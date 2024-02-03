https://sputniknews.com.tr/20240203/ssk-ve-bagkur-emeklileri-dikkat-ek-zam-karari-resmi-gazetede-odemeler-ne-zamanyapilacak-1080337207.html

Bakan Işıkhan açıkladı: Emeklilere ek zam ödemeler ne zaman yapılacak?

Bakan Işıkhan açıkladı: Emeklilere ek zam ödemeler ne zaman yapılacak?

Milyonlarca emeklinin gözü Resmi Gazete'de yayımlanacak ek zam kararındaydı. En düşük emekli maaşının 10 bin TL olması ve emekli maaşlarına ilave zam... 03.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-03T10:01+0300

2024-02-03T10:01+0300

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ekonomi

emekli

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emekli maaşı

ek zam

ödeme

resmi gazete

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Tüm emeklilerin zam tutarlarının eşitlenmesinin ardından ise gözler ek zamlı maaş farklarının ödeneceği tarihlere çevrildi. Bakan Işıkhan, ek zam farkının yatırılacağı tarihle ilgili Resmi Gazete'yi işaret etmişti.Bakan Işıkhan duyurduÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "SSK kapsamında emekli olan vatandaşlarımız için 6 Şubat’ta gerçekleştirilecek. Bağ-Kur kapsamında emekli olan vatandaşlarımız için 7 Şubat’ta gerçekleştirilecek" ifadeleri kullandı.Uzmanı Şubat'ın ilk haftasını işaret etmiştiSosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz’ın açıklamaları şu şekilde:

https://sputniknews.com.tr/20240203/calisma-hayatiyla-ilgili-duzenlemeler-iceren-kanun-resmi-gazetede-yayimlandi-1080334903.html

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