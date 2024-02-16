https://sputniknews.com.tr/20240216/msb-duyurdu-yasa-disi-yollarla-siniri-gecmeye-calisan-18-kisi-yakalandi-1080814246.html
MSB duyurdu: Yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 18 kişi yakalandı
MSB duyurdu: Yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 18 kişi yakalandı
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla sınırlardan geçmeye çalışan biri FETÖ, biri IŞİD mensubu 18 kişinin hudut birliklerince yakalandığını... 16.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-16T19:47+0300
2024-02-16T19:47+0300
2024-02-16T19:47+0300
türkiye
işid
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deaş
terör
terör örgütü
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Yasa dışı yollarla sınırlardan geçmeye çalışan 2'si terör örgütü üyesi 18 kişi yakalandı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize geçmeye çalışan 18 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1'inin FETÖ, 1'inin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20240203/milli-savunma-bakanligi-bir-askerimiz-sehit-oldu-iki-asker-yaralandi-1080345520.html
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işid, fetö, deaş, terör, terör örgütü
işid, fetö, deaş, terör, terör örgütü
MSB duyurdu: Yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 18 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla sınırlardan geçmeye çalışan biri FETÖ, biri IŞİD mensubu 18 kişinin hudut birliklerince yakalandığını bildirdi.
Yasa dışı yollarla sınırlardan geçmeye çalışan 2'si terör örgütü üyesi 18 kişi yakalandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize geçmeye çalışan 18 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1'inin FETÖ, 1'inin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadelerine yer verildi.