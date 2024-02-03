https://sputniknews.com.tr/20240203/milli-savunma-bakanligi-bir-askerimiz-sehit-oldu-iki-asker-yaralandi-1080345520.html
Milli Savunma Bakanlığı: Bir askerimiz şehit oldu, iki asker yaralandı
Milli Savunma Bakanlığı: Bir askerimiz şehit oldu, iki asker yaralandı
Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ta açılan taciz ateşinde Uzman Çavuş Kadir Dingil'in hayatını kaybettiğini, iki askerin de yaralandığını açıkladı. 03.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-03T14:14+0300
2024-02-03T14:14+0300
2024-02-03T14:46+0300
savunma
milli savunma bakanlığı (msb)
şehit
irak
kuzey irak
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki harekat bölgesinde taciz atışı sonucunda Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil'in hayatını kaybettiği, 2 askerin ise yaralandığını bildirdi.Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil için başsağlığı mesajı yayımladı.MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://sputniknews.com.tr/20240203/7-ilde-operasyon-interpolun-kirmizi-bultenle-aradigi-isid-uyesi-34-supheli-yakalandi-1080342683.html
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milli savunma bakanlığı (msb), şehit, irak, kuzey irak
milli savunma bakanlığı (msb), şehit, irak, kuzey irak
Milli Savunma Bakanlığı: Bir askerimiz şehit oldu, iki asker yaralandı
14:14 03.02.2024 (güncellendi: 14:46 03.02.2024)
Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ta açılan taciz ateşinde Uzman Çavuş Kadir Dingil'in hayatını kaybettiğini, iki askerin de yaralandığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki harekat bölgesinde taciz atışı sonucunda Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil'in hayatını kaybettiği, 2 askerin ise yaralandığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil için başsağlığı mesajı yayımladı.
MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Irak Kuzeyi harekat bölgesinde 3 Şubat 2024 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan taciz atışı sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz."