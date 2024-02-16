https://sputniknews.com.tr/20240216/kiracilari-ve-ev-sahiplerini-ilgilendiriyor-bakanlik-harekete-gecti-kiracilara-tebligat-gidiyor-1080786239.html

Kiracıları ve ev sahiplerini ilgilendiriyor: Bakanlık harekete geçti, kiracılara tebligat gidiyor

Kiracıları ve ev sahiplerini ilgilendiriyor: Bakanlık harekete geçti, kiracılara tebligat gidiyor

Sputnik Türkiye

Kira gelirleri mercek altına alındı. Kira gelirini beyan etmeyen veya kira geliri elde etme potansiyeline sahip konutlar için düğmeye basıldı. Son gelişmeleri... 16.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-16T07:35+0300

2024-02-16T07:35+0300

2024-02-16T07:36+0300

türkiye

kira

kira bedeli

kira yardımı

kiralama

kiralık

ev

ev sahibi

satılık ev

ev sahipliği

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/0c/1080641866_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2e44af24b6267be64846495ffc5ce340.jpg

Kira gelirlerinin Mart ayında doğru beyan edilmesini sağlamak amacıyla gayrimenkul sahiplerinin mercek altına alınmıştı.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira geliri elde edebilme potansiyeline sahip yaklaşık 4.5 milyon konutun analiz edildiğini, kiralık olarak kullanıldığı tespit edilen adreslerde fiili tespitler yapılacağını söylemişti.Bu kapsamda kiracılara vergi dairesi tarafından bir görüşme yapılması için tebligatlar gönderildi. Gönderilen yazıda ‘kira ödemesi ile ilgili olarak görüşülmek istendiği’ belirtildi. Hangi belgeler isteniyor?Yazılar özellikle Maliye Bakanlığı’nın vergi dairelerinde Denetim Grup Müdürlükleri’nden gönderiliyor. Denetim Grup Müdürlükleri’nden gönderilen yazılarda görüşme mektubu çerçevesinde kira ödemenizle ilgili olarak ‘şu adreslerde, şu belgelerle bulunun’ şekli ile kiracılar görüşmeye davet ediliyor. Kiracılardan görüşmeye gelmeden önce kira sözleşmesi, banka ödeme dekontu, mevcut ise emlakçı bilgileri istendi.Konuyla ilgili Arabulucu Avukat Umut Metin ve Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı detayları anlatarak şunları aktardı:Görüşmeye gitmek zorunlu mu?"Burada bir zorunluluk yok" açıklamasında bulunan uzman, önemli uyarılarda bulundu:Amaç ne?Cezalandırıcı bir yöntemden ziyade vergilendirmeyi tam sağlayabilecek bilgiye erişim istendiğine dikkat çeken Özelmacıklı, "Siz o görüşmeye gitmezseniz vergisel sorununuz çözmüş olmazsınız. Vatandaş kiracı da olsa görüşmeye icap edip gerçek kira bedelini ifade etmelidir. Doğru kira sözleşmesinin ibrazı önemli olacaktır. Sistem şu yaklaşımda değil: ‘Biz yanlış beyanda bulunan kiracıları mülk sahiplerini bulalım, hepsini cezalandıralım’ yaklaşımı yok. Yapılmak istenen ülke genelinde kira gelirlerine ilişkin doğru beyanda bulunma kültürünü disipline etmektir. Kamunun kaynağa ihtiyaç duyduğu bu dönemde vatandaşın vergisel yükümlülüklerini yerine getirmesi için dürüst davranması gerekiyor. Şimdi vergi dairesi kendi görevi itibarıyla kendisine karşı doğru beyanda bulunulması için görüşmeler icap ettiriyor" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20240214/dusuk-faizli-konut-kredisi-ne-zaman-cikacak-2024-dusuk-faizli-konut-kredisi-basvuru-sartlari-ne-1080709618.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kira sözleşmesi, kira sözleşmesi örneği, kira artış hesaplama, kira tespit davası, kira kontratı, e sözleşme, e kontrat, e devlet kira kontrat belgesi, kira sözleşmesi nerede gözükür, kira sözleşmesini nasıl bulabilirim, kira tavan fiyat, kira tavan fiyat uygulaması 2024, kira zam oranı, kira zam hesaplama