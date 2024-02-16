https://sputniknews.com.tr/20240216/istanbul-ve-izmir-merkezli-9-ilde-kafes-41-operasyonu-61-supheli-yakalandi-1080787070.html
İstanbul ve İzmir merkezli 9 ilde Kafes-41 operasyonu: 61 şüpheli yakalandı
İstanbul ve İzmir merkezli 9 ilde Kafes-41 operasyonu: 61 şüpheli yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de elebaşılığını kırmızı bültenle aranan Beratcan Gökdemir'in yaptığı organize suç örgütü ve İstanbul'da elebaşılığını... 16.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-16T08:05+0300
2024-02-16T08:05+0300
2024-02-16T08:31+0300
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ali yerlikaya
İstanbul ve İzmir merkezli 9 ilde Kafes-41 operasyonu: 61 şüpheli yakalandı
08:05 16.02.2024 (güncellendi: 08:31 16.02.2024)
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de elebaşılığını kırmızı bültenle aranan Beratcan Gökdemir'in yaptığı organize suç örgütü ve İstanbul'da elebaşılığını Ferhat Delen'in yaptığı suç örgütüne 9 ilde eş zamanlı operasyon yapıldığını duyurdu. Operasyonlar kapsamında örgüt üyesi 61 şüpheli yakalandı.