https://sputniknews.com.tr/20240214/dusuk-faizli-konut-kredisi-ne-zaman-cikacak-2024-dusuk-faizli-konut-kredisi-basvuru-sartlari-ne-1080709618.html

Milyonlar düşük faizli kredi paketini bekliyor: Aylık ödemede asgari ücret detayı

Milyonlar düşük faizli kredi paketini bekliyor: Aylık ödemede asgari ücret detayı

Sputnik Türkiye

Düşük faizli konut kredisi gündemi meşgul etmeye devam ediyor. 1.20 faiz oranı ile düşük faizli konut kredisi kampanyasında son durum yakından takip ediliyor... 14.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-14T08:03+0300

2024-02-14T08:03+0300

2024-02-14T08:03+0300

ekonomi

faizsiz kredi

düşük faizli kredi

konut

ev

evim

yeni evim kampanyası

sektör

piyasa

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/0c/1080641866_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2e44af24b6267be64846495ffc5ce340.jpg

Düşük faizli konut kredisi son gelişmeler araştırılıyor. İlk kez ev sahibi olacaklar için hazırlanan kampanyanın bazı detayları netlik kazanırken geçen yıl açıklanan ilk kez ev alacaklara yönelik uygun koşullu kredi kampanyası merakla bekleniyor. Peki kredi kampanyası bu yıl içerisinde gelir mi? Şu anda 10 yıl vadeli 1 milyon TL konut kredisi çekilmek istense aylık ödemesi ne kadar tutuyor? Yeni kredi paketinde beklenen faiz oranına göre aylık ödemeler ne olacak?'Konut ihtiyacının daha da yükseldiği değerlendirilmekte'Gayrimenkul uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı konuyla ilgili detayları şöyle anlattı:Düşük faizli kredide faiz oranı ne kadar olacak?Milliyet'e konuşan Özelmacıklı ‘ödemeler asgari ücrete endekslensin’ önerisinde bulunarak, "Özellikle raporda belirtildiği üzere düzenli gelire sahip çalışanlara yönelik uzun vadeli, değişken faizli ya da eşik bir ücrete endeksli, ödeme esnekliğine sahip konut kredisi modellerine ihtiyaç duyuyoruz. Lakin ilk defa ev alacaklara yönelik yeni krediler yerine hükümetin daha çok Yerinde Dönüşüm ve Yarısı Bizden kampanyaları ile kentsel dönüşüme daha çok destek vereceğini düşünüyorum. Bu nedenle bu yıl içinde yeni bir düzenleme zor gözüküyor. Eğer bir kredi kampanyası olursa şu anki 2.85'li oranların altında bir beklenti var diyebiliriz. Bunun biraz daha oturması için de özellikle enflasyon kısmında düşüşü görmemiz ve kredilerde faiz oranlarının en azından 1.5 seviyelerine çekilmesine ihtiyaç duyuluyor" dedi ve ekledi:'Asgari ücret gibi bir sabit ücret üzerinden değerlendirilmeli'1 milyon lira için aylık yüzde 2.87 faiz oranı üzerinden 120 ayda aylık ortalama 29 bin 695 TL geri ödeme bulunduğunu söyleyen uzman sözlerine şöyle devam etti:Yeni kredi kampanyası piyasayı nasıl etkiler?Düşük faizli konut kredisi sektörü hareketlendirir mi?

https://sputniknews.com.tr/20240213/evlilik-kredisi-sartlarini-bakan-goktas-acikladi-yas-siniri-belli-oldu-1080683139.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yeni konut kredisi, yeni konut kredisi şartları, yeni konut kredisi kampanyası, yeni konut kredisi hesaplama, yeni konut kredisi ne zaman, yeni konut kredisi detayları, yeni konut kredisi kampanyası ne zaman, yeni konut kredisi faiz oranları, yeni konut kredisi 1.20, düşük faizli ev kredisi şartları, 2.el konut kredisi hesaplama, ev kredisi hesaplama, ev kredisi oranları, ev kredisi şartları, ev kredisi haberleri, düşük faizli konut kredisi şartları, 1.20 konut kredisi son dakika, cumhurbaşkanı konut kredi açıklaması son dakika, konut kredisi faiz oranları, konut kredisi faiz oranları 2024