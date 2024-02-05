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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
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Faizsiz kredi desteğinde detaylar netleşiyor: Aylık 3 bin 125 TL ödemede başvuru şartları ne?
Faizsiz kredi desteğinde detaylar netleşiyor: Aylık 3 bin 125 TL ödemede başvuru şartları ne?
Evlilik desteği kapsamında ilk 2 yılı ödemesiz, sonrasında 4 yılda geri ödeme şartıyla 150 bin lira faizsiz kredi verilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı... 05.02.2024, Sputnik Türkiye
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2024-02-05T08:15+0300
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Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere 2 yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi verilecek. Evlilik kredisi ne zaman başlayacak?Faizsiz evlilik kredisi başvuruları deprem bölgesinde 15 Şubat'ta alınacak. Açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan geldi.Yeminli mali müşavir ve ekonomist Muhammet Bayram konuyla ilgili, “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş deprem bölgesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sosyal hizmetler çerçevesi altında birçok yardımda bulunuldu, bunun son örneği de Aile ve Gençlik Fonu’nun kurulması ile birlikte gerçekleşecek. Aile ve Gençlik Fonu, savunma sanayiinden elde edilecek gelir, Gabar’da bulunan petrol, doğal gaz keşiflerinden elde edilen gelirlerin bu fona aktarılması şeklinde oluşturulan bir fondur. Aile ve Gençlik Fonu aile bütününün korunması, desteğe ihtiyacı olan bireylere yardıma ilişkin kurulmuş bir fondur. Aile ve Gençlik Fonu’nun kurulması tamamlandı, 15 Şubat itibarıyla yeni evlenen gençlere kredi başvuruları açılacak" dedi ve ekledi:Aylık 3 bin 125 TL ödemeFaizsiz kredi başvurusu nereden yapılacak?"Başvuru e-Devlet üzerinden yapılacak" yapılacak diyen uzman yorumuna şöyle devam etti:
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evlilik kredisi, evlilik kredisi veren bakanlıklar, evlilik kredisi şartları, evlilik kredisi ne zaman verilecek, 150 bin tl evlilik kredisi çıktı mı, 150 bin tl evlilik kredisi yaş sınırı var mı, 150 bin tl evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, evlilik kredisi için neler gerekli, ziraat bankası evlilik kredisi veriyor mu, yeni evlenenlere kredi var mı, faizsiz kredi e-devlet, evlilik kredisi e-devlet

Faizsiz kredi desteğinde detaylar netleşiyor: Aylık 3 bin 125 TL ödemede başvuru şartları ne?

08:15 05.02.2024
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Evlilik desteği kapsamında ilk 2 yılı ödemesiz, sonrasında 4 yılda geri ödeme şartıyla 150 bin lira faizsiz kredi verilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ilk defa deprem bölgesinde uygulanacak Aile ve Gençlik Fonu başvurularının 15 Şubat'ta alınacağını duyurdu. Peki faizsiz kredi desteğinde detaylar neler?
Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere 2 yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi verilecek.

Evlilik kredisi ne zaman başlayacak?

Faizsiz evlilik kredisi başvuruları deprem bölgesinde 15 Şubat'ta alınacak. Açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan geldi.
Yeminli mali müşavir ve ekonomist Muhammet Bayram konuyla ilgili, “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş deprem bölgesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sosyal hizmetler çerçevesi altında birçok yardımda bulunuldu, bunun son örneği de Aile ve Gençlik Fonu’nun kurulması ile birlikte gerçekleşecek. Aile ve Gençlik Fonu, savunma sanayiinden elde edilecek gelir, Gabar’da bulunan petrol, doğal gaz keşiflerinden elde edilen gelirlerin bu fona aktarılması şeklinde oluşturulan bir fondur. Aile ve Gençlik Fonu aile bütününün korunması, desteğe ihtiyacı olan bireylere yardıma ilişkin kurulmuş bir fondur. Aile ve Gençlik Fonu’nun kurulması tamamlandı, 15 Şubat itibarıyla yeni evlenen gençlere kredi başvuruları açılacak" dedi ve ekledi:

Aylık 3 bin 125 TL ödeme

"Faizsiz kredi desteğine öncelikle deprem bölgesinde başlanacak. Daha sonrasında tüm yurda yayılacaktır diye düşünüyorum. Kredi desteğinde ilk açıklanan pakete göre 2 yıl geri ödemesiz 4 yıl geri ödeme şeklinde olacak. 150 bin TL’yi gençler alacak, 2 yıl ödeme yapmayacak daha sonrasında 48 ay faizsiz bir şekilde ödeyecekler. Bu da aylık bazda 3 bin 125 TL demektir."

Faizsiz kredi başvurusu nereden yapılacak?

"Başvuru e-Devlet üzerinden yapılacak" yapılacak diyen uzman yorumuna şöyle devam etti:

"E-Devlet üzerinden evlilik kredisi yazılıp başvurular yapılabilir. Öncelik deprem bölgesindeki gençler için düşünülüyor. Daha sonrasında diğer bölgelere de gelmesi planlanıyor. Sene sonu itibarıyla ya da gelecek sene itibarıyla kredilerin diğer illere yayılacağını düşünüyorum. Kredi desteğinin her bir gence değil evlenecek çiftlere verileceğini düşünebiliriz. Gençler başvurup daha sonrasında da evlenmezlerse nasıl bir yaptırım olacak? Evlilikten sonra mıdestekverileceği tam açıklanmadı. Ancak her bir çifte verilecek, çiftlere ayrı ayrı toplam 300 bin TL verilmeyecek.

EYT - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2024
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