Özgür Özel: Hatay’da Lütfü Savaş’a alternatif geliştiremedik, son kararı yarın vereceğiz

“Hatay konusu Türkiye’de çok konuşulan bir konu. Orada ne yaşandıysa iktidarla ilgili. İktidarın yönettiği ilçelerde çözülemeyen problemler Hatay’da da çözülemedi. Belediye başkanımız hatasız değildir, eleştirilerden muaf değildir ama yaşananların tamamının sorumlusu ve bu meselenin günah keçisi de değildir. Tepkileri anlıyoruz. Hatay’ın ne dediğini önemsiyoruz. Hatay’da beşinci anket için sahadayız. Hatay’da daha iyi bir alternatif geliştiremedik, son kararı yarın partimiz verecek.