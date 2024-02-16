https://sputniknews.com.tr/20240216/msb-duyurdu-yasa-disi-yollarla-siniri-gecmeye-calisan-18-kisi-yakalandi-1080814246.html

MSB duyurdu: Yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 18 kişi yakalandı

MSB duyurdu: Yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 18 kişi yakalandı

Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla sınırlardan geçmeye çalışan biri FETÖ, biri IŞİD mensubu 18 kişinin hudut birliklerince yakalandığını... 16.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-16T19:47+0300

2024-02-16T19:47+0300

2024-02-16T19:47+0300

türkiye

işid

fetö

deaş

terör

terör örgütü

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Yasa dışı yollarla sınırlardan geçmeye çalışan 2'si terör örgütü üyesi 18 kişi yakalandı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize geçmeye çalışan 18 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1'inin FETÖ, 1'inin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadelerine yer verildi.

https://sputniknews.com.tr/20240203/milli-savunma-bakanligi-bir-askerimiz-sehit-oldu-iki-asker-yaralandi-1080345520.html

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işid, fetö, deaş, terör, terör örgütü