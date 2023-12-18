https://sputniknews.com.tr/20231218/baris-terkoglu-ozgur-ozel-ocalanin-bilegerisinde-1078568636.html

Barış Terkoğlu: Özgür Özel, Öcalan’ın bile gerisinde

Barış Terkoğlu: Özgür Özel, Öcalan’ın bile gerisinde

Gazeteci Barış Terkoğlu, "Özgür Özel, belki ideolojik eksikleri, belki tarihsel bilgi yoksunluğu, belki kuruluş felsefesiyle mesafesi, belki siyasi duruş... 18.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-18T12:30+0300

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politika

barış terkoğlu

abdullah öcalan

cumhuriyet gazetesi

şeyh said

pkk

chp

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Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Şeyh Said için sarf ettiği "Konjonktüründe Cumhuriyet'e karşı ayaklanma olduğunu biliyorum. Bastırılırken oluşan acılar torunların kalbini acıtıyorsa saygılı olmak gerekir" sözlere işaret ederek, "Teşbihte hata olmaz, Şeyh Sait ile Mustafa Kemal arasında kalınca, özetle 'kutumu açayım' dedi. Ağzımdan 'CHP Genel Başkanı PKK liderinin de gerisinde' sözleri döküldü" ifadelerini kullandı.Terkoğlu, "Özgür Özel, belki ideolojik eksikleri, belki tarihsel bilgi yoksunluğu, belki kuruluş felsefesiyle mesafesi, belki siyasi duruş sorunları, belki de gündelik siyaset oportünizmi nedeniyle bu tartışmada taraf olamadı. Şeyh Sait’e karşı, terör örgütü kurucusu Abdullah Öcalan’dan bile daha geri tutum aldı" diye yazdı.

https://sputniknews.com.tr/20231124/chp-genel-baskani-ozel-meral-ablam-ile-beraber-pek-cok-zorlugu-asacagimiza-inaniyorum-1077733015.html

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