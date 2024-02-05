https://sputniknews.com.tr/20240205/faizsiz-evlilik-kredisi-basvuru-sartlari-evlilik-kredisi-150-bin-faizsiz-evlilik-kredisi-yas-siniri-1080401546.html

Faizsiz kredi desteğinde detaylar netleşiyor: Aylık 3 bin 125 TL ödemede başvuru şartları ne?

Faizsiz kredi desteğinde detaylar netleşiyor: Aylık 3 bin 125 TL ödemede başvuru şartları ne?

Evlilik desteği kapsamında ilk 2 yılı ödemesiz, sonrasında 4 yılda geri ödeme şartıyla 150 bin lira faizsiz kredi verilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı... 05.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-05T08:15+0300

2024-02-05T08:15+0300

2024-02-05T08:15+0300

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Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere 2 yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi verilecek. Evlilik kredisi ne zaman başlayacak?Faizsiz evlilik kredisi başvuruları deprem bölgesinde 15 Şubat'ta alınacak. Açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan geldi.Yeminli mali müşavir ve ekonomist Muhammet Bayram konuyla ilgili, “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş deprem bölgesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sosyal hizmetler çerçevesi altında birçok yardımda bulunuldu, bunun son örneği de Aile ve Gençlik Fonu’nun kurulması ile birlikte gerçekleşecek. Aile ve Gençlik Fonu, savunma sanayiinden elde edilecek gelir, Gabar’da bulunan petrol, doğal gaz keşiflerinden elde edilen gelirlerin bu fona aktarılması şeklinde oluşturulan bir fondur. Aile ve Gençlik Fonu aile bütününün korunması, desteğe ihtiyacı olan bireylere yardıma ilişkin kurulmuş bir fondur. Aile ve Gençlik Fonu’nun kurulması tamamlandı, 15 Şubat itibarıyla yeni evlenen gençlere kredi başvuruları açılacak" dedi ve ekledi:Aylık 3 bin 125 TL ödemeFaizsiz kredi başvurusu nereden yapılacak?"Başvuru e-Devlet üzerinden yapılacak" yapılacak diyen uzman yorumuna şöyle devam etti:

https://sputniknews.com.tr/20240205/sgk-uzmani-tarih-verdi-en-dusuk-emekli-ayligini-en-az-asgari-ucret-seviyesine-getirecekler-1080401112.html

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