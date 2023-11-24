https://sputniknews.com.tr/20231124/chp-genel-baskani-ozel-meral-ablam-ile-beraber-pek-cok-zorlugu-asacagimiza-inaniyorum-1077733015.html

CHP Genel Başkanı Özel: Meral Ablam ile beraber pek çok zorluğu aşacağımıza inanıyorum

CHP Genel Başkanı Özel: Meral Ablam ile beraber pek çok zorluğu aşacağımıza inanıyorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Yerel seçimlerde işbirlikleri yapmalıyız. Kaybettirecek formüller üzerinde durmak bize yakışmaz. Ben Meral Hanımla, Sayın Genel... 24.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-24T02:23+0300

2023-11-24T02:23+0300

2023-11-24T02:23+0300

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

türkiye

kemal kılıçdaroğlu

ümit özdağ

zafer parkı

pervin chakar

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

ekrem imamoğlu

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CHP lideri Özgür Özel, Sözcü TV'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yapılan protokolü paylaşmasına ilişkin, bu protokolden haberdar olmadıklarını kamuoyuna açıkladığını vurgulayan Özel, "Bunu bir siyasi parti kendisi için gündemde kalma aracına çevirmek istiyor. Beyefendi şimdi protokolü falan yayınlamış. O kendisini gündeme getirmek istiyor ama ben o tartışmanın tarafı olmam. CHP'lilere benim atanmışlarla değil, seçilmişlerle yöneteceğimi, bir daha gizli protokoller yapılmayacağını söylemiştim. Geriye dönüp de o konuya saplanmanın anlamı yok" diye konuştu.'Yerel seçimlerde ittifak yapmayacağız'Yerel seçimlerdeki ittifak konusuna da değinen Özel, şunları kaydetti:'Erdoğan, MHP'den kurtulmaya çalışıyor'Özel, yüzde 50+1 tartışmalarına dikkati çekerek, "Erdoğan, MHP'den kurtulmaya çalışıyor. Türkiye'de çok önemli bir yoksulluk var, enflasyon var. Türkiye'nin gündemi bambaşka, bunlar gündemi başka bir şey ile meşgul ediyorlar. Memleketi meşgul etmeyin. Aranızda ne konuşursanız konuşun. Ben bunların ne ayrılığına ümit bağlarım, ne birlikteliklerinden tasa duyarım. Esas mesele bizim ne yapacağımız" dedi.'Büyümeden geniş kitlelerin pay alması gerekiyor'Özel, bundan sonra CHP'nin görüldüğü her yerde hem etkin hem yetkin hem enerjik olacağını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:'Sanatçının elini öptüm, hiç pişman değilim'Kürt soprano Pervin Chakar'ın konser sonrası elini öpmesiyle ilgili soruya Özel, şöyle yanıt verdi:'Halkın gönlünde olan belediye başkanlarımızı tekrar aday yapacağız'Özel, 31 Mart 2024 yerel seçimleri için ellerindeki belediyelerin tamamında anket çalışması başlattıklarını vurgulayarak, "Büyükşehirlerimizden başlayarak anketler yapılıyor. Haftaya pazartesi sahaya çıkacak anketörlerimiz. Partinin oyundan ileride olan, halkın gönlünde olan belediye başkanlarımızı tekrar aday yapacağız. Halkın beğenmediği başkanları değiştireceğiz. Türkiye'de bütün seçim bölgelerinde aday çıkartacağız ve sandığı örgütümüzün önünden kaçırmayacağız. Kazanmamız güç olan yer de olsa örgütümüz karar versin" dedi.'Birlikte CHP'yi iktidar yapmaya mühürlüyüz'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birbirlerini hiç kandırmadıklarını, hiç yalan söylemediklerini ifade eden Özel, "Birbirimizi hiç ihmal etmedik. Ben İstanbul'da kim işe alınacak, kim çıkarılacak hiç karışmadım. Ekrem Başkan da partinin yönetimiyle ilişkili olarak bana hiçbir şey söylemiş değil. Biz birbirimize kulak veririz, katkı sağlarız. Ekrem Başkan bir yanlış gördüğünde, 'Genel Başkanım, burada bir hata var. dediğinde bu benim için çok kıymetlidir. Onun aklına, gözüne, vicdanına inanıyorum. Ben görürsem, ben de onu uyarırım. Onu savunmak bana, beni savunmak ona düşer. Ekrem Bey İstanbul'a mühürlü, ben de CHP'nin başarısına mühürlüyüm. Sonra birlikte CHP'yi iktidar yapmaya mühürlüyüz" diye konuştu.'Filistin'de yaşananları dünyanın önüne sermeye hazırım'Filistin'de yaşanan olaylara dikkati çeken Özel, sözlerini şöyle tamamladı:

https://sputniknews.com.tr/20231117/abdulkadir-selvi-kilicdaroglu-ozgur-ozele-cok-tarihi-bir-uyarida-bulunmus-1077494959.html

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, ümit özdağ, zafer parkı, pervin chakar, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu