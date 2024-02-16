https://sputniknews.com.tr/20240216/pentagon-ukrayna-ordusunun-avdeyevkadan-cekilmesi-yeni-yenilgilerin-habercisi-1080814346.html
Pentagon: Ukrayna ordusunun Avdeyevka’dan çekilmesi yeni yenilgilerin habercisi
Pentagon: Ukrayna ordusunun Avdeyevka’dan çekilmesi yeni yenilgilerin habercisi
Sputnik Türkiye
Pentagon yetkilisi, ABD’nin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine yardımlarının devam etmemesi halinde, Avdeyevka’daki geri çekilmenin yeni yenilgilerin habercisi... 16.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-16T20:09+0300
2024-02-16T20:09+0300
2024-02-16T20:09+0300
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Gazetecilere konuşan üst düzey bir Pentagon yetkilisi, Avdeyevka'daki durumun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için yeni yenilgilerin habercisi olabileceğini söyledi.Yetkili, "Ukraynalıların mühimmatlar başta olmak üzere, kritik stoklarının tükendiğini görüyoruz. Bunu, ek finansman almazsak olacakların habercisi olarak görüyoruz. Cephe hattında birliklerin cephaneliklerinin tükendiği başka birçok nokta olacak” dedi.ABD ve müttefiklerinin Kongre'nin tahsisi üzerinde anlaşamadığı 60 milyar dolar olmadan Ukrayna birliklerinin Rus ordusuna karşı hiçbir şansının olmayacağını belirten Pentagon yetkilisi, “Risk artık inanılmaz derecede yüksek" diye konuştu.Daha önce The Washington Post gazetesi Ukrayna ordusunun Avdeyevka’dan kısmen çekilmeye başladığını belirterek şehrin teslim edilmesinin an meselesi olduğunu kaydetmişti.Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby, Avdeyevka'nın yakında Rus Silahlı Kuvvetlerinin kontrolü altına girebileceğini belirterek, bu durumun büyük ölçüde Washington'un Kiev'e yeni askeri yardım gönderememesi nedeniyle Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde ortaya çıkan mühimmat sıkıntısından kaynaklandığını ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240216/putin-rusya-dost-ulkelerle-ittifaklari-genisletecek-1080813408.html
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pentagon, abd savunma bakanlığı (pentagon), amerikan savunma bakanlığı (pentagon), ukrayna, ukrayna krizi, abd, abd, avdeyevka
pentagon, abd savunma bakanlığı (pentagon), amerikan savunma bakanlığı (pentagon), ukrayna, ukrayna krizi, abd, abd, avdeyevka
Pentagon: Ukrayna ordusunun Avdeyevka’dan çekilmesi yeni yenilgilerin habercisi
Pentagon yetkilisi, ABD’nin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine yardımlarının devam etmemesi halinde, Avdeyevka’daki geri çekilmenin yeni yenilgilerin habercisi olacağını belirtti.
Gazetecilere konuşan üst düzey bir Pentagon yetkilisi, Avdeyevka'daki durumun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için yeni yenilgilerin habercisi olabileceğini söyledi.
Yetkili, "Ukraynalıların mühimmatlar başta olmak üzere, kritik stoklarının tükendiğini görüyoruz. Bunu, ek finansman almazsak olacakların habercisi olarak görüyoruz. Cephe hattında birliklerin cephaneliklerinin tükendiği başka birçok nokta olacak” dedi.
ABD ve müttefiklerinin Kongre'nin tahsisi üzerinde anlaşamadığı 60 milyar dolar olmadan Ukrayna birliklerinin Rus ordusuna karşı hiçbir şansının olmayacağını belirten Pentagon yetkilisi, “Risk artık inanılmaz derecede yüksek" diye konuştu.
Daha önce The Washington Post gazetesi Ukrayna ordusunun Avdeyevka’dan kısmen çekilmeye başladığını belirterek şehrin teslim edilmesinin an meselesi olduğunu kaydetmişti.
Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby, Avdeyevka'nın yakında Rus Silahlı Kuvvetlerinin kontrolü altına girebileceğini belirterek, bu durumun büyük ölçüde Washington'un Kiev'e yeni askeri yardım gönderememesi nedeniyle Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde ortaya çıkan mühimmat sıkıntısından kaynaklandığını ifade etmişti.