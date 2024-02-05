https://sputniknews.com.tr/20240205/sgk-uzmani-tarih-verdi-en-dusuk-emekli-ayligini-en-az-asgari-ucret-seviyesine-getirecekler-1080401112.html

SGK uzmanı tarih verdi: 'En düşük emekli aylığını en az asgari ücret seviyesine getirecekler'

SGK uzmanı tarih verdi: 'En düşük emekli aylığını en az asgari ücret seviyesine getirecekler'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ek zamların ödeneceği tarihi açıkladı. Emeklilerin kök maaş hesaplarında zam hesapları sürerken bir ek zam... 05.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-05T07:30+0300

2024-02-05T07:30+0300

2024-02-05T07:31+0300

ekonomi

sgk

sosyal güvenlik kurumu (sgk)

ssk

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Ek zamlar henüz hesaplara yatmadan en düşük emekli maaşının yükseltileceğine dair kulisler devam ediyor. Sözcü TV yayınına katılan Sosyal Güvenlik Uzmanı Dilek Ete, en düşük emekli maaşının en az asgari ücret seviyesine getirileceğini iddia etti.Sosyal Güvenlik Uzmanı Dilek Ete, "10 bin TL'nin altında aylık alanların aylıkların 10 bin TL'ye tamamlanacak ve ocak ayında almadıkları farkı şubat ayının ilk haftasında alacaklar. Orada kafalarının karışmaması lazım. En düşük SSK, Bağkur emeklisinin alacağı maaş 10 bin TL" dedi.Emekliye bir zam daha yapılacak mı?Ete, "Emekli aylıklarının baştan sona yenilenmesi lazım. Bizim şu anda yaşadığımız asıl sıkıntının nedeni sadece enflasyon değil. 2008'de gelen 5510 sayılı kanun. Emekliye bir düzenleme yapılacaksa, nasıl 2000 öncesine intibak verildiyse 2000 sonrası emeklilere de bir intibak, bir seyyanen zam verilmesi gerekiyor. Temmuz ayına kadar tüm emeklilere hiç ayrım yapmadan seyyanen zam verilmesi gerekiyor. Ben Cumhurbaşkanımızın da bunu vereceğini düşünüyorum" değerlendirmesini yaptı. En düşük emekli maaşı ne kadar olur?Ete şu ifadeleri kullandı:

https://sputniknews.com.tr/20240203/ssk-ve-bagkur-emeklileri-dikkat-ek-zam-karari-resmi-gazetede-odemeler-ne-zamanyapilacak-1080337207.html

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