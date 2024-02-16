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İstanbul ve İzmir merkezli 9 ilde Kafes-41 operasyonu: 61 şüpheli yakalandı
İstanbul ve İzmir merkezli 9 ilde Kafes-41 operasyonu: 61 şüpheli yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de elebaşılığını kırmızı bültenle aranan Beratcan Gökdemir'in yaptığı organize suç örgütü ve İstanbul'da elebaşılığını... 16.02.2024, Sputnik Türkiye
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ali yerlikaya
ali yerlikaya

İstanbul ve İzmir merkezli 9 ilde Kafes-41 operasyonu: 61 şüpheli yakalandı

08:05 16.02.2024 (güncellendi: 08:31 16.02.2024)
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Operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2024
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de elebaşılığını kırmızı bültenle aranan Beratcan Gökdemir'in yaptığı organize suç örgütü ve İstanbul'da elebaşılığını Ferhat Delen'in yaptığı suç örgütüne 9 ilde eş zamanlı operasyon yapıldığını duyurdu. Operasyonlar kapsamında örgüt üyesi 61 şüpheli yakalandı.
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2024
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Kiracıları ve ev sahiplerini ilgilendiriyor: Bakanlık harekete geçti, kiracılara tebligat gidiyor
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