https://sputniknews.com.tr/20231218/baris-terkoglu-ozgur-ozel-ocalanin-bilegerisinde-1078568636.html
Barış Terkoğlu: Özgür Özel, Öcalan’ın bile gerisinde
Barış Terkoğlu: Özgür Özel, Öcalan’ın bile gerisinde
Gazeteci Barış Terkoğlu, "Özgür Özel, belki ideolojik eksikleri, belki tarihsel bilgi yoksunluğu, belki kuruluş felsefesiyle mesafesi, belki siyasi duruş... 18.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-18T12:30+0300
2023-12-18T12:30+0300
2023-12-18T13:18+0300
politika
barış terkoğlu
abdullah öcalan
cumhuriyet gazetesi
şeyh said
pkk
chp
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Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Şeyh Said için sarf ettiği "Konjonktüründe Cumhuriyet'e karşı ayaklanma olduğunu biliyorum. Bastırılırken oluşan acılar torunların kalbini acıtıyorsa saygılı olmak gerekir" sözlere işaret ederek, "Teşbihte hata olmaz, Şeyh Sait ile Mustafa Kemal arasında kalınca, özetle 'kutumu açayım' dedi. Ağzımdan 'CHP Genel Başkanı PKK liderinin de gerisinde' sözleri döküldü" ifadelerini kullandı.Terkoğlu, "Özgür Özel, belki ideolojik eksikleri, belki tarihsel bilgi yoksunluğu, belki kuruluş felsefesiyle mesafesi, belki siyasi duruş sorunları, belki de gündelik siyaset oportünizmi nedeniyle bu tartışmada taraf olamadı. Şeyh Sait’e karşı, terör örgütü kurucusu Abdullah Öcalan’dan bile daha geri tutum aldı" diye yazdı.
https://sputniknews.com.tr/20231124/chp-genel-baskani-ozel-meral-ablam-ile-beraber-pek-cok-zorlugu-asacagimiza-inaniyorum-1077733015.html
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özgür özel şey sait açıklaması, özgür özel şeyh said, özgür özel elini öptüğü kadın
özgür özel şey sait açıklaması, özgür özel şeyh said, özgür özel elini öptüğü kadın
Barış Terkoğlu: Özgür Özel, Öcalan’ın bile gerisinde
12:30 18.12.2023 (güncellendi: 13:18 18.12.2023)
Gazeteci Barış Terkoğlu, "Özgür Özel, belki ideolojik eksikleri, belki tarihsel bilgi yoksunluğu, belki kuruluş felsefesiyle mesafesi, belki siyasi duruş sorunları, belki de gündelik siyaset oportünizmi nedeniyle Şeyh Sait tartışmasında taraf olamadı" dedi.
Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Şeyh Said için sarf ettiği "Konjonktüründe Cumhuriyet'e karşı ayaklanma olduğunu biliyorum. Bastırılırken oluşan acılar torunların kalbini acıtıyorsa saygılı olmak gerekir" sözlere işaret ederek, "Teşbihte hata olmaz, Şeyh Sait ile Mustafa Kemal arasında kalınca, özetle 'kutumu açayım' dedi. Ağzımdan 'CHP Genel Başkanı PKK liderinin de gerisinde' sözleri döküldü" ifadelerini kullandı.
Terkoğlu, "Özgür Özel, belki ideolojik eksikleri, belki tarihsel bilgi yoksunluğu, belki kuruluş felsefesiyle mesafesi, belki siyasi duruş sorunları, belki de gündelik siyaset oportünizmi nedeniyle bu tartışmada taraf olamadı. Şeyh Sait’e karşı, terör örgütü kurucusu Abdullah Öcalan’dan bile daha geri tutum aldı" diye yazdı.