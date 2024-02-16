https://sputniknews.com.tr/20240216/ozgur-ozel-yine-aciklama-yapti-hatayda-lutfu-savasa-alternatif-gelistiremedik-1080801410.html
Özgür Özel: Hatay’da Lütfü Savaş’a alternatif geliştiremedik, son kararı yarın vereceğiz
Özgür Özel: Hatay’da Lütfü Savaş’a alternatif geliştiremedik, son kararı yarın vereceğiz
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay’da Lütfü Savaş’a alternatif geliştiremediklerini belirterek son kararı yarın partinin vereceğini söyledi. 16.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-16T15:13+0300
2024-02-16T15:13+0300
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İzmir’de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri, Hatay belediye başkanlığı adaylığıyla ilgili açıklama yaptı. Özel, şunları dedi: 6 Şubat depremlerini yıl dönümünde yaşamını yitirenler, depremde en ağır hasarı alan kent olan Hatay’da anılmıştı. Anmalara katılan Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı CHP’li Lütfü Savaş protesto edilmişti.Savaş’ın adaylığını istemeyenler, CHP lideri Özgür Özel’e de seslenerek Savaş’ı istemediklerini söylemişti. CHP’li yöneticiler, Savaş’ın adaylığının yeniden konuşulacağını belirtiyor.
https://sputniknews.com.tr/20231218/baris-terkoglu-ozgur-ozel-ocalanin-bilegerisinde-1078568636.html
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31 mart yerel seçimleri, özgür özel, hatay, lütfü savaş, deprem
31 mart yerel seçimleri, özgür özel, hatay, lütfü savaş, deprem
Özgür Özel: Hatay’da Lütfü Savaş’a alternatif geliştiremedik, son kararı yarın vereceğiz
15:13 16.02.2024 (güncellendi: 15:31 16.02.2024)
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay’da Lütfü Savaş’a alternatif geliştiremediklerini belirterek son kararı yarın partinin vereceğini söyledi.
İzmir’de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri, Hatay belediye başkanlığı adaylığıyla ilgili açıklama yaptı. Özel, şunları dedi:
“Hatay konusu Türkiye’de çok konuşulan bir konu. Orada ne yaşandıysa iktidarla ilgili. İktidarın yönettiği ilçelerde çözülemeyen problemler Hatay’da da çözülemedi. Belediye başkanımız hatasız değildir, eleştirilerden muaf değildir ama yaşananların tamamının sorumlusu ve bu meselenin günah keçisi de değildir. Tepkileri anlıyoruz. Hatay’ın ne dediğini önemsiyoruz. Hatay’da beşinci anket için sahadayız. Hatay’da daha iyi bir alternatif geliştiremedik, son kararı yarın partimiz verecek.
6 Şubat depremlerini yıl dönümünde yaşamını yitirenler, depremde en ağır hasarı alan kent olan Hatay’da anılmıştı. Anmalara katılan Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı CHP’li Lütfü Savaş protesto edilmişti.
Savaş’ın adaylığını istemeyenler, CHP lideri Özgür Özel’e de seslenerek Savaş’ı istemediklerini söylemişti. CHP’li yöneticiler, Savaş’ın adaylığının yeniden konuşulacağını belirtiyor.