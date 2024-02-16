İstanbul ve İzmir merkezli 9 ilde Kafes-41 operasyonu: 61 şüpheli yakalandı

🟥 İzmir’de Elebaşılığını Kırmızı Bülten ile aranan Beratcan GÖKDEMİR’in (yurtdışı firar) yaptığı organize suç örgütü ile



❌İstanbul’da elebaşılığını Ulusal Aranma kaydı bulunan Ferhat DELEN’in (yurtdışı firar) yaptığı Organize Suç Örgütüne İstanbul ve İzmir merkezli 9️⃣ ilde eş… pic.twitter.com/r5FUPQs1bK