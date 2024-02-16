https://sputniknews.com.tr/20240216/mitten-suriyede-nokta-operasyon-fatma-sakana-etkisiz-hale-getirildi-1080787907.html

MİT'ten Suriye'de nokta operasyon: Fatma Sakana etkisiz hale getirildi

MİT'ten Suriye'de nokta operasyon: Fatma Sakana etkisiz hale getirildi

Sputnik Türkiye

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 2012 yılında Şırnak'ta 10 askerin hayatını kaybettiği saldırının faillerinden, PAJK'nin sözde sorumlusu Fatma Sakana'yı... 16.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-16T09:25+0300

2024-02-16T09:25+0300

2024-02-16T09:41+0300

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'Sorhin Rojhilat' kod adlı Fatma Sakana, MİT'in Suriye'de ürüttüğü operasyon ile etkisiz hale getiridi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 2006'da İran'da PKK'ya katılan Sakana, 2010-2012 yıllarında Şırnak kırsalında faaliyet yürüttü.PKK'nın 2 Eylül 2012'de Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 10 askeri öldürdüğü saldırının faillerinden olan Sakana, daha sonra Suriye ve Irak'ta örgütün sözde sorumluları arasında yer aldı.Sakana'nın, Irak'ta bulunduğu dönemde PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan ile faaliyet yürüttüğü belirlendi.Son olarak Suriye'nin Kamışlı şehrinde bulunduğunu tespit edilen PAJK'nin sözde sorumlularından Sakana, MİT'in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

https://sputniknews.com.tr/20240216/istanbul-ve-izmir-merkezli-9-ilde-kafes-41-operasyonu-61-supheli-yakalandi-1080787070.html

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suriye, mit, operasyon, pajk, pkk, etkisiz hale getirildi, ölü, şehit