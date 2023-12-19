https://sputniknews.com.tr/20231219/rus-buyukelci-karlov-olumunun-7-yilinda-ankarada-duzenlenen-torenle-anildi-1078606718.html

Rus Büyükelçi Karlov, ölümünün 7. yılında Ankara’da düzenlenen törenle anıldı

Rus Büyükelçi Karlov, ölümünün 7. yılında Ankara’da düzenlenen törenle anıldı

7 yıl önce düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, Rus Büyükelçiliği’nde düzenlenen törenle anıldı. 19.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-19T14:06+0300

2023-12-19T14:06+0300

2023-12-19T14:06+0300

türkiye

karlov suikasti

andrey karlov

fetö

rusya

türkiye

aleksei v. yerhov

rusya'nın ankara büyükelçisi aleksey yerhov

mehmet samsar

sputnik

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Sputnik muhabirinin aktardığı üzere, Ankara’daki Rus Büyükelçiliği’nin çalışanları ve davetliler, elçiliğin bahçesinde toplanarak 7 yıl önce Ankara’da suikast sonucu hayatını kaybeden Karlov’un anısına tören düzenledi. Törene Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın ve çeşitli ülkelerin diplomatik misyon temsilcileri, gazeteciler ve tanınmış isimler katıldı.Rusya’nın Türkiye Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Türkiye Dışişleri Bakanlığı Doğu Avrupa, Orta Asya ve Kafkasya Departmanı Genel Müdürü Mehmet Samsar, Belarus'un Ankara Büyükelçisi Viktor Rybak, büyükelçilik çalışanları ve konuklar, Rus diplomatik temsilciliği bahçesinde bulunan Karlov büstüne çiçek bıraktı. Ardından Karlov’u anma töreni başladı.Törende konuşan Rusya Büyükelçisi Yerhov, “Bugün yoldaşımız, dostumuz ve öğretmenimiz Andrey Karlov'un aramızdan ayrılmasının üzerinden 7 yıl geçti. Bugün çiçek bırakıyoruz ve onun nasıl bir insan olduğunu anımsıyoruz. Bu 7 yıl içinde Türkiye'de de, ülkemizde de çok şey değişti. Havalar değişiyor, geçen sene soğuktu, bazen yağmur yağıyor, bazense güneşli, tıpkı bugünkü gibi. Ancak Andrey Gennadieviç’e olan sevgimiz ve sonsuz saygımız değişmiyor. Onu anıyor, saygı duyuyor, seviyor ve davasına devam ediyoruz. Bunu ortaklarımızla birlikte yapıyoruz. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndaki meslektaşlarımızın katılımının güzel bir gelenek haline gelmesinden büyük sevinç duyuyorum. Onlarla birlikte büyük bir ortak iş yapıyoruz, Rusya-Türkiye işbirliğini güçlendiriyoruz. BDT ülkelerinin büyükelçiliklerinden meslektaşlarımızın burada bulunmasının iyi bir gelenek haline gelmesinden büyük sevinç duyuyorum. Orada da Andrey Gennadieviç'imizi hatırlamalarından ve sevmelerinden büyük sevinç duyuyorum” ifadelerini kullandı.Konuşmanın ardından bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.Karlov nasıl suikasta uğramıştı? Andrey Karlov, 19 Aralık 2016'da Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği ve Çankaya Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilen 'Gezgin Gözüyle Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya' konulu fotoğraf sergisinde açılış konuşmasını yaptığı sırada uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmişti.Saldırı, o sırada mesaide olmayan polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından gerçekleştirilmiş, Altıntaş polis tarafından vurularak öldürülmüştü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Karlov’a Rusya Kahramanı unvanını vermişti.Andrey Karlov'un suikast sonucu öldürülmesine ilişkin 28 kişinin yargılandığı davanın ilk celsesi 8 Ocak 2019’da görülmeye başlandı.Mahkeme, 19 Nisan 2021’de dava hakkındaki gerekçeli kararını açıkladı. Fethullah Gülen ile birlikte 16 sanığın yargılandığı davada 5 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı, 8 kişi 3 yıl 9 ay ila 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı, 6 kişi ise berat etti. Gerekçeli kararda, katil zanlısı polis Mevlüt Mert Altıntaş’ın Fettullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu olduğu ortaya çıktı.

https://sputniknews.com.tr/20230623/fetonun-rus-buyukelci-korlov-suikasti-davasinda-12-sanigin-cezalari-onandi-1072782447.html

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karlov suikasti, andrey karlov, fetö, rusya, türkiye, aleksei v. yerhov, rusya'nın ankara büyükelçisi aleksey yerhov, mehmet samsar, sputnik