 bin 166 kişiye kısa çalışma ödeneği, 17 bin 261 kişiye işsizlik maaş ödemesi yapıldığını açıkladı.

hatay

antakya

iskenderun

arsuz

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2024

Kerimcan Malaz https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/09/1074512817_0:0:800:800_100x100_80_0_0_b38548c968d9aa747e24dde77242dc67.jpg

Kerimcan Malaz https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/09/1074512817_0:0:800:800_100x100_80_0_0_b38548c968d9aa747e24dde77242dc67.jpg

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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