https://sputniknews.com.tr/20240203/ssk-ve-bagkur-emeklileri-dikkat-ek-zam-karari-resmi-gazetede-odemeler-ne-zamanyapilacak-1080337207.html
Bakan Işıkhan açıkladı: Emeklilere ek zam ödemeler ne zaman yapılacak?
Bakan Işıkhan açıkladı: Emeklilere ek zam ödemeler ne zaman yapılacak?
Milyonlarca emeklinin gözü Resmi Gazete'de yayımlanacak ek zam kararındaydı. En düşük emekli maaşının 10 bin TL olması ve emekli maaşlarına ilave zam... 03.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-03T10:01+0300
2024-02-03T10:01+0300
2024-02-03T10:51+0300
ekonomi
emekli
emekli ikramiyesi
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ek zam
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resmi gazete
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Tüm emeklilerin zam tutarlarının eşitlenmesinin ardından ise gözler ek zamlı maaş farklarının ödeneceği tarihlere çevrildi. Bakan Işıkhan, ek zam farkının yatırılacağı tarihle ilgili Resmi Gazete'yi işaret etmişti.Bakan Işıkhan duyurduÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "SSK kapsamında emekli olan vatandaşlarımız için 6 Şubat’ta gerçekleştirilecek. Bağ-Kur kapsamında emekli olan vatandaşlarımız için 7 Şubat’ta gerçekleştirilecek" ifadeleri kullandı.Uzmanı Şubat'ın ilk haftasını işaret etmiştiSosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz’ın açıklamaları şu şekilde:
https://sputniknews.com.tr/20240203/calisma-hayatiyla-ilgili-duzenlemeler-iceren-kanun-resmi-gazetede-yayimlandi-1080334903.html
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Bakan Işıkhan açıkladı: Emeklilere ek zam ödemeler ne zaman yapılacak?
10:01 03.02.2024 (güncellendi: 10:51 03.02.2024)
Milyonlarca emeklinin gözü Resmi Gazete'de yayımlanacak ek zam kararındaydı. En düşük emekli maaşının 10 bin TL olması ve emekli maaşlarına ilave zam yapılmasını öngören çalışma hayatına ilişkin kanun teklifi Resmi Gazete'de yayımlandı. Bakan Işıkhan'dan da son dakika açıklaması geldi. Peki ek zam yapılan emeklilerin ödemeleri ne zaman yapılacak?
Tüm emeklilerin zam tutarlarının eşitlenmesinin ardından ise gözler ek zamlı maaş farklarının ödeneceği tarihlere çevrildi. Bakan Işıkhan, ek zam farkının yatırılacağı tarihle ilgili Resmi Gazete'yi işaret etmişti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "SSK kapsamında emekli olan vatandaşlarımız için 6 Şubat’ta gerçekleştirilecek. Bağ-Kur kapsamında emekli olan vatandaşlarımız için 7 Şubat’ta gerçekleştirilecek" ifadeleri kullandı.
Uzmanı Şubat'ın ilk haftasını işaret etmişti
Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz’ın açıklamaları şu şekilde:
“Özellikle çalışma hayatını ilgilendiren önemli maddelerin de bulunduğu ilgili yasa Meclis sürecinden geçmiş bulunmaktadır. Şubat ayının ilk haftasında ödeneceğini tahmin etmekteyim. Sayın Çalışma Bakanımız Vedat Işıkhan’ın da bu yönde beyanatları mevcuttur.”