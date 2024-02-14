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Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20240214/dusuk-faizli-konut-kredisi-ne-zaman-cikacak-2024-dusuk-faizli-konut-kredisi-basvuru-sartlari-ne-1080709618.html
Milyonlar düşük faizli kredi paketini bekliyor: Aylık ödemede asgari ücret detayı
Milyonlar düşük faizli kredi paketini bekliyor: Aylık ödemede asgari ücret detayı
Sputnik Türkiye
Düşük faizli konut kredisi gündemi meşgul etmeye devam ediyor. 1.20 faiz oranı ile düşük faizli konut kredisi kampanyasında son durum yakından takip ediliyor... 14.02.2024, Sputnik Türkiye
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ekonomi
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Düşük faizli konut kredisi son gelişmeler araştırılıyor. İlk kez ev sahibi olacaklar için hazırlanan kampanyanın bazı detayları netlik kazanırken geçen yıl açıklanan ilk kez ev alacaklara yönelik uygun koşullu kredi kampanyası merakla bekleniyor. Peki kredi kampanyası bu yıl içerisinde gelir mi? Şu anda 10 yıl vadeli 1 milyon TL konut kredisi çekilmek istense aylık ödemesi ne kadar tutuyor? Yeni kredi paketinde beklenen faiz oranına göre aylık ödemeler ne olacak?'Konut ihtiyacının daha da yükseldiği değerlendirilmekte'Gayrimenkul uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı konuyla ilgili detayları şöyle anlattı:Düşük faizli kredide faiz oranı ne kadar olacak?Milliyet'e konuşan Özelmacıklı ‘ödemeler asgari ücrete endekslensin’ önerisinde bulunarak, "Özellikle raporda belirtildiği üzere düzenli gelire sahip çalışanlara yönelik uzun vadeli, değişken faizli ya da eşik bir ücrete endeksli, ödeme esnekliğine sahip konut kredisi modellerine ihtiyaç duyuyoruz. Lakin ilk defa ev alacaklara yönelik yeni krediler yerine hükümetin daha çok Yerinde Dönüşüm ve Yarısı Bizden kampanyaları ile kentsel dönüşüme daha çok destek vereceğini düşünüyorum. Bu nedenle bu yıl içinde yeni bir düzenleme zor gözüküyor. Eğer bir kredi kampanyası olursa şu anki 2.85'li oranların altında bir beklenti var diyebiliriz. Bunun biraz daha oturması için de özellikle enflasyon kısmında düşüşü görmemiz ve kredilerde faiz oranlarının en azından 1.5 seviyelerine çekilmesine ihtiyaç duyuluyor" dedi ve ekledi:'Asgari ücret gibi bir sabit ücret üzerinden değerlendirilmeli'1 milyon lira için aylık yüzde 2.87 faiz oranı üzerinden 120 ayda aylık ortalama 29 bin 695 TL geri ödeme bulunduğunu söyleyen uzman sözlerine şöyle devam etti:Yeni kredi kampanyası piyasayı nasıl etkiler?Düşük faizli konut kredisi sektörü hareketlendirir mi?
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Milyonlar düşük faizli kredi paketini bekliyor: Aylık ödemede asgari ücret detayı

08:03 14.02.2024
© Sputnik / Kerimcan Malazİstanbul
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2024
© Sputnik / Kerimcan Malaz
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Düşük faizli konut kredisi gündemi meşgul etmeye devam ediyor. 1.20 faiz oranı ile düşük faizli konut kredisi kampanyasında son durum yakından takip ediliyor. Yeni yılın gelmesiyle birlikte piyasada bir beklenti oluştu. Yeni kredi kampanyası ne zaman gelir, faiz oranı ne olacak?
Düşük faizli konut kredisi son gelişmeler araştırılıyor. İlk kez ev sahibi olacaklar için hazırlanan kampanyanın bazı detayları netlik kazanırken geçen yıl açıklanan ilk kez ev alacaklara yönelik uygun koşullu kredi kampanyası merakla bekleniyor. Peki kredi kampanyası bu yıl içerisinde gelir mi? Şu anda 10 yıl vadeli 1 milyon TL konut kredisi çekilmek istense aylık ödemesi ne kadar tutuyor? Yeni kredi paketinde beklenen faiz oranına göre aylık ödemeler ne olacak?

'Konut ihtiyacının daha da yükseldiği değerlendirilmekte'

Gayrimenkul uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı konuyla ilgili detayları şöyle anlattı:
“Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde birinci konut edinimine destek verileceğini, sosyal konut üretimine yönelik politikalar yürütüleceğini ifade etmişti. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in geçtiğimiz günlerde satılık ve kiralıkta fiyatların düşebilmesi için yeni konut arzının sağlanmasına yönelik değerlendirmeleri oldu. Gene Merkez Bankası'nın enflasyon raporunda yer alan ifadeler kapsamında da ülkemizde talep yönlü gelişmelerin yanı sıra konut piyasasını etkileyen önemli bir faktörün de arz kaynaklı olduğu düşünülmektedir. Nitekim, son yıllarda kullanım izin belgesi alan yapı sayısı azalmış, artan nüfus ve şehirleşme oranının da etkisiyle yeni hane oluşumu yeni konut oluşumunun üzerine çıkmıştır. Yaşanılan deprem felaketi ile beraber konut ihtiyacının daha da yükseldiği değerlendirilmektedir."

Düşük faizli kredide faiz oranı ne kadar olacak?

Milliyet'e konuşan Özelmacıklı ‘ödemeler asgari ücrete endekslensin’ önerisinde bulunarak, "Özellikle raporda belirtildiği üzere düzenli gelire sahip çalışanlara yönelik uzun vadeli, değişken faizli ya da eşik bir ücrete endeksli, ödeme esnekliğine sahip konut kredisi modellerine ihtiyaç duyuyoruz. Lakin ilk defa ev alacaklara yönelik yeni krediler yerine hükümetin daha çok Yerinde Dönüşüm ve Yarısı Bizden kampanyaları ile kentsel dönüşüme daha çok destek vereceğini düşünüyorum. Bu nedenle bu yıl içinde yeni bir düzenleme zor gözüküyor. Eğer bir kredi kampanyası olursa şu anki 2.85'li oranların altında bir beklenti var diyebiliriz. Bunun biraz daha oturması için de özellikle enflasyon kısmında düşüşü görmemiz ve kredilerde faiz oranlarının en azından 1.5 seviyelerine çekilmesine ihtiyaç duyuluyor" dedi ve ekledi:

'Asgari ücret gibi bir sabit ücret üzerinden değerlendirilmeli'

"Özellikle de belki asgari ücretin baz alınabileceği farklı modellere de geçilebilir. Konut kredisi ödemelerinin eşik bir ücrete endekslenmesi için Merkez Bankası’nın bir tavsiyesi var. Ben de bir öneri olarak ödemelerin asgari ücret gibi bir sabit ücret üzerinden değerlendirilmesinin faydalı olabileceğini düşünüyorum."
1 milyon lira için aylık yüzde 2.87 faiz oranı üzerinden 120 ayda aylık ortalama 29 bin 695 TL geri ödeme bulunduğunu söyleyen uzman sözlerine şöyle devam etti:
"Faiz oranı 1.80 olsa aynı vade ve aynı tutar için aylık ödeme 20.398 TL'ye, 1.50 seviyesinde olsa 1 milyon TL ve 120 ay vade için 18.018 TL seviyelerine kadar düşüyor. Yeni konut kampanyasında faiz oranı beklentisi yüzde 1.50 diyebiliriz."

Yeni kredi kampanyası piyasayı nasıl etkiler?

"Finansmanın kolaylaşması konuta erişilebilirliği etkileyecektir. Lakin şu andaki faiz oranı konuta yatırımı özellikle önemli derecede etkiliyor. Şu anda konut fiyatları reel olarak da oldukça geriledi. Konut fiyat endeksi reelde yüzde 12.4 seviyelerine kadar düştü. Ancak artmaya devam eden bir inşaat maliyeti var. Aslında çok önemli derecede şu anda müteahhit karları da azaldı. Aralık ayı itibarıyla inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 67.31 arttı. Faizden sağlanan ve son dönemde borsadan sağlanan realizasyonların faizlerin düşmesi ile gayrimenkule kayacağını değerlendiriyorum."

Düşük faizli konut kredisi sektörü hareketlendirir mi?

"Sektörün bu kredilere oldukça ihtiyacı var. Özellikle inşaat firmaları şantiyeleri ya kapattı ya yavaşlattı. Satışların azalması arzı önemli derecek etkiliyor ve arzın düşmesi önümüzdeki dönemde fiyatın tekrar artışına neden olacak.”
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