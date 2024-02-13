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https://sputniknews.com.tr/20240213/evlilik-kredisi-sartlarini-bakan-goktas-acikladi-yas-siniri-belli-oldu-1080683139.html
Evlilik kredisi şartlarını Bakan Göktaş açıkladı: Yaş sınırı belli oldu
Evlilik kredisi şartlarını Bakan Göktaş açıkladı: Yaş sınırı belli oldu
Sputnik Türkiye
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlilik kredisi şartları ile ilgili açıklama yaptı. Açıklama sonrasında evlenecek gençleri 150 bin TL... 13.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-13T13:20+0300
2024-02-13T13:20+0300
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Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Evlilik kredisi hakkında son dakika gelişmeleri gündeme geldi. Bakan Göktaş, evlilik kredisi başvuru şartları hakkında bilgileri paylaştı.Başvurular ne zaman başlıyor?Evlilik kredisi için başvuru tarihleri 15 Şubat olarak açıklanırken, ilk olarak deprem bölgesinde uygulanacağı belirtildi. Evlilik kredisi başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira verilecek.Evlilik kredisi yaş sınırı var mı?Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında yani 30 yaşından gün almamış olması gerektiğini belirtti. Gelir durumu ile ilgili sorya ise Göktaş, "Çiftlerin gelir toplamının brüt 2 asgari ücreti aşmaması gerektiği yönünde bir kriter belirlendi" ifadelerini kullandı.Evlilik kredisi şartları ne? Göktaş, pilot olarak deprem bölgesinden başlanacak Aile ve Gençlik Fonu için başvuruların 15 Şubat'tan itibaren alınacağını belirterek, "Programdan yararlanmak isteyenlerin Bakanlığımızın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetinden yararlanmaları ve evlenmelerinin ardından sunulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmeleri gerekiyor" dedi. Evlilik kredisi başvurusu nereden yapılıyor?Başvuru için Bakanlığın 'aile.gov.tr' internet sitesini işaret eden Bakan Göktaş, şu bilgileri verdi:
https://sputniknews.com.tr/20240205/faizsiz-evlilik-kredisi-basvuru-sartlari-evlilik-kredisi-150-bin-faizsiz-evlilik-kredisi-yas-siniri-1080401546.html
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evlilik kredisi, evlilik kredisi veren bakanlıklar, evlilik kredisi şartları, evlilik kredisi ne zaman verilecek, 150 bin tl evlilik kredisi çıktı mı, 150 bin tl evlilik kredisi yaş sınırı var mı, 150 bin tl evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, evlilik kredisi için neler gerekli, ziraat bankası evlilik kredisi veriyor mu, yeni evlenenlere kredi var mı
evlilik kredisi, evlilik kredisi veren bakanlıklar, evlilik kredisi şartları, evlilik kredisi ne zaman verilecek, 150 bin tl evlilik kredisi çıktı mı, 150 bin tl evlilik kredisi yaş sınırı var mı, 150 bin tl evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, evlilik kredisi için neler gerekli, ziraat bankası evlilik kredisi veriyor mu, yeni evlenenlere kredi var mı

Evlilik kredisi şartlarını Bakan Göktaş açıkladı: Yaş sınırı belli oldu

13:20 13.02.2024
© İHAaşk, çift, sevgililer günü, romantik, evlilik teklifi
aşk, çift, sevgililer günü, romantik, evlilik teklifi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2024
© İHA
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlilik kredisi şartları ile ilgili açıklama yaptı. Açıklama sonrasında evlenecek gençleri 150 bin TL evlilik kredisi yaş şartı, gelir şartı ve nikah gününe kalan süre hakkında detayları merak ediyorlar. Peki evlilik kredisi şartları neler, ne zaman verilecek?
Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Evlilik kredisi hakkında son dakika gelişmeleri gündeme geldi. Bakan Göktaş, evlilik kredisi başvuru şartları hakkında bilgileri paylaştı.

Başvurular ne zaman başlıyor?

Evlilik kredisi için başvuru tarihleri 15 Şubat olarak açıklanırken, ilk olarak deprem bölgesinde uygulanacağı belirtildi. Evlilik kredisi başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira verilecek.

Evlilik kredisi yaş sınırı var mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında yani 30 yaşından gün almamış olması gerektiğini belirtti. Gelir durumu ile ilgili sorya ise Göktaş, "Çiftlerin gelir toplamının brüt 2 asgari ücreti aşmaması gerektiği yönünde bir kriter belirlendi" ifadelerini kullandı.

Evlilik kredisi şartları ne?

Göktaş, pilot olarak deprem bölgesinden başlanacak Aile ve Gençlik Fonu için başvuruların 15 Şubat'tan itibaren alınacağını belirterek, "Programdan yararlanmak isteyenlerin Bakanlığımızın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetinden yararlanmaları ve evlenmelerinin ardından sunulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmeleri gerekiyor" dedi.

Evlilik kredisi başvurusu nereden yapılıyor?

Başvuru için Bakanlığın 'aile.gov.tr' internet sitesini işaret eden Bakan Göktaş, şu bilgileri verdi:
"Programdan yararlanmak isteyenlerin Bakanlığımızın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetinden yararlanmaları ve evlenmelerinin ardından sunulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmeleri gerekiyor. Bu fonla Türkiye'nin yeraltı zenginliklerinden elde edilecek gelirlerle gençlerimizin geleceğine yatırım yapacak, onların hizmetine sunacağız."
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Faizsiz kredi desteğinde detaylar netleşiyor: Aylık 3 bin 125 TL ödemede başvuru şartları ne?
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