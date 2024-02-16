https://sputniknews.com.tr/20240216/moskovada-suikaste-ugrayan-eski-ankara-buyukelcisi-karlovun-bustu-acildi-1080794959.html

Türkiye'de suikaste uğrayan eski Ankara Büyükelçisi Karlov’un Moskova'da büstü açıldı

Türkiye'de suikaste uğrayan eski Ankara Büyükelçisi Karlov’un Moskova'da büstü açıldı

Sputnik Türkiye

Moskova Devlet Dış İlişkiler Üniversitesi’nde, 8 yıl önce düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un... 16.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-16T12:23+0300

2024-02-16T12:23+0300

2024-02-16T12:24+0300

dünya

rusya

andrey karlov

andrey gennadiyeviç karlov

rus büyükelçi karlov'a suikast

moskova

tanju bilgiç

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/10/1080794803_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_73652604cf3bc1ccdddd08f9f4a6776c.jpg

Sputnik muhabirinin aktardığı üzere, 8 yıl önce Ankara’da suikast sonucu hayatını kaybeden Karlov’un büstünün açıldığı Moskova Devlet Dış İlişkiler Üniversitesi’ndeki törene Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç de katıldı.MGIMO Rektörü Anatoliy Torkunov, tören konuşmasında, “Bugünkü büst açılışı, Andrey Genadyeviç’i ve onun harika, parlak ve aynı zamanda trajik yaşamını hatırlatmamıza ve hatırlamamıza fırsat veren bir olay” ifadesini kullandı.Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, törende içten taziyelerini dile getirerek Karlov’un yaşamını yitirmesine rağmen iki ülke arasındaki ilişkilere katkı sağlamaya devam ettiğini kaydetti.Karlov nasıl suikasta uğramıştı?Andrey Karlov, 19 Aralık 2016'da Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği ve Çankaya Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilen 'Gezgin Gözüyle Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya' konulu fotoğraf sergisinde açılış konuşmasını yaptığı sırada uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmişti.Saldırı, o sırada mesaide olmayan polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından gerçekleştirilmiş, Altıntaş polis tarafından vurularak öldürülmüştü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Karlov’a 'Rusya Kahramanı' unvanını vermişti.Andrey Karlov'un suikast sonucu öldürülmesine ilişkin 28 kişinin yargılandığı davanın ilk celsesi 8 Ocak 2019’da görülmeye başlandı.Mahkeme, 19 Nisan 2021’de dava hakkındaki gerekçeli kararını açıkladı. Fethullah Gülen ile birlikte 16 sanığın yargılandığı davada 5 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı, 8 kişi 3 yıl 9 ay ila 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı, 6 kişi ise berat etti. Gerekçeli kararda, katil zanlısı polis Mevlüt Mert Altıntaş’ın Fettullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu olduğu ortaya çıktı.

https://sputniknews.com.tr/20231219/rus-buyukelci-karlov-olumunun-7-yilinda-ankarada-duzenlenen-torenle-anildi-1078606718.html

rusya

moskova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, andrey karlov, andrey gennadiyeviç karlov, rus büyükelçi karlov'a suikast, moskova, tanju bilgiç