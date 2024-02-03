https://sputniknews.com.tr/20240203/milli-savunma-bakanligi-bir-askerimiz-sehit-oldu-iki-asker-yaralandi-1080345520.html

Milli Savunma Bakanlığı: Bir askerimiz şehit oldu, iki asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı: Bir askerimiz şehit oldu, iki asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ta açılan taciz ateşinde Uzman Çavuş Kadir Dingil'in hayatını kaybettiğini, iki askerin de yaralandığını açıkladı. 03.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-03T14:14+0300

2024-02-03T14:14+0300

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savunma

milli savunma bakanlığı (msb)

şehit

irak

kuzey irak

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki harekat bölgesinde taciz atışı sonucunda Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil'in hayatını kaybettiği, 2 askerin ise yaralandığını bildirdi.Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil için başsağlığı mesajı yayımladı.MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

https://sputniknews.com.tr/20240203/7-ilde-operasyon-interpolun-kirmizi-bultenle-aradigi-isid-uyesi-34-supheli-yakalandi-1080342683.html

irak

kuzey irak

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milli savunma bakanlığı (msb), şehit, irak, kuzey irak